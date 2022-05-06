錯誤警報：肯亞家樂福手提袋太逼真，民眾誤認成是流浪獅

肯亞山國家公園（Mt Kenya National Park）附近，梅魯郡（Meru）裡一個叫做基尼亞（Kiangua）的村莊，週四（5日）發生一起不尋常的事件。一名農場工人在他雇主家門口發現一頭獅子，這頭獅子一副要準備攻擊的模樣，讓整個村莊陷入恐慌，他們很快地通報當局。

村民的恐懼不是空穴來風，因為在附近的Igoji地區前不久才有 野生動物出沒，2月時那隻身分不明的動物殺死了7隻羊， 3週前又重新出現，再度殺死了附近的羊隻。野生動物管理處一直在該地區設置陷阱，但沒有捕獲任何動物。當地居民表示他們一直「生活在恐懼中」。

在收到大量通報後，三名全副武裝的肯亞野生動物管理員趕到現場，他們謹慎地接近這個通報有獅子的住宅，高度戒備。為了一探究竟，他們 不得不爬到附近房子的屋頂上。

就在那時，他們發現 樹叢中躲藏的不是什麼獅子，而是一個印有獅子圖案的家樂福手提袋。

Photo Credit: Kenya Wildlife Service 一個手提袋上的獅子引起了居民的恐慌，使基尼亞納村一度陷入停頓。

這個袋子是屋主的，她在袋子裡面放了一些酪梨樹的幼苗，放在樹籬裡避免它們變乾。當她回家時，她被鄰居警告家裡有頭獅子，但她並沒有立刻聯想到那可能是手提袋。

Fake lion: KWS officers were treated to a unique assignment after reports indicated that a lion had been spotted at Kiangua location, Meru County.



After arriving at the scene, the rangers could only believe that the ‘alleged lion’ was a lion printed carrier bag once they saw it. pic.twitter.com/ok3mqxAvZ1 — TUKO.co.ke | The Heartbeat of Kenya (@Tuko_co_ke) May 5, 2022

「當我趕去那裡時，我也相信那是一頭活獅子。」基尼亞納村的助理局長Basti Mwandiki說，「我們保持著距離，因為出於害怕，我們並沒有意識到那只是一幅畫。」

在鄰近的Igoji地區，2018年的一頭母獅從梅魯國家公園逃跑，管理員花了7個小時的追趕才把牠殺死。但居民還沒從那次的事件恢復過來。

雖然是誤報，肯亞野生動物管理局仍稱讚公眾即時發出警報，以減輕可能的衝突。

On arrival, KWS rangers were astonished to find out that the ‘alleged lion’ was a lion printed carrier bag.



Despite this being a false alarm, we laud the public for raising an alarm in order to mitigate a possible conflict. pic.twitter.com/spiYlpNNso — Kenya Wildlife Service (@kwskenya) May 5, 2022

製作手提袋的家樂福隨即也在推特上發文，稱「這個袋子上的獅子不是真的──難以想像的低價才是！」

根據肯亞政府2021年數據，肯亞目前有2489頭獅子，由於棲息地喪失、土地破碎化、野生動物貿易、盜獵和與人類衝突，許多獅子被殺死。根據 國際自然保護聯盟（IUCN）估計，全非洲僅剩不到2.5萬隻獅子，是25年前的一半。目前非洲最多獅子的國家是東非的 坦尚尼亞 。

Just over a century ago, there were over 200,000 wild lions living in #Africa about 20,000; #lions are #extinct in 26 African countries & have vanished from over 90 percent of their historic range.



Lions are listed as #Vulnerable on the #IUCN Red List of Threatened Species. pic.twitter.com/1WfdWIwQJG — The Big Cat Sanctuary (@TheBigCatSanct) April 16, 2018

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元