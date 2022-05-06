英國地方選舉登場，首相強森內外交迫：北愛爾蘭新芬黨預料勝出，可能推動愛爾蘭統一公投

（中央社）英國各地將在5日舉行地方選舉，投票結果可能對北愛爾蘭具歷史意義，也可能對危機四伏的首相強森（Boris Johnson）施加進一步壓力。

在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的議會選舉中，親愛爾蘭的民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）可能會首次獲勝。

選舉結果預計在6日公布，可能對英國的未來產生巨大影響，預料將獲勝的新芬黨決意就北愛爾蘭與愛爾蘭統一推動公投。

蘇格蘭、威爾斯和英格蘭大部分地區的議會選舉將在格林威治時間6時開始投票，強森可能面臨著關鍵的期中支持度考驗。

在最近的一系列醜聞後，乏善可陳的選舉結果可能會在強森所屬的保守派內部，重新點燃對他領導的不滿情緒。

強森的地位受到威脅，原因是他的唐寧街辦公室在疫情期間舉辦派對遭到曝光，以及通貨膨脹造成生活成本危機引發的憤怒。

這次選舉結果還會顯示，主要反對黨工黨是否對執政的保守黨構成嚴重威脅，儘管工黨在2018年的上一次地方選舉中取得許多勝利，但仍試圖在英格蘭各地取得進展。

工黨正尋求擠下保守黨，要在蘇格蘭成為排名第二的政黨，僅次於支持獨立的蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP），並繼續成為威爾斯最大的政黨，16歲和17歲的人有資格在威爾斯成為首投族。

至於北愛爾蘭選情方面，在眾多民調顯示新芬黨領先後，北愛爾蘭權力分享議會的角逐將引發關注。

利物浦大學（University of Liverpool）3日公布的民調顯示，新芬黨有望以超過四分之一的得票率輕鬆獲勝。

前身為愛爾蘭共和軍政治組織的新芬黨在選舉期間淡化對愛爾蘭統一的主張，轉而關注不斷上漲的生活成本和其他地方議題。

新芬黨副主席歐尼爾（Michelle O'Neill）堅稱，選民是用實用主義「展望未來」，而不是長期以來作為北愛爾蘭政治標誌的教條主義。

英相強森期中考，一次看懂英國地方選舉

英國的英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區5日舉行地方選舉，以下詳細說明投票相關資訊及本屆選舉重要看點。

投票時間是何時？

投票時間自格林威治標準時間（GMT）5日早上6時開始，至晚間21時結束。

選舉結果預計何時出爐？

英格蘭逾半議會將自5日投票站關閉後開始計票，其餘將於6日早上開始計票。蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭將於6日早上開始計票，預計當晚就會公布完整計票結果。

選民資格為何？

在英格蘭和北愛爾蘭地區，年滿18歲的英國公民以及居住在英國的歐洲聯盟（EU）或大英國協成員國公民皆可參與投票。

在蘇格蘭和威爾斯地區，凡是在英國合法居住且年滿16歲的外國公民也可投票。

選舉範圍包括哪些地區？

在英格蘭地區，包括伯明罕 (Birmingham)、里茲（Leeds）和曼徹斯特（Manchester）等主要都會區，以及倫敦所有的32個行政區在內，共約146個議會、4360個席位可供競爭。

英格蘭北部的南約克郡（South Yorkshire）將選出地區市長，以及1000個教區議會（parish council）席位。

蘇格蘭則有32個議會、共1227個席位；威爾斯有22個議會、共1234個席位。

北愛爾蘭需投票選出貝爾法斯特下放政府北愛議會的90名成員。

本屆選舉有哪些主要議題？

本屆選舉將決定由誰負責執行當地民眾服務工作，如道路維護、公車路線、圖書館、垃圾收集與回收、規劃應用等。

北愛議會有權就當地住房、就業、教育、健康、農業和環境制定相關法律。

除地方議題外，國家問題也可能在投票中發揮重要影響力。

5日的投票受到密切關注，是因為民眾擔憂食品和能源價格大幅上漲，導致生活成本飆升。

本屆選舉也將被視為對英國首相強森支持度的考驗，此前一系列醜聞（包括首相官邸違反防疫規定）讓他的地位岌岌可危。

哪些地方是一級戰區？

英國主要反對黨工黨希望在倫敦取得進展，尤其是在西敏區（Westminster）、萬茲渥斯區（Wandsworth）、肯辛頓區（Kensington）和切爾西區（Chelsea）等保守黨據點。

保守黨控制的巴奈特（Barnet）也是觀察重點地區，以了解工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）能否重獲猶太選民的支持，這些選民因工黨前任領袖推行反猶太主義，成群結隊離開工黨。

工黨還希望光復2019年上屆選舉被保守黨奪下的前心臟地帶，如英格蘭中部的杜德利（Dudley）和英格蘭北部地區。

在北愛爾蘭，一般預料，親愛爾蘭民族主義政黨新芬黨將於北愛成立101年後首度躍居為第一大黨。

貝爾法斯特也將密切關注選民對不結盟政黨的支持度，例如聯盟黨（Alliance）和綠黨（Green），也可能出現呼聲，呼籲修改聯合主義者和民族主義者1998年達成的權力分享協議。

北愛爾蘭30年衝突造成數以千計人喪命，共和派希望北愛加入愛爾蘭共和國，統一派希望續留英國。1998年簽署的耶穌受難日和平協議大體上終結了暴力，但部分持不同立場的愛爾蘭好戰分子依舊反對這項權力分享協議。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航