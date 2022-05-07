楊安澤「保障收入」的理想，隨著疫情與自動化發展已變得更加重要

文：LA柯基

在2016年美國總統大選，身為政治素人的川普打著「讓美國再次偉大」的口號席捲全美，出乎意料地打敗有著歐巴馬強力背書的希拉蕊。

回顧當初，歐巴馬在美國陷入金融海嘯的時候入主白宮，並實施一系列政策挽救美國的經濟。雖然歐巴馬在這八年的施政表現有目共睹，但是最後卻無法成功交棒給希拉蕊。這個結果透過政治的濾鏡或許有玲瑯滿目的解釋，但是摒除政治眼光來看待可以得到一個共同點：人們對於未來感到擔憂。

楊安澤與機器人末日論

2020年民主黨總統初選上，楊安澤（Andrew Yang）掀起了一陣波瀾。

除了他是第一位投入總統選舉的台裔美籍外，有著新創高科技的背景的他也提出了跨世代政見，瞬間在年輕人社群中形成一股不可忽視的力量。當時就讀大三的我也受到他在社群媒體上論述的感召而投入支持。

楊安澤相信第四次工業革命將會大大地影響未來社會的結構，因為工業物聯網以及先進演算法將逐漸在各行各業取代人力，造成大規模失業。也許大眾覺得機器人取代人類是科幻電影的老梗，但是這現象已逐漸在社會中各角落萌芽，事實上，從自助加油機到亞馬遜新推出的Amazon Go無人超市，甚至到最近因被警察攔查而爆紅的的無人計程車Cruise，都透露著科技發展下首當其衝的產業已經從製造業外溢到其他產業。

資本家追求自動化是已定趨勢，因為工具機的高產量與效率是人類永遠無法比擬的。回顧過去的20年間，在美國製造業已經有超過400萬人被自動化所取代。自動化所顯現的危機已經逐漸成形，只是眾人往往沈浸在其帶來的便利，而不經意地忽略其帶來的影響。

疫情加速了機器取代人類的歷程

突然爆發的疫情除了打亂社會秩序，更突如其來地加速第四次工業革命與大失業時代的到來。

當人與人的接觸成為了病毒傳染最主要的途徑，自動化無人的優勢成為了最好的解方，而受這波的疫情催化的自動化也在各個產業發展。舉例來說，美國許多城市的過路費從2010年開始就導入電子收費，但是始終一直維持著現金與電子收費並行，然而在2020年末，舊金山全面實施電子收費，2021年初匹茲堡也跟進實施，匹茲堡市府最後只留下少數的技師來維修設備，其餘的500多名收費員都遭資遣。

許多被資遣的人，都在收費站服務了20個年頭，靠著這份穩定的收入成家立業，但是突然而來資遣讓他們頓失經濟支柱，即使疫情過後他們的工作也再回不來了，那份職缺永遠被機器所取代。

國際貨幣組織IMF在2021年發表過一份報告，其中指出在疫情前由於投資自動化帶來的機會成本太高（包含添購工具機與產線重組），所以廠商並沒有足夠的誘因快速轉型成智慧製造，但是疫情的爆發等同投下了一個催化劑，促使廠商快速引進自動化來克服「人」在疫情中的不確定性。

報告也指出，即使疫情過後資本家也沒意願再恢復這些消失的工作，因為就等同於利用這次的機會順勢取代低技術門檻的工作，這將為社會帶來造成居高不下的失業率和加劇社會中的不平等。

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「保障收入」在疫情中的發酵

除了衝擊就業市場外，疫情也同時影響消費經濟。

失業率的攀升加上對於未來的擔憂使得家家戶戶減少開銷，造成經濟動能不足，最終對仰賴消費的經濟成長率有著負面的影響。各國政府當面對這樣的負面循環時都直覺性的做一件事：發錢給民眾來刺激經濟。

在美國，聯邦政府在疫情下連續三次發放600到1400美金不等的支票，讓人民得以在疫情中喘口氣，而台灣的三倍券跟五倍券也有著相同的道理。其背後的邏輯，與楊安澤提出每個月1000美金的支票有著異曲同工之妙，因為兩者的目的都是在大環境不好時政府出資來振興經濟，差別是後著希望每個月定期發放。

疫情加速機器取代低技術與低薪資的工作，而這些受到衝擊的人想提升自身技能或者投入別的產業，都並非一天之事。在未來因自動化造成的大失業時代與低迷消費經濟中，以此類推最直覺的作法就是政府月月出資讓民眾消費，這也就是保障收入的概念。

保障收入將會為受到衝擊的人提供足夠的經濟緩衝，滿足他們在求職或學習新技能期間的基本開銷。這筆月月入帳的保障收入也將連帶鼓勵人人消費，即使在未來大環境不好時也得以帶動整體經濟動能。

相比五倍券所創造的2000億元效益只是帶來短暫的紓解，想看看如果每個月發五倍券，這帶來的效益將會為台灣提供穩定且持久的經濟成長。

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自動化是危機，但也是轉機

想必大多數的人看到這心中最大的疑問就是：「錢從哪裡來？」

答案很簡單，誰靠著自動化獲利就相對應必須來承擔。

或許有人會批評這樣的做法有違資本主義，因為用自動化取代人力來獲利本來就是企業自由的選擇，而政府無權干涉。但是現行社會中本來就沒有「完全自由的資本主義」，從2011年開始課徵的奢侈稅就是一個最典型的例子。假如今天有個人賺了很多錢，那政府憑什麼課徵奢侈稅，來限制他買超跑炫耀或是炒房地產呢？

因為社會公平正義的重要性遠大於資本主義。

當炒作性的消費已經對社會造成負面的影響時，造成影響的人就必須負擔某些責任。自動化雖讓大企業獲利增加，但同時造成的失業潮將會對社會帶來動盪，而無法向自動化徵稅的政府將會面對巨大挑戰：不高不下的失業率、加劇的貧富差距、銳減的稅收、低迷的經濟動能。