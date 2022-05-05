2022/05/05,
社會

香港晚報：「安心出行」被揭內置「人臉識別碼」，局方稱將盡快移除

香港晚報：「安心出行」被揭內置「人臉識別碼」，局方稱將盡快移除
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

副政府資訊科技總監黃志光表示開發商當初研發「安心出行」時使用了常見的「打包」程式套件，唯完成開發前未有拿走「人臉識別」相關程式碼，但強調該功能沒有啟動，「人臉識別」功能的程式碼也會盡快移除。

1）局方稱「安心出行」內置人臉識別碼將盡快移除

《傳真社》前5月3日報道，「安心出行」程式內置了「人臉識別」程式碼，令部分市民憂慮私隱被侵犯。副政府資訊科技總監黃志光今早在《香港電台》節目回應事件，表示開發商當初研發「安心出行」時使用了常見的「打包」（bundle）程式套件，唯完成開發前未有拿走「人臉識別」相關程式碼，但強調該功能沒有啟動，「人臉識別」功能的程式碼也會盡快移除。

「安心出行」最初推出時，有民間團體要求政府使用開放源碼（open source），以釋大眾的私隱疑慮，但官方卻以「保護知識產權」為由拒絕。

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Photo Credit：AP / 達志影像

2）涉男廁寫「黑警死全家」男子被判刑毀罪成囚半年

30歲男子麥榮傑被指2021年1月於葵涌廣場男廁內，因寫上「黑警死全家」及「狗官」等字句被判兩項刑事毀壞罪。麥榮傑否認兩項刑事毀壞罪，但今日被裁定罪成囚半年，並另須賠償1千港元。

裁判官陳慧敏裁決時表示，被告有預謀地穿黑衫褲，令人難以辨認，而且該行為本質上與「私了」無異，同時帶有仇視、恫嚇、欺凌等效果。

3）部分社交距離措施今日放寬

部分原定在5月19日第二階段放寬的社交距離措施於今日放寬，包括重開泳池、泳灘、在郊野公園毋須配戴口罩、餐飲處所會放寬至8人一檯。

多間傳媒報導，許多酒樓今早坐滿食客。有顧客表示疫情下「屈到病」，所以措施放寬馬上出來放鬆。

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Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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