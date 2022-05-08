【TIDF專訪】《彼岸》導演施佑倫：呈現冤案之外人的狀態，「我認為紀錄片的道德觀是浮動的」

採訪：黃盈夢、廖翊帆、萬孟賢

撰文：萬孟賢、黃盈夢

「神兵火急如律令，奉請上中下界使者降臨來⋯⋯」影片由小法咒的吟唱聲緩緩展開，一位中年男子耐心地帶領孩子們學習傳統民俗技藝，他面容略顯滄桑，但提到過往戀人，語氣中仍帶點情意；另一頭是獨自撫養兩幼子的母親，她沉默寡言，用小而堅定的肩膀撐起家庭，孩子唯一能和缺席父親團圓的時刻，竟是在冷冰冰的監獄。

多年前一場命案，使得王淇政、洪世緯兩個家庭支離破碎，當事人、親屬和紀錄團隊不斷回訪事發地，卻像怎麼繞也繞不出那座后豐大橋，當路燈清冷光線灑落，冤屈與惆悵化為車窗外的浮光掠影，綿長道路看似沒有盡頭，他們究竟何時能從此岸邁向「彼岸」？

施佑倫導演長期與冤獄平反協會合作，曾拍攝過鄭性澤、陳龍綺、呂金鎧等冤案紀錄，《彼岸》為其第一部長片，耗時七年製作，聚焦2002年后豐大橋案及其兩位被告──王淇政、洪世緯與他們的家屬，拍攝期間歷經兩人假釋出獄、案件再審又駁回，案件迄今近廿年仍尚未定讞。

影片入圍2021釜山影展超廣角紀錄片競賽單元與本屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）台灣競賽，本次採訪中，導演施佑倫分享了本片的創作歷程與工作方式，如何梳理龐大複雜的素材拉出案件軸線，並呈現案情之外「人的狀態」。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 導演施佑倫

Q：冤獄平反協會的案件很多，如何決定拍攝主題？

我與協會合作的第一部是陳龍綺案──《不排除判決書》，那時（2013年）冤獄平反協會剛成立不久，沒有那麼多案件，陳龍綺是第二個立案的，第一個就是鄭性澤。鄭性澤當時還在牢裡，沒辦法拍，而陳龍綺案已經開再審、也有DNA證明排除他了，協會認為很有可能會判決無罪，決定要拍紀錄片，才來問我有沒有興趣和時間，不是我選擇拍攝題材。

陳龍綺案後便是后豐案，也就是《彼岸》，2015年協會覺得這一案可能會再審又有準備庭，所以問我要不要繼續合作，我一開始沒有直接答應，想先去后里跟家屬見面，看看他們的性格。

接觸王媽媽、洪太太後發現蠻多感興趣的東西，我才著手拍攝，比如被告家中留下的成員都是女性，他們身上又都有信仰的成分，另外王家是做陣頭的也很吸引我。

Q：如何與被攝者建立關係？

跟協會合作有個好處就是不需與被攝者重新建立關係，因為他們是被救援的，通常會給予絕對的信任。所以我的前置與田調幾乎跟拍攝同時進行，只有第一次去后里是單純聊聊，第二次就直接帶著攝影機去，讓他們熟悉拍攝的團隊和形式。

剛開始我會做簡短的訪談，藉由訪談來暸解他們的心情或狀態。比如問王媽媽平常一週的行程是什麼，她說周末會做資源回收，有時會去寺廟讀經班，我才發現原來這部分在她的生活中很重要。前一兩次訪談我會先確認被攝者的行程，後來如果有拍到那些活動，就不太需要再放入訪談畫面。

Q：影片耗時7年製作，拍攝到什麼時候覺得可以開始後製剪接？

《彼岸》製作期長，從2018年就開始剪接，開始剪是因為拍到王淇政去靈骨塔拜爸爸，還有洪太太在病房裡面跟兒子的對話，那些都是很關鍵的場次，雖然覺得大部分素材都有了，但好像還沒拍完。

我剪了剪發現都沒有死者的照片，就去王淇政家問他能不能找以前的照片給我，最後找到一張那時候女友拍他的照片，到這邊我就覺得拍完了，很適合做為影片的結尾。

Q：能否談談片中對於信仰的處理？

好像​​不只是冤案，人脆弱時就會想求得慰藉。《彼岸》一開始要寫企劃書時，我就覺得「司法程序」、「科學專家」和「宗教信仰」是既矛盾又衝突的三個元素，這個三角關係很迷人，也讓我特別想拍。

片中可以看到王媽媽認為明明有很多科學證據，但如果法官不認，就還是會判有罪，科學並不能給她慰藉，所以她更依賴宗教，而且不是著眼於現世，而是累世因果。那種價值觀對我來說很迷人，不是我迷信，是他們講述時呈現出「人的狀態」讓我覺得很有代表性。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 王媽媽

Q：如何拿捏人物在片中的份量？導演跟被攝者之間的互動如何？

那時候片子剪不出來，平衡雙方比重也是其中一個因素，片中有兩個角色、兩個家庭，我在想該如何呈現。

后豐案有趣的是他們兩家很不同，王淇政家做陣頭永遠都很熱鬧，王媽媽和他都比較樂觀又侃侃而談；但洪家就是黃思潔一個人帶兩個小孩，家裡有點冷清，也不太愛講話，我問問題她會回答，但都很簡短，我不問的話，她是一定不會講。不過也因為只有她一個人而已，講什麼話你都會覺得很揪心。

紀錄片最重要的是捕捉人的狀態，比如說他們的性格、講話的感覺，所以不只訪談內容，甚至「如何」講這些話，都是影片想呈現的。通常當他們不再開口我也不會勉強，講到傷心處停下來，我都會跟他們一起安靜，那個安靜是好的，有時候捕捉到狀態比得到內容重要。

Q：兩位主角在片中皆無表達埋怨，這是導演刻意的呈現嗎？拍攝過程是否曾受被攝者情緒影響？

我問過洪世緯會不會覺得被拖累，以及是否想過當初要在法庭上講不同的證詞。但他回答了一點滿正確的，他說「我不可能講和現場不一樣的話」。如果講了就是做偽證，他不能說他沒有到過現場、不能說那些看似對他有利但不正確的證詞，只是沒預期講出來後會被關。

拍攝過程中還真的沒有聽過洪世緯抱怨，我也很在意王淇政會不會抱怨死者⋯⋯所以並不是沒剪進去，而是這幾年真的沒聽到他們抱怨，拍攝過程或私底下相處都沒聽過。另外印象最深刻的是，王淇政會回想過去和陳琪瑄相處的狀況，甚至希望夢到她，我感覺他對她還有一定的情分，所以才會以合照照片收尾。

片中幾次訪談，我在攝影機背後都有泛淚，但我認為有情緒沒什麼不好，我的情緒最常被黃思潔影響，因為我覺得她實在太辛苦了，她其實是話最少的那個人，很不捨她一直壓抑自己。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 思潔與楷傑