白宮首位非裔與LGBTQ發言人，尚皮耶13日起接替莎琪擔任新聞秘書

（中央社）在傳言多時後，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）確定將於13日離職。白宮今天宣布，莎琪遺留的職務將由副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）接替。尚皮耶也將成為白宮第一位非裔與LGBTQ族群發言人。

白宮今天宣布，莎琪將於13日正式離職，白宮新聞秘書職務則將由副新聞秘書尚皮耶接任。尚皮耶將成為白宮首位非裔與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）發言人。

Thank you ⁦@POTUS⁩ and @FLOTUS for this opportunity. It is a true honor. I look forward to serving this Administration and the American people. I have big shoes to fill. @PressSec has been a great friend, mentor and excellent press secretary. pic.twitter.com/1knmbe2Nxq — Karine Jean-Pierre (@KJP46) May 5, 2022

美國總統拜登（Joe Biden）透過聲明表示，尚皮耶具有這項艱巨工作所需要的經驗、才能與正直，她將成為拜登政府有力的代言人。

對於將要離開白宮的莎琪，拜登則稱許她為白宮新聞簡報室制定回歸正派、尊重與禮儀的標準，直接並真實的與美國民眾溝通，並同時保持幽默感。

莎琪隨後透過推特表示，對拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）與拜登家族的信賴心存感激，她也讚揚尚皮耶是個了不起的女性。

美國新聞網站Axios曾於4月初報導，莎琪計畫5月離開白宮，加入微軟國家廣播公司（MSNBC）主持節目。

誰是尚皮耶？曾任不同競選團隊職務，與同志伴侶扶養一女

根據《富比士》報導，自拜登去（2021）年上任以來，尚皮耶便一直擔任莎琪的主要副手，並且偶爾會在白宮新聞發布會上代替莎琪回答問題。

在進入拜登政府工作之前，尚皮耶在拜登2020競選團隊裡工作。過去她也曾擔任不同競選團隊的職務，例如擔任曾宣布參選2016年美國總統大選的民主黨員馬丁．歐麥利（Martin O'Malley）的競選團隊副經理；尚皮耶同時也是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2008及2012年競選團隊的成員。

《CNN》報導，尚皮耶的家庭成員包括她的同志伴侶——《CNN》的全國記者蘇珊．馬爾維（Suzanne Malveaux），以及她們的女兒。

尚皮耶表示：「我仍在消化這個消息，因為就像莎琪說的，這是一個歷史性的時刻⋯⋯我了解對許多人來說這件事有多重要，有這麼多不同的團體，而我站在他們的肩膀上。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航