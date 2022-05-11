回顧10年前2012年的司改大事，再來談10年後2032年的司法前景會是如何

文：錢建榮

司法改革是長期工程，10年後2032年的司法前景會是如何，很難預測。不過倒是可以藉由回顧10年前2012年的司改大事，對照如今的司法進展，看看司改工程非10年難有成的實證。

「保密分案」傳統一直沒被揪出

改革要對症下藥，剛好10年前2012年初，幾位下級審法官（注意：並沒有最高法院法官）組成的「改革最高法院行動聯盟」，挾著500多位基層法官對於慎選最高法院院長連署書的聲勢，面見正在尋求連任的馬英九總統，提出對於最高法院改革的訴求。社會才赫然驚覺，原來最高法院有個施行超過一甲子的「保密分案」傳統，竟無人聞問，這就是關起門來改革的缺憾，外界無從窺知司改癥結。

總算在高度社會共識與當權者（包括司法院賴浩敏院長）貫澈意志之下，最高法院不得不廢除保密分案制度，還引發退休的楊仁壽院長，公開抨擊馬總統侵犯審判權及指責接任的楊鼎章院長的爭議。保密分案制度廢除了，後續的改革措施才可能在最高法院推展，包括名存實亡的終審法院言詞辯論程序、揭露裁判主筆人等精進審判品質的改革措施。

多年後經由曾待過最高法院的法官親自出面披露，即所謂「分案霸凌事件」，才又被社會，或者說因為監察院出面調查，發現最高法院當年廢除保密分案只做了半套：為了維持人工分案的「分案法官」制度，以及「限量分案」配套的「案卷倉庫」等諸多沿襲保密分案時代的舊作法，均未一併廢除。至於當時的鄭玉山院長是否應該究責，也因為他選擇退休而看似落幕。

總算，司法院不得不回應外界期待，經由最高法院吳燦院長就任，限量分案制度也在2021年初廢除，最高法院的分案終於與事實審的分案模式相距不遠，藉由電腦，隨機、盲目分案。

然而，同樣施行已有35年的傳統：「更二連身分案條款」（更二審上訴的案件一律分給同一位法官審理）及重大案件上訴連身條款件（即更一審上訴一律分給原承辦法官）。即使有嚴重違反法定法官憲法原則的爭議，最高法院法官在上個月底召開法官會議討論，「議而未決」，目前只能處於暫時擱置，也就是繼續傳統的狀態。

反觀《法院組織法》在2019年的修正，所以能一舉將判例、決議廢除其效力，也是倚賴國會立法來完成。期望最高法院自己來檢討判例、決議，甚且改革統一法律解釋的機制，幾乎不可能。

Photo Credit: james9052311 CC BY-SA 3.0

越上級的法院改革越困難

最高法院的分案改革，若非驚動總統及社會矚目，還有監察院的介入調查，恐難開啟及持續，且歷經10年仍未圓滿解決，足以窺見司改的艱難。或者說，越上級法院的改革，因為根深柢固的傳統文化，遇到的阻力越大，單靠司法院在體制內進行未必能行。

然而，法官的審判靈魂仰賴最高（行政）法院形塑，只有終審法院改變，法官才會改變。長期以來的司法傳統，法官的裁判書是寫給上級審看的，唯有上級審認同維持的裁判才算數。法官的裁判品質由上級法院評斷，更作為晉升的準據之一，能否晉升到更高的審級，很大程度取決於上級審法官的看法。相信這也是被認為具改革意識的吳燦院長所以會跟基層法官喊話：「裁判書是寫給當事人看的，不是寫給上級審看」的原因。

法官的裁判距離人民的法感太遠。恐龍沒有絕跡，只是進化為法官，「恐龍法官」成為人人們批評法官與社會脫節的代名詞。究竟是法官跟不上時代，或有時候是公民素養追不上法官富有人權、憲法意識的裁判，還有得深思。

但不論哪個執政黨的司法院，率先想到的還是從基層法官下手，總認為是法官的社會經驗不足，卻疏於檢討職業法官與外界脫節的養成、培訓方式，以及身處的司法文化，甚至是從未被落實的司法轉型正義。體制內的人事改革太難，於是向外推行國民參與審判，成為最能喚起社會共鳴的改革模式。

10年前的執政黨端出所謂「觀審制」：只讓你看、不讓你判。讓人民坐在法官身旁觀看審判，對個案沒有實質參與權，更沒有裁判決定權，或許是認為人民坐久了、見多了，自然能瞭解體會司法的處境、法官的難題。這樣的想法與其說是對法官特別有信心，毋寧是擺脫不了專業的傲慢，更或只是想減緩體制內法官的反彈力道。觀審制的半吊子國民參與審判，終究沒能在國會通過。

Photo Credit: 監察院 「國民法官」新制明年將上路，為深入瞭解新制、熟悉審理及量刑等運作模式，監察院與司法院31日共同舉行國民法官體驗及觀摩活動。 （監察院提供） 中央社記者陳俊華傳真 111年3月31日

《國民法官法》是有進步，但只適用於刑事審

10年來換了執政黨，也是歷經多年的折衝，無數次的模擬、試行，終於通過了《國民法官法》，即將在明年2023年1月施行。或許是看了10年司法公信沒有起色，也或許是學會對人民謙卑以對；更或者是對於國民素質信心大增；不然就是大家一起判，捱罵一起來的概念。《國民法官法》改採「參審制」的特色，讓國民與職業法官一起認定事實、適用法律、決定量刑，還採用了以人民為主體，很討好國民的法律名稱：《國民法官法》。

10年前後不變的是，國民參與審判只適用在特定犯罪的刑事審判，其他民事、行政審判程序則仍然排除人民於外。為什麼？因為刑事犯罪總是最為社會注目，更重要的，政府仍然不願，或者是不敢放棄死刑，總以為這會牴觸人性對正義感需求的滿足，所以將死刑交給人數比職業法官多出一倍的國民法官決定（3：6），判死與否，不能再歸咎「恐龍法官」。

可以預料的，10年後來到2032年，我想只要政府沒有勇氣廢除死刑，媒體的頭條也只是從「恐龍法官」，改為「恐龍國民」而已。反正鄉民不能再把矛頭只指向職業法官，少了罵名，司法公信就能自然提升？至於經由國民法官的參與，是否因而增加更多的死刑判決，也只是剛好移轉壓力而已，無怪乎司法高層中，真的有人把實行國民審判，是拯救司法公信的最後一貼良方掛在嘴上了。

Photo Credit: 新北地方法院 「國民法官法」將於民國112年上路，新北地方法院斥資500多萬元，改造院內5樓法庭區，1日下午開箱亮相，圓弧形雙層主法檯是國民法官法庭的設計重點，國民法官無論坐在哪個位置，都能清楚看見法庭動態；坐在中間的審判長，也能夠隨時關照國民法官需求。 （新北地方法院提供） 中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月1日

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