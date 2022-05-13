《從搖籃到搖籃》：事實上，依賴「生態效率」來進行環境保護只會適得其反

文：威廉．麥唐諾（William McDonough）、麥克．布朗嘉（Michael Braungart）

減量、再生、回收和法規

減量原則是生態效率的核心。無論是減少有毒汙染物的生產或排放，還是降低原物料的使用，或者削減產品尺寸（在工業界稱作「集約化」），都屬於減量原則的範疇。但是這些行為並沒有停止耗竭資源和破壞環境，只是放慢了破壞速度，使其以小幅的增量在更長的時間內進行破壞。

例如，減少工業有毒物質和廢棄物的排放，是生態效率中的重要目標。這目標似乎無懈可擊，但是現在的研究結果指出，即使只是排放很微量的有毒廢棄物，在將來也會帶給生態系統災難性的後果，尤其是對生物內分泌系統紊亂的干擾——科學家已在現代塑膠製品和其他消費品中發現，有多種工業化學品的環境荷爾蒙可為人類和其他生物體所吸收。

《我們被偷竊的未來》一書中，將某些人造化學品對環境的影響做出了首次驚人報導。作者考伯恩、杜馬納斯克和邁瑟斯告誡人們：「極其微量的環境荷爾蒙活性物質就可對生物造成多種嚴重損壞，尤其是對那些在子宮內就能接觸到這些物質的生物尤為嚴重。」書中還特別指出，關於工業化學品危害的研究僅集中在癌症上，其他危害性的研究才剛剛開始。

另一項關於微粒的研究聲稱，粉塵可以附著在肺上對人體產生損害。粉塵是在焚燒和燃料燃燒過程中釋放出的微小物質，例如發電廠和汽車燃料的燃燒，都會釋放出大量粉塵。一九九五年哈佛大學的一項研究發現，美國每年有十萬人口死於粉塵。雖然已有相關規章限制粉塵的釋放，但是這些法規直到二○○五年才正式開始實施（此外，就算立法可以減少粉塵的排放數量，但是少量的細微粉塵排放仍然是個問題）。

從表面上看，生態效率是一種良好的甚至高尚的理念，但不是成功的長期策略，因為無法達到足夠的深度。生態效率的功能僅限於引起環境問題的汙染體系之中，只不過是用懲罰措施和道義準則減緩了危害，為公眾描繪出一幅環境改善的幻象。事實上，依賴生態效率來進行環境保護只會適得其反；它會讓工業在不知不覺中，靜靜地、不斷地、完全耗盡所有的資源。

還記得我們在第一章中提到對工業革命重新進行設計嗎？如果我們對講求生態效率的工業也進行相似的考察，可能會得出如下結論——

設計一個生產體系：

每年向大氣、水和土壤排放更少的有毒物質

用更少的工業活動帶來更大的經濟繁榮

遵循成千種法規的約束，以防止人類和自然系統太快被毒害

生產更少危害極大的材料，以免後代將不得不生存在恐懼之中，並得時刻保持警惕

產出更少無法回收的廢棄物

減少在這顆星球上到處挖洞掩埋有價值的材料，因為根本沒機會再回收利用

所以，說穿了，生態效率只是使工業這個古老的破壞性系統減少一些破壞而已。在某些情況下，它甚至為害更大，因為它對環境的影響是微妙而長期的。因為對生態系統而言，經歷一次迅速的、幾無倖存的崩潰，比經歷緩慢的、處心積慮的有效破壞，更有希望重新恢復健康和完整。

書籍介紹

本文摘錄自《從搖籃到搖籃：綠色經濟的設計提案【ESG永續暢銷三版】》，野人出版

作者：威廉．麥唐諾（William McDonough）、麥克．布朗嘉（Michael Braungart）

譯者：中國21世紀議程管理中心、中美可持續發展中心

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好的設計就像大自然，沒有浪費這回事！

想像一下，河流想要怎樣的肥皂？櫻桃樹又會怎樣設計一棟房子？

在大自然裡，沒有需要丟棄的東西————當一棵櫻桃樹開滿花朵、而這些花朵又紛紛落地時，沒有人會覺得資源被浪費了————因為所有枯枝、落葉、落花，都將回到土壤，再度成為養分，培育出新的花朵和果實。

如果人類社會是由櫻桃樹所繁衍的，世界將會是怎樣的情景？那樣一來，我們所思考的，將不再是如何減少對環境的汙染、如何減少資源的浪費、如何減少廢棄物的排放……；而是回到源頭去想，如何從一開始，就像棵櫻桃樹一樣，縱然繁花落盡，卻依然生生不息。

只要所有事物的設計，都依循「從搖籃到搖籃」概念，而不是一生產出來，就走向墳墓！

第一次工業革命時，大自然的資源一經開採，就注定了一條直線的「從搖籃到墳墓」之路：加工、製造、使用、拋棄、汙染。而如今，搖籃到搖籃的設計（C2C design）觀點，為我們帶來第二次工業革命！無論是產品的材質、設計乃至都市規劃，在設計之初，就先考慮如何像大自然一樣，不斷循環利用，依然不減其價值（甚至還能增值利用），從搖籃持續走向搖籃。

想像一下，以C2C概念設計出來的各項物品：

用壞了的地毯，可以丟棄在花園裡，提供土壤所需的養分；

用肥皂洗滌過的廢水，可以成為河流的養分；

買一台車，可以在五年後款式過氣時丟棄，也毫不可惜，因為所有材料都能回收，另創價值；

而紙張，將不再只是回收一次兩次，而是重複使用一百次、兩百次………。

從搖籃到搖籃的新典範，不僅對生態友善，對經濟成長同樣抱持正面思維：東西得以不斷推陳出新、將舊有的完全回收來製造新一代的產品。在我們將打造東西的方法重新打造時，創意、美學和精湛的工業技術，都受到了鼓勵，充滿嶄新的刺激與挑戰。

這場革命不是理想家的空談，目前已開發出600多種C2C產品：福特將推出由大豆和玉米所建造的汽車；Nike設計出了可回收的球鞋；全球最符合人體工學的辦公椅製造商Herman Miller製造了幾乎可以百分百再利用的椅子；波特蘭gDiapers公司生產出不含毒素的棉質尿布，內層可在100 天內由土壤分解；中國開始進行永續發展的造城試驗、荷蘭更進入「C2C狂熱」中，著手打造全球第一個徹底實踐從搖籃到搖籃的國度。