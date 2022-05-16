水野學《品味，從知識開始》：品味最大的敵人，就是先入為主的主觀意識

文：水野學（みずのまなぶ）

品味是以知識為基礎的洞察

若要具備好品味，累積知識、向過去學習非常重要。但同樣地，品味也代表著一種洞察機先、掌握時代脈動的能力。

前面提過，如果一下子就飛躍到太遙遠的未來，只會讓消費者產生對未知的不安與恐懼，而無法接受。產出本身其實只需要領先時代半步即可，但為了達成這半步的領先，卻需要能預測出下一步、甚至下兩步的品味。

了解過去並累積知識，與洞察機先並掌握未來，兩者看似互相矛盾，在我的認知中卻有明確的關連，因為以知識為基礎的洞察力，同樣也是一種品味。

以經營品味為例。

「為了公司業務計畫的長遠發展，必須先收購這家風險企業。」許多具備洞察力的經營者可能都曾經這麼做過。社會大眾對他們的評價，普遍也是經營品味出眾、投資直覺敏銳。事實上，在受訪的過程中，當有人問起：「社長為何能夠預測市場的未來走向呢？」還真有些經營者會回答「靠多年的直覺」。

但就我的觀察，這些社長多半對市場動態累積了大量的知識與經驗，並以此為基礎做出屬於個人的預測，以及經營決策的判斷。只是一連串的思考過程通常很難用言語說明，才總是用「直覺」一語帶過。

再舉另一個占卜的例子。

有些知名的算命師，因為算得很準，常被懷疑是不是「有超能力」。不過只要觀察他們的言行舉止就會發現，有不少人其實只是「運用自己全部的知識來說服他人」。

再者，占卜的種類五花八門，有些看起來類似統計學，前陣子我個人對風水產生了興趣，買了十幾本書回家研究，最後恍然大悟——

「風水表面上看起來是占卜，其實就是與『氣』有關的知識集合。」

這裡的氣不是氣功的氣或靈氣的氣，而是指大氣的氣。「風水」顧名思義就是風跟水，是以溼度、溫度等天候與地質知識為基礎，推導出未來的方向。

風水原本偏向都市計畫，但不知道從什麼時候開始，成了專談「在玄關放黃色擺飾」等枝微末節知識的學問。

例如：「怎麼做才不會讓人生病？」、「戰爭遭到攻擊時，怎麼做才會比較容易防守？」、「怎麼做才能順著風和水的流向，建造出美麗的都市？」當思考這些問題時，溼度、風向、土地結構等知識，以及過去的案例等都是重要的參考，有了這些知識作為基礎，最後才能推導結論。

簡單地說，「要是在一個通風不良、容易滋生黴菌的環境建立城市，爆發傳染病的機率就會大幅提升；如果出現許多病患跟死者，城市便會衰敗。」這種說法雖然既合理且實際，但為了預防災難的發生，在制定都市計畫時，還是不得不採用人們更容易接受的說明方式，像是「在東方或北方是龍穴」的概念。所以不難想像，那些號稱算得很準的算命師，應該也都是有品味的人。

到了現代，我們也可以以知識為基礎，對身邊的事物進行預測，而且也應該這麼做，因為這關係到品味的培養。

例如，當我準備在代官山開設事務所時，在建築物還沒蓋好之前，就先和屋主簽定了租約。當時建地才剛圍起來，正要進行基礎工程，我一看到就立刻與告示牌上的起造人聯繫：「我對這棟建築物很感興趣，可以讓我看看設計圖嗎？」實際蓋好之後，這間辦公室確實相當舒適，不但採光良好，頂樓的視野也非常開闊，宛如置身海邊——good design company就是這樣誕生的。

開設事務所是個重大的決定。像我這樣，連建築物會蓋成什麼樣子都不知道，只因為「這塊土地很好！感覺很舒服！」的理由，就貿然決定的行為，或許有人認為「是靠品味決定的吧！」或「直覺好準！」，但一切其實都與知識有關。

事務所的地點在一處高地，採光佳、通風良好、非常舒適。加上這裡屬於第二種中高層住宅專用區，完全不需要擔心未來會出現任何吵鬧的商業設施。

有時會聽到這樣的抱怨：「當初買這棟公寓，就是因為看得到東京鐵塔，結果前面竟然蓋了一棟大樓，現在什麼都看不見了。」會遇到這種狀況的人，就是沒有以知識為基礎進行預測，很可能就是缺乏品味的人。即使不具備相關知識，只要稍微調查或去附近打聽一下，就能事先了解；如果連這種程度的努力都做不到，做出錯誤的選擇也就不足為奇。

如果是前方有首都高速公路經過的大樓，雖然可能很吵，但前面就不太可能再蓋新的大樓，自然就能滿足「看得到東京鐵塔」的期望。如果首都高速公路有改建計畫，只要先取得相關的知識，了解改建的區域，就有助於做出正確的預測。

此外，只要仔細觀察山手通，就會發現有些地方蓋了類似長靴的L型建築物，這些多半是未來道路拓寬時，會進行區劃整理的區段，所以建築物在興建時會預想到幾年後的改建或拆除。希望「在大馬路旁邊開店」的人，只要能提前注意這些地段，說不定將來也會變成大馬路。都市計畫通常早在幾十年前就已經決定，知道、不知道，或者有調查、沒有調查，基本上就決定了預測的正確與否。累積知識之後反覆預測，必能讓品味有所提升。

客觀知識的多寡，決定了品味的好壞

品味是建立在知識之上，這個觀念我應該已經傳達得很清楚了。

不過我想再說明一點，我並不是指任何知識都一定是好的。

舉個簡單的例子，想想流行時尚。

假設有位A君，從學生時代起，「總是穿著看起來很普通的針織衫，卻令人覺得既時尚又有品味」。

對時尚沒有興趣的人，可能會覺得他也沒花什麼心思，只是選了「看起很普通的針織衫」，不知為何卻令人感覺很有品味——但很明顯，事實並非如此。