【疫情週報】4/30-5/6：確診者自主回報系統上線、無症狀者快篩陽才能PCR，一次掌握本週重點

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情於本週（4/30-5/6）升溫得十分快速，單日確診數破2、3萬都發生在本週。中央流行疫情指揮中心在本週讓確診者自主回報系統上線，實施多項新制讓輕重症分流，確保重症所需的醫療量能。

《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 本週單日確診數皆破萬例，確診者自主回報系統5月起上線。

無症狀者需快篩陽性，始可採檢核酸PCR檢測，避免影響重症醫療量能；居隔、居檢、自主防疫者快篩陽=確診（並經醫事人員確認），12日起實施。

公布確診者居家照護諮詢及開立口服抗病毒藥物流程。

輝瑞BNT兒童劑型預定於12日送達，後續將啟動家長意願調查。

一週疫情發展概述

本週單日確診數的發展與前一週（4/23-29）又更為快速。除了單日確診數天天破萬之外，單日確診數達2、3萬都發生在本週，且僅隔2天。

前一週新增的確診數總計為5萬2770例，平均數為7539例，中位數是4月26日的6295例。本週新增的確診數已突破10萬，達16萬7495例，平均數為2萬3928例，中位數落在5月3日的2萬3102例。

今年到5月5日為止本土病例總計有20萬6134例，其中輕症／無症狀比例為99.74%、中症為0.23%、重症為0.03%。

重大防疫規範變化

【檢測規定】

無症狀者需快篩陽性，才能PCR採檢；公布190家公費PCR社區採檢院所

為避免大量民眾前往醫院急診篩檢，造成急診壅塞，影響重症醫療量能，指揮中心5月2日宣布無症狀者需快篩陽性，始可採檢核酸PCR檢測，居隔／居檢者另依相關篩檢規定辦理。

指揮中心也要求急救責任醫院開設防疫門診分流病人，提供輕症或無症狀但家用抗原快篩陽性之民眾評估採檢與診療服務。各地方政府可依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站，擴大服務量能。

指揮中心6日公布190家公費PCR指定社區採檢院所，可提供抗原快篩（含家用快篩）陽性民眾，或有COVID-19相關症狀經醫師評估懷疑等符合公費檢驗者進行PCR核酸檢驗採檢服務。診所名單已公布於衛福部疾管署COVID-19全國指定社區採檢院所地圖，以利民眾查詢。

指揮中心提醒民眾，前往上述診所之前先以電話預約聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。

食藥署核定國內首款家用唾液快篩試劑

食藥署4月29日核准國內首款家用唾液快篩試劑，生產國為韓國，經效能檢驗後PCR陽性一致率達95.83%。業者預計將進口3000萬劑，未來加上中文標示和說明書後，才能正式在台販售。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正林欣慧受訪時指出，目前還有其他家用唾液快篩試劑申請專案輸入，同時也有國產唾液快篩試劑評估轉型為家用快篩。至於家用唾液快篩是否可望納入快篩實名制，林欣慧指出，相關細節須由指揮中心評估規劃。

【居家檢疫】

指揮中心3日宣布，入境居家檢疫天數縮短為7天，期滿後接續自主健康管理7天。檢測方式為入境時（第0天）進行PCR檢測，檢疫期滿當日（第7天）執行1次快篩，另提供1支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。

考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

居家檢疫場所以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

同日入境之家屬或同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

【確診者相關】

確診者自主回報系統5月起上線

「COVID-19確診個案自主回報系統」於5月起正式上線，民眾到醫院採檢PCR陽性過後，必須留下最新且當前使用的手機號碼，以利相關單位發送簡訊。簡訊內容包含一組網址連結，民眾點入後即可開始填報「確診個案自主回報系統」。

疾管署提醒民眾，發送該簡訊的門號為0911514588，內含的網址連結開頭則是https: //bbs.cdc.gov.tw/......

確診民眾總共有4大問題需要填寫，分別為確診個人資料（手機號碼、居住地址、工作就學資訊等）、最早出現症狀的日期或是檢驗陽性的日期、密切接觸者有哪些人、是否屬於高風險族群。確診民眾送出資料後，該一次性網址就會失效，將無法再進行編輯或再次填寫。

健保快易通6日中午改版，與COVID-19確診個案自主回報系統介接，只要民眾PCR檢驗陽性結果傳到IC卡，健保快易通操作畫面上就會出現一則連結，供民眾操作填寫。

再度修訂輕重症分流收治原則

指揮中心宣布4日起調整輕重症分流收治原則，重點說明如下：

無症狀／輕症之成人確診者

年齡80歲（含）以上或懷孕36週，收治於醫院。

年齡70－79歲、65－69歲且獨居者、懷孕35週以內，或無住院需要但不符合居家照護條件者，安排入住加強版集中檢疫所／防疫旅館。

年齡69歲（含）以下，且符合居家照護條件、非65－69歲獨居者，採居家照護。

無症狀／輕症之兒童：出生未滿3個月且有發燒、出生3－12個月且高燒（>39度），且經醫師評估有住院治療必要者，收治於醫院。

前開條件以外之兒童，符合居家照護條件者採居家照護。不符合居家照護條件者，則由照顧者陪同收治於加強版集中檢疫所／防疫旅館。

至於無症狀／輕症之血液透析病人，得依地方衞生局規劃，安排居家照護，並於指定之透析診所或醫院接受血液透析治療。

指揮中心特別說明，醫院收治之無症狀或輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，倘經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院。

未符合解除隔離條件者，轉返家中進行居家照護至隔離期滿。確診者所需「嚴重特殊傳染性肺炎解除隔離治療通知書」或「嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書及提審權利告知」等行政表單，得由醫院通知衛生局補行開立。