《從搖籃到搖籃》：事實上，依賴「生態效率」來進行環境保護只會適得其反
我們想讓你知道的是
從搖籃到搖籃的新典範，不僅對生態友善，對經濟成長同樣抱持正面思維：東西得以不斷推陳出新、將舊有的完全回收來製造新一代的產品。在我們將打造東西的方法重新打造時，創意、美學和精湛的工業技術，都受到了鼓勵，充滿嶄新的刺激與挑戰。
文：威廉．麥唐諾（William McDonough）、麥克．布朗嘉（Michael Braungart）
減量、再生、回收和法規
減量原則是生態效率的核心。無論是減少有毒汙染物的生產或排放，還是降低原物料的使用，或者削減產品尺寸（在工業界稱作「集約化」），都屬於減量原則的範疇。但是這些行為並沒有停止耗竭資源和破壞環境，只是放慢了破壞速度，使其以小幅的增量在更長的時間內進行破壞。
例如，減少工業有毒物質和廢棄物的排放，是生態效率中的重要目標。這目標似乎無懈可擊，但是現在的研究結果指出，即使只是排放很微量的有毒廢棄物，在將來也會帶給生態系統災難性的後果，尤其是對生物內分泌系統紊亂的干擾——科學家已在現代塑膠製品和其他消費品中發現，有多種工業化學品的環境荷爾蒙可為人類和其他生物體所吸收。
《我們被偷竊的未來》一書中，將某些人造化學品對環境的影響做出了首次驚人報導。作者考伯恩、杜馬納斯克和邁瑟斯告誡人們：「極其微量的環境荷爾蒙活性物質就可對生物造成多種嚴重損壞，尤其是對那些在子宮內就能接觸到這些物質的生物尤為嚴重。」書中還特別指出，關於工業化學品危害的研究僅集中在癌症上，其他危害性的研究才剛剛開始。
另一項關於微粒的研究聲稱，粉塵可以附著在肺上對人體產生損害。粉塵是在焚燒和燃料燃燒過程中釋放出的微小物質，例如發電廠和汽車燃料的燃燒，都會釋放出大量粉塵。一九九五年哈佛大學的一項研究發現，美國每年有十萬人口死於粉塵。雖然已有相關規章限制粉塵的釋放，但是這些法規直到二○○五年才正式開始實施（此外，就算立法可以減少粉塵的排放數量，但是少量的細微粉塵排放仍然是個問題）。
從表面上看，生態效率是一種良好的甚至高尚的理念，但不是成功的長期策略，因為無法達到足夠的深度。生態效率的功能僅限於引起環境問題的汙染體系之中，只不過是用懲罰措施和道義準則減緩了危害，為公眾描繪出一幅環境改善的幻象。事實上，依賴生態效率來進行環境保護只會適得其反；它會讓工業在不知不覺中，靜靜地、不斷地、完全耗盡所有的資源。
還記得我們在第一章中提到對工業革命重新進行設計嗎？如果我們對講求生態效率的工業也進行相似的考察，可能會得出如下結論——
設計一個生產體系：
- 每年向大氣、水和土壤排放更少的有毒物質
- 用更少的工業活動帶來更大的經濟繁榮
- 遵循成千種法規的約束，以防止人類和自然系統太快被毒害
- 生產更少危害極大的材料，以免後代將不得不生存在恐懼之中，並得時刻保持警惕
- 產出更少無法回收的廢棄物
- 減少在這顆星球上到處挖洞掩埋有價值的材料，因為根本沒機會再回收利用
所以，說穿了，生態效率只是使工業這個古老的破壞性系統減少一些破壞而已。在某些情況下，它甚至為害更大，因為它對環境的影響是微妙而長期的。因為對生態系統而言，經歷一次迅速的、幾無倖存的崩潰，比經歷緩慢的、處心積慮的有效破壞，更有希望重新恢復健康和完整。
書籍介紹
本文摘錄自《從搖籃到搖籃：綠色經濟的設計提案【ESG永續暢銷三版】》，野人出版
作者：威廉．麥唐諾（William McDonough）、麥克．布朗嘉（Michael Braungart）
譯者：中國21世紀議程管理中心、中美可持續發展中心
好的設計就像大自然，沒有浪費這回事！
想像一下，河流想要怎樣的肥皂？櫻桃樹又會怎樣設計一棟房子？
在大自然裡，沒有需要丟棄的東西————當一棵櫻桃樹開滿花朵、而這些花朵又紛紛落地時，沒有人會覺得資源被浪費了————因為所有枯枝、落葉、落花，都將回到土壤，再度成為養分，培育出新的花朵和果實。
如果人類社會是由櫻桃樹所繁衍的，世界將會是怎樣的情景？那樣一來，我們所思考的，將不再是如何減少對環境的汙染、如何減少資源的浪費、如何減少廢棄物的排放……；而是回到源頭去想，如何從一開始，就像棵櫻桃樹一樣，縱然繁花落盡，卻依然生生不息。
只要所有事物的設計，都依循「從搖籃到搖籃」概念，而不是一生產出來，就走向墳墓！
第一次工業革命時，大自然的資源一經開採，就注定了一條直線的「從搖籃到墳墓」之路：加工、製造、使用、拋棄、汙染。而如今，搖籃到搖籃的設計（C2C design）觀點，為我們帶來第二次工業革命！無論是產品的材質、設計乃至都市規劃，在設計之初，就先考慮如何像大自然一樣，不斷循環利用，依然不減其價值（甚至還能增值利用），從搖籃持續走向搖籃。
想像一下，以C2C概念設計出來的各項物品：
用壞了的地毯，可以丟棄在花園裡，提供土壤所需的養分；
用肥皂洗滌過的廢水，可以成為河流的養分；
買一台車，可以在五年後款式過氣時丟棄，也毫不可惜，因為所有材料都能回收，另創價值；
而紙張，將不再只是回收一次兩次，而是重複使用一百次、兩百次………。
從搖籃到搖籃的新典範，不僅對生態友善，對經濟成長同樣抱持正面思維：東西得以不斷推陳出新、將舊有的完全回收來製造新一代的產品。在我們將打造東西的方法重新打造時，創意、美學和精湛的工業技術，都受到了鼓勵，充滿嶄新的刺激與挑戰。
這場革命不是理想家的空談，目前已開發出600多種C2C產品：福特將推出由大豆和玉米所建造的汽車；Nike設計出了可回收的球鞋；全球最符合人體工學的辦公椅製造商Herman Miller製造了幾乎可以百分百再利用的椅子；波特蘭gDiapers公司生產出不含毒素的棉質尿布，內層可在100 天內由土壤分解；中國開始進行永續發展的造城試驗、荷蘭更進入「C2C狂熱」中，著手打造全球第一個徹底實踐從搖籃到搖籃的國度。
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只能用糖果餅乾獎勵孩子？現代媽媽「Jamie榮幸」有聰明選擇，豐富孩子的飲食日常
我們想讓你知道的是
設計師媽媽Jamie榮幸為孩子準備的點心時間，選擇100%使用生乳的瑞穗調味乳，濃郁奶香、香甜好喝，能同時攝取鮮奶營養與滿足孩子喜好。
部落客兼專欄作家的「Jamie榮幸」，喜歡設計、單車、旅遊、美食烹飪，重視生活風格與各種生活小細節。設計師出身的她，自從兒子「小歐文」誕生後，對生活風格的講究也從個人穿搭選物延伸到母嬰育兒選品。
隨著小歐文逐漸長大，Jamie一直是依據孩子不同的成長歷程，「滾動式修正」調整育兒模式，其中最攸關孩子身心健康的，就是日常飲食營養。小歐文可以接觸的食物選擇愈來愈多、能挑嘴的也愈來愈多，Jamie如何運用她的設計師智慧，為孩子建立健康飲食習慣？
小孩很好養？Jamie榮幸最在乎的育兒食安
暖熱的午後，Jamie帶著小歐文到戶外散步，趁著孩子興奮地亂走亂跳，帶著純真好奇心觀察地上落葉時，媽媽也終於能喘口氣，與我們聊聊她的育兒方針。
「小歐文其實不太挑惕。」媽媽Jamie笑說，「他現在的飲食已經可以跟著大人一起吃了。基本上我們吃什麼，他就跟著吃什麼。」聊到孩子的飲食，沒想到Jamie採用的是全家人「一網打盡」的飲食方式。不過仔細一想，雖然說來容易、看似準備上方便許多，但也意味著父母親必須有良好的飲食習慣，才能讓孩子吃得健康營養。
幸運的是，小歐文有個設計師媽媽，善於在生活各個面向發揮選品精神的Jamie，看待日常飲食也自有一套她的設計原則：「除了好吃之外（尤其孩子要喜歡吃、願意吃），我會注重營養成分，盡可能選擇使用新鮮原料、貼近原型食物。」
為了貫徹這點，Jamie不只會細心研讀產品包裝上的營養標示，也會上網找品牌故事，瞭解產品製程，選擇可信任、有聲譽的產品，才敢讓心愛的家人吃進肚子裡。
幫助孩子培養正確飲食習慣，從良好的點心時間開始
雖然說小歐文不挑食，但日常點心時間，他還是有他的心頭好。「米餅搭配瑞穗鮮乳®，或是瑞穗調味乳，就是能讓他吃得非常開心的點心。」Jamie也進一步分享，如何聰明地選擇食物，兩全其美的兼顧營養價值與小孩喜歡。
「對小歐文來說，瑞穗調味乳有多種口味，是很新鮮有趣的體驗。而我覺得更重要的是，瑞穗調味乳是使用生乳調和的，不僅口感新鮮更能兼顧營養。所以我覺得適當地讓他喝一些調味乳，創造一個童年開心的回憶，其實也滿好的。」
瑞穗調味乳100%使用瑞穗鮮乳®優質生乳，嚴謹品質讓爸媽最放心
身為瑞穗鮮乳®的愛好者，Jamie對瑞穗的印象就是值得信賴可靠的「老字號」。除了一系列的乳品順口好喝，簡單自然且有識別度的包裝，也符合她「設計師之眼」的美學；更重要的是，品管製程嚴謹帶來的安心感，讓她願意讓瑞穗成為冰箱裡的必備品。
「瑞穗調味乳的存在，其實就是讓孩子的日常飲食在一定的營養基礎下，有更多豐富有趣的選擇；可以單喝，也可以混合鮮乳、加點麥片吃，或是讓孩子自己拿餅乾沾著吃。一點點的變化吃法，就能為孩子創造趣味、好玩、開心的飲食體驗。」
Jamie說，自己小時候也喜歡喝調味乳，那種微甜可口的味道，讓長大後的她再喝時，味覺記憶能自然而然喚起某個童年場景，而這樣的味覺聯想，是她願意讓小歐文也能擁有的珍貴體驗。
小歐文終於從散步冒險回來找媽媽了，玩得滿頭大汗的他，開心得合不攏嘴，期待著點心時間。Jamie讓孩子選了一罐冰涼的蘋果口味瑞穗調味乳，為他插上吸管。看著小歐文滿足的大口喝著，不只消暑，也補充熱量與活力。
或許在未來某一天，小歐文再次喝到蘋果口味的瑞穗調味乳時，會回想起這個暖熱的下午吧。