日本與英國簽了《相互准入協定》，日相岸田文雄警告「烏克蘭困境可能在東亞重演」

日本首相岸田文雄目前正在英國出訪，週四（5日）與英國首相強森（Boris Johnson）會面，簽署了一項新的國防協議《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement, RAA），將允許日本自衛隊和英軍聯合訓練，除《日美地位協定》外，目前和日本締結同樣協定的只有澳洲。

強森5日 在唐寧街10號的首相官邸與岸田文雄會面， 這是岸田文雄去年10月就任以來首次出訪英國。兩國首相簽署了具里程碑意義的國防協議《相互准入協定》，允許日本和英國軍隊共同開展訓練、聯合演習和救災行動，深化兩國在印太地區的軍事合作。

日本才在今年1月與澳洲簽署了《相互准入協定》，為兩國軍隊互訪進行訓練和聯合軍事行動建立法律框架。英國是第一個與日本簽訂此類協議的歐洲國家，兩國自去年10月開始就《相互准入協定》進行談判。英國在2020年脫歐後，宣布其外交政策「向印太地區傾斜」，並將日本視為其重要的東亞盟友。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本與澳洲於2022年1月簽署《相互准入協定》。

來自日本的警告

岸田文雄5日在英國發表演說，提到 共享普世價值的國家之間的合作變得越來越重要，他說，「我們必須與我們的盟友和志同道合的國家合作，絕不容忍在印太地區，尤其是東亞地區，單方面企圖通過武力改變現狀。」

岸田文雄 表示， 如果大國不共同作出回應，烏克蘭的入侵可能會在東亞複製，他強調七大工業國組織必須團結一致，維護台灣海峽的和平與穩定。

烏克蘭可能是明天的東亞。 台海的和平與穩定不僅對日本的安全至關重要，而且對國際社會的穩定也至關重要。 日本堅持其立場，期待通過對話和平解決台灣周邊問題。將從這個角度仔細觀察局勢。

""Ukraine may be East Asia tomorrow." Ukraine plight could be replicated in East Asia, Japan's Kishida warns https://t.co/2HL0JeIldd — Doina Chiacu (@DoinaChiacu) May 5, 2022

強森讚許了日本對俄羅斯入侵烏克蘭採取的強硬立場，也提及亞洲區域安全的問題：

我們可以解讀，在歐洲出現的專制、脅迫的行動，可能會 在東亞發生。 這就是為什麼我們希望更緊密地合作的原因。 強森強調，「我們英國承認，我們在歐洲的安全與在亞太地區、在印太地區的安全、我們的集體安全是不可分割的。」

擺脫俄羅斯能源，英日都尋求發展核能

在5日的會面，兩國首相也討論了如何 對俄羅斯施加壓力，並幫助盟國減少對其石油和天然氣的依賴。 在與強森會面之前，岸田文雄在倫敦市政廳向英國商界領袖發表講話時表示，日本將利用核電廠來減少對俄羅斯能源的依賴。

除再生能源外，我們將利用有安全保障的核反應爐，為全球減少對俄羅斯能源的依賴做出貢獻。 僅重啟一個現有的核反應爐就相當於每年向全球市場供應100萬噸的液態天然氣。

岸田文雄也表示，長期來看，日本將在確保穩定能源供應的同時，實現2030年溫室氣體排放減少46%、2050年碳中和的國際承諾。

會晤期間，兩位領導人也吃了福島的爆米花，以紀念英國將在今年6月底取消在311核災後對福島5縣的食品禁令。

俄羅斯對包括岸田文雄在內63名日本公民實施入境禁令

俄羅斯外交部也在週三（5日）宣布，禁止日本首相岸田文雄、日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫、財務大臣鈴木俊一、法務大臣古川禎久和內閣官房長官松野博一在內一共63名日本人入境俄羅斯。理由是岸田文雄政府發起了「前所未有的反俄行動」。俄羅斯表示：「日本政府正在採取旨在破壞睦鄰友好關係的實際步驟，損害了俄羅斯經濟和我們国家的國際聲望。」

Russia has decided to impose an entry ban on 63 Japanese citizens. They include Prime Minister Kishida Fumio, Foreign Minister Hayashi Yoshimasa and other senior lawmakers.

https://t.co/ct1BNSyx6S — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 4, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元