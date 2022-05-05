2022/05/05,
拉美

巴西前總統魯拉登《時代雜誌》封面，直指澤倫斯基與普亭必須為俄烏戰爭負起同等責任

巴西前總統魯拉登《時代雜誌》封面，直指澤倫斯基與普亭必須為俄烏戰爭負起同等責任
巴西前任總統魯拉|Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

巴西前總統日前接受時代雜誌專訪時表示澤倫斯基與普亭同樣必須為俄烏戰爭負起責任，更認為西方國家領導人支持澤倫斯基是不負責任的，因為這些國家等於鼓勵了戰爭的發生，而非加緊腳步透過和談停止衝突。

即將於10月再次角逐巴西總統大位的前任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），昨（3）日接受《時代雜誌》專訪時表示，澤倫斯基與普亭兩人對於俄烏戰爭的爆發必須負起同等責任，此話一出讓這位左翼人士與西方大國一直以來面對戰爭的態度產生分歧。

受訪過程中，魯拉表示西方國家領導人支持澤倫斯基是不負責任的，因為這些國家等於鼓勵了戰爭的發生，而非加緊腳步透過和談停止衝突。

對於澤倫斯基在電視中發表談話，並接受歐洲議會成員起立鼓掌的情況，魯拉說道「這個人（澤倫斯基）和普亭一樣要為這場戰爭負責。」

登上本月《時代雜誌》封面的魯拉，過去曾因巴西石油公司貪腐案入獄，不過去年該國聯邦最高法院將該案件的指控與定罪判刑作廢後，魯拉便即刻加入選戰企圖阻斷波索納洛的連任之路。

魯拉提到身為政客「一分耕耘，一分收穫」，如果播種愛、團結與和諧，就會收穫好結果；如果播下不和的種子，就會收穫爭端。

他強調普亭不應該入侵烏克蘭，但有罪的不只是他，美國和歐盟也有責任。魯拉表示戰爭初始只要美國和歐洲發表聲明烏克蘭不會加入北約（NATO）與歐盟，這樣的憾事便不會發生。

此外，魯拉也指出阻止戰爭的溝通太少，兩國至少要在談判桌上花費10天、15天，甚至是一個月的時間才能試圖找出解決方案，只有認真溝通才有機會停止戰爭。

談到澤倫斯基曾經作為喜劇演員而成名，魯拉補充說道：「澤倫斯基是一位很不錯的喜劇演員，但大家不需要為了讓他出現在電視上而製造戰爭。」

然而，他也表示應該向普亭喊話即使有一堆武器，也不需要用在烏克蘭上，溝通比較實在。

《衛報》報導魯拉在今（2022）年的選戰中，民調目前領先現任總統波索納洛（Jair Messias Bolsonaro），並指出魯拉在任期間，是國際局勢中的關鍵人物，也建立了巴西的外交影響力。

魯拉將自己比喻為國際間的橋樑，與美國的小布希（George W Bush）、委內瑞拉的查維茲（Hugo Chávez）、伊朗的內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）三位立場不同的領導人皆保持友好關係。

魯拉表示全世界需要建立一個新的治理體系，如今的聯合國不再代表任何事務。他認為每個國家做出決定前都不尊重聯合國，無論是普亭單方面入侵烏克蘭或是美國過去發動的戰爭，皆未與聯合國協商。

「我們需要重建聯合國，讓更多國家和更多人參與進來。如果我們這樣做，我們就可以開始改善世界」魯拉說道。

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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