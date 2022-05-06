2022/05/06,
美加

白宮首位非裔與LGBTQ發言人，尚皮耶13日起接替莎琪擔任新聞秘書

白宮首位非裔與LGBTQ發言人，尚皮耶13日起接替莎琪擔任新聞秘書
Photo Credit: Karine Jean-Pierre FB

我們想讓你知道的是

尚皮耶的家庭成員包括她的同志伴侶──《CNN》的全國記者蘇珊．馬爾維（Suzanne Malveaux），以及她們的女兒。尚皮耶表示：「我仍在消化這個消息，因為就像莎琪說的，這是一個歷史性的時刻.。」

（中央社）在傳言多時後，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）確定將於13日離職。白宮今天宣布，莎琪遺留的職務將由副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）接替。尚皮耶也將成為白宮第一位非裔與LGBTQ族群發言人。

白宮今天宣布，莎琪將於13日正式離職，白宮新聞秘書職務則將由副新聞秘書尚皮耶接任。尚皮耶將成為白宮首位非裔與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）發言人。

美國總統拜登（Joe Biden）透過聲明表示，尚皮耶具有這項艱巨工作所需要的經驗、才能與正直，她將成為拜登政府有力的代言人。

對於將要離開白宮的莎琪，拜登則稱許她為白宮新聞簡報室制定回歸正派、尊重與禮儀的標準，直接並真實的與美國民眾溝通，並同時保持幽默感。

莎琪隨後透過推特表示，對拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）與拜登家族的信賴心存感激，她也讚揚尚皮耶是個了不起的女性。

美國新聞網站Axios曾於4月初報導，莎琪計畫5月離開白宮，加入微軟國家廣播公司（MSNBC）主持節目。

誰是尚皮耶？曾任不同競選團隊職務，與同志伴侶扶養一女

根據《富比士》報導，自拜登去（2021）年上任以來，尚皮耶便一直擔任莎琪的主要副手，並且偶爾會在白宮新聞發布會上代替莎琪回答問題。

在進入拜登政府工作之前，尚皮耶在拜登2020競選團隊裡工作。過去她也曾擔任不同競選團隊的職務，例如擔任曾宣布參選2016年美國總統大選的民主黨員馬丁．歐麥利（Martin O'Malley）的競選團隊副經理；尚皮耶同時也是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2008及2012年競選團隊的成員。

67810546_1269228313246650_46046819317899
圖片來源：Karine Jean-Pierre FB
尚皮耶（左）與美國前總統歐巴馬

《CNN》報導，尚皮耶的家庭成員包括她的同志伴侶——《CNN》的全國記者蘇珊．馬爾維（Suzanne Malveaux），以及她們的女兒。

尚皮耶表示：「我仍在消化這個消息，因為就像莎琪說的，這是一個歷史性的時刻⋯⋯我了解對許多人來說這件事有多重要，有這麼多不同的團體，而我站在他們的肩膀上。」

新聞來源

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。