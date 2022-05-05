NFT市場日銷量銳減92%，活躍錢包數量降幅達88%，業界預料未來立法納管後將再掀熱潮

受到美國升息、俄烏戰爭影響，全球投資人縮手退守低風險資產，而去年風生水起的NFT市場日銷量銳減92%；活躍錢包數量從11.9萬個高點下探到了1.4萬個，降幅達88%。不過，加密產業人士仍看好其未來發展，預料在受全球立法者納管、掃除害蟲後將再掀熱潮。

NFT市場死氣沈沈

非同質化代幣（NFT）是一種以區塊鏈為原理的虛擬資產。NFT代表的物件都不同，可能是一段音樂、一張圖片，甚至是一個短片，它們無法被取代，也不能夠分割，具有獨一無二的特性。

NFT熱潮大約從去（2021）年3月開始，當時數位藝術家Beeple的作品《Everydays: The first 5000 days》，以NFT形式拍賣，最終以6900萬美元（新台幣20億元）的天價成交，成為史上最貴NFT藝術品。

此後，國內外開始流行起NFT，許多藝人亦相繼發行自身的創作，例如：周杰倫的Phanta Bear、陳零九的YOLO-Cat，以及潘瑋柏的Innocent Cats等，一時間NFT成為了投資市場的新寵兒。

但好景不常，NFT市場的人氣正在逐漸在崩潰。根據昨（4）日數據網站NonFungible的資料顯示，本周NFT日均銷量下降到約1.9萬個，將較於去年9月份的高峰22.5萬，整體下降了92%。

另外，NFT市場的活躍錢包數量從去年11月份的11.9萬個的高點下探到了約1.4萬個，降幅達88%。

一名熱衷於NFT市場的民眾David告訴《關鍵評論網》，去年年底是NFT市場最火熱的時候，但是今年年初後退燒，又在俄烏戰爭爆發後急速下挫。他說：「當我住套房的時候，我就已經不再打開相關的App。」至今已經幾個月過去。

事實上，不只是NFT市場走弱，全球金融市場也面臨大幅度回檔，尤其在美國聯準會（Fed）宣布逐步升息後，美股亦逐步走弱，又加上俄烏局勢僵持，惡性通貨膨脹聲音不斷，他說身邊的很多朋友都在逐步退出高風險投資商品，像是股票等。

美國擴大加密產業監管部門，NFT市場將成為目標

不過，相較於NFT市場的死氣沈沈，NFT產業仍如火如荼的在發展中。《日經亞洲》報導指出，亞太區塊鏈技術市場，目前以每年54%的速度成長，其中成長最快的是金融管理公司。

報導引述專欄作家Diana Wu David指出，許多公司正在爭先恐後地掌控Web3帶來的新商機，預計到2030年亞太地區將短缺多達4700萬區塊鏈及加密技術的人才。

此外，花旗集團於3月報告指出：「NFT不僅是一種消費藝術品和收藏品的新方式，還透過一種民主化顛覆傳統的藝術品所有權模式。」

值得注意的是，花旗集團指出，2021年投資者從NFT銷售獲利達54億美元（新台幣1566億元），實際上是集中在470個錢包（每個錢包的年利潤超過100萬美元），顯示少數人真正賺大錢。

花旗集團分析，NFT市場仍圍繞著侵權、詐欺和濫用等問題上，若各國政府開始正視且實施新的法規，並要求某些藝術品市場參與者進行協助，將能清除壞蟲，打破泡沫化的壓力，進而有新的開始。

然而，美國證券交易委員會（SEC）正在擴大調查加密產業的部門。SEC於今年5月3日表示，預計針對加密資產和網路部門增加20名調查人員和訴訟律師，要成為市場中打擊欺詐的主要堡壘。

此外，SEC還特別提到該調查部門，會針對較新型的資產進行監管，例如NFT市場。一些律師告訴《華爾街日報》在某些情況下，可交易NFT可能符合美國證券的法律定義，意味著這可能使它們更快被納入SEC的監管範圍。

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核稿編輯：翁世航