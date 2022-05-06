2022/05/06,
科技

可以用狗狗幣買精品了！Gucci宣布：5月底接受10種以上的加密貨幣付款

可以用狗狗幣買精品了！Gucci宣布：5月底接受10種以上的加密貨幣付款
美國紐約市曼哈頓區的黑色星期五，一名帶著Gucci包的女子走在第五大道上。Photo Credit: Rueters / 達志影像

我們想讓你知道的是

Gucci並不是第一家認可加密貨幣付款的奢侈品牌。去年8月，德國時裝設計師Philipp Plein開第一槍，成為第一個接受加密貨幣的主流時尚品牌，全球實體店和線上商店都能接受加密貨幣付款。

隨著虛擬世界的盛行，奢侈品牌正嘗試迎合這股新興趨勢來吸引消費者，義大利名牌Gucci將從本月底在美國部分門市接受加密貨幣付款，這項舉動標誌著奢侈品牌對貨幣的重大認可。

Gucci在一份聲明中表示，從5月底開始，部分門市包括紐約（伍斯特街）、洛杉磯（羅迪歐大道）、邁阿密（設計區）、亞特蘭大（菲普斯廣場）和拉斯維加斯的水晶商店，將接受顧客用加密貨幣付款，預期今年夏天前，這樣的付款方式將擴及北美所有的直營門市。

根據《VOGUE Business》Gucci初期將接受超過10種加密貨幣，包括比特幣、比特幣現金、以太坊、萊特幣、柴犬幣和5種和美元掛鉤的穩定幣。另外因為迷因爆紅的狗狗幣也在接受範圍內。顧客可以透過Gucci發送電子郵件取得QR code連結，或者用手機掃店內終端機連結到加密貨幣的付款程式，能夠從錢包中完成轉帳。

Gucci首席執行官比薩里（Marco Bizzarri）在一份聲明中表示：「Gucci一直在尋找能夠增加顧客體驗的新技術......現在我們能夠將加密貨幣納入到我們的支付系統中，對於那些希望為他們提供這種選擇的客戶來說，這是一種自然的轉變。」

Gucci並不是第一家認可加密貨幣付款的奢侈品牌。去年8月，德國時裝設計師Philipp Plein開第一槍，成為第一個接受加密貨幣的主流時尚品牌，全球實體店和線上商店都能接受加密貨幣付款。

Philipp Plein在訪談時表示，這項創舉為他的公司帶來了很多加密社群的新顧客，他預期今年使用加密貨幣的購買量將會激增，雖然去年透過加密貨幣的交易佔其1億歐元的線上收入僅3%，但Philipp Plein預計今年使用加密貨幣進行的購買將達到1500萬歐元至2000萬歐元。

今年4月，義大利街頭潮牌Off-White也才剛接受加密貨幣付款

瞄準元宇宙趨勢，Gucci成為最受Z世代認可的品牌

提供店內加密支付是Gucci進軍Web3的最新行動。今年2月才傳出Gucci將與數位房地產平台「The Sandbox」合作的消息，據聞Gucci將在The Sandbox上推出自己的虛擬世界「Gucci Vault」，為了準備這項新業務，Gucci表示將在計畫啟動前為其員工提供加密貨幣和NFT的相關教育培訓。

雖然還未對外發布，但據了解「Gucci Vault」將為時尚迷打造一個實驗空間，玩家能在遊戲中購買和穿戴衣物，該平台也將推出品牌主題的NFT和復古包。

Gucci也是第一個發布NFT的奢侈品牌。Gucci創意總監Alessandro Michele在今年2月聯同Superplastic的虛擬藝術家攜手打造《Supergucci》NFT系列作品，每個價格為1.5以太坊，一共有10款設計，限量500個，購買權限僅限於《Supergucci》的NFT所有者，以及通過Gucci Vault的Discord服務器提供的特殊代碼所有者。

Gucci所屬的開雲集團（Kering）首席執行官皮諾（Francois-Henri Pinault）今年2月表示，Gucci和其他時尚品牌如Balenciaga的創新團隊，正在尋找與元宇宙和Web3的相關機會：

對於可能發生的事情，我們正處於一個非常早期的階段，沒有什麼是確定的。

開雲集團及其品牌採取的方法更多的是「測試和學習」而不是「等待觀望」。

對數位趨勢的重視與參與，使Gucci與其他奢侈品競爭對手區分開來。Vogue在去年的商業指數發現，Gucci是最受Z世代認可的品牌，這一成就很可能與創意總監Alessandro Michele願意嘗試的創新有關。

@gucci Details from the #GucciAria runway @balenciaga ♬ suono originale - Gucci

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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