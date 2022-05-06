2022/05/06,
非洲

錯誤警報：肯亞家樂福手提袋太逼真，民眾誤認成是流浪獅

錯誤警報：肯亞家樂福手提袋太逼真，民眾誤認成是流浪獅
Photo Credit: Kenya Wildlife Service

我們想讓你知道的是

一個太過真實的獅子提袋，一個曾遭遇野生動物襲擊的村莊，造就肯亞當地一則有趣的新聞。

肯亞山國家公園（Mt Kenya National Park）附近，梅魯郡（Meru）裡一個叫做基尼亞（Kiangua）的村莊，週四（5日）發生一起不尋常的事件。一名農場工人在他雇主家門口發現一頭獅子，這頭獅子一副要準備攻擊的模樣，讓整個村莊陷入恐慌，他們很快地通報當局。

村民的恐懼不是空穴來風，因為在附近的Igoji地區前不久才有野生動物出沒，2月時那隻身分不明的動物殺死了7隻羊，3週前又重新出現，再度殺死了附近的羊隻。野生動物管理處一直在該地區設置陷阱，但沒有捕獲任何動物。當地居民表示他們一直「生活在恐懼中」。

在收到大量通報後，三名全副武裝的肯亞野生動物管理員趕到現場，他們謹慎地接近這個通報有獅子的住宅，高度戒備。為了一探究竟，他們不得不爬到附近房子的屋頂上。

就在那時，他們發現樹叢中躲藏的不是什麼獅子，而是一個印有獅子圖案的家樂福手提袋。

FR_qbbEWUAM3TBP
Photo Credit: Kenya Wildlife Service
一個手提袋上的獅子引起了居民的恐慌，使基尼亞納村一度陷入停頓。

這個袋子是屋主的，她在袋子裡面放了一些酪梨樹的幼苗，放在樹籬裡避免它們變乾。當她回家時，她被鄰居警告家裡有頭獅子，但她並沒有立刻聯想到那可能是手提袋。

「當我趕去那裡時，我也相信那是一頭活獅子。」基尼亞納村的助理局長Basti Mwandiki說，「我們保持著距離，因為出於害怕，我們並沒有意識到那只是一幅畫。」

在鄰近的Igoji地區，2018年的一頭母獅從梅魯國家公園逃跑，管理員花了7個小時的追趕才把牠殺死。但居民還沒從那次的事件恢復過來。

雖然是誤報，肯亞野生動物管理局仍稱讚公眾即時發出警報，以減輕可能的衝突。

製作手提袋的家樂福隨即也在推特上發文，稱「這個袋子上的獅子不是真的──難以想像的低價才是！」

根據肯亞政府2021年數據，肯亞目前有2489頭獅子，由於棲息地喪失、土地破碎化、野生動物貿易、盜獵和與人類衝突，許多獅子被殺死。根據國際自然保護聯盟（IUCN）估計，全非洲僅剩不到2.5萬隻獅子，是25年前的一半。目前非洲最多獅子的國家是東非的坦尚尼亞

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。