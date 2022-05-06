佛洛伊德案引爆「黑人的命也是命」怒火，白人警認罪將判20至25年有期徒刑

（中央社）美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月25日遭白人警察壓頸窒息而亡，負責審理相關聯邦民權案的法官4日表示，他已接受被告蕭文（Derek Chauvin）的認罪協議，將判他20年至25年有期徒刑。

​​當時任職警察的蕭文不顧佛洛伊德表示自己無法呼吸仍持續壓制，最終讓佛洛伊德不幸窒息身亡。此事件引爆全美反歧視怒火，遊行與支持活動遍地開花。 反歧視活動的主要標語，為許多遊行民眾大聲疾呼的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），時任美國華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）還因不滿白宮外和平示威者遭強勢驅離，曾在白宮外路面漆上「黑人的命也是命」大字，吸引大批民眾圍觀。 Breonna Taylor, on your birthday, let us stand with determination.



Determination to make America the land it ought to be. pic.twitter.com/XOfu6CGEGY — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020 《美聯社》報導，事件發生後，包括當時負責壓制的員警蕭文，在旁邊觀看壓制9分鐘卻未出面阻止的雷恩（Thomas Lane）、 J．亞歷山大．金（J. Alexander Kueng）、圖．陶（Tou Thao）等警察，在當事人需要醫療救護時未給予任何協助，被陪審團判定有罪。

明尼阿波利市（Minneapolis）前警察蕭文去（2021）年12月15日認罪，坦承侵害非裔男子佛洛伊德的公民權。這是他首次承認在2020年5月25日以膝壓住佛洛伊德的頸部致死，即便當時佛洛伊德已無反應。蕭文也承認，蓄意剝奪佛洛依德免於被無理逮捕、包括免於被警察無理暴力對待的權利。

《美聯社》報導，根據蕭文簽署的認罪協議，雙方一致認為蕭文應被判20年至25年徒刑；檢方則表示，將會求處25年刑期。在聯邦控罪下，蕭文原本可判無期徒刑，如今若服刑期間表現良好，他可能只須服17年到21年又3個月刑期。

明尼蘇達州法官去年6月以謀殺非裔男子佛洛伊德等罪名，判處蕭文22年半徒刑，之後蕭文就在明尼蘇達州服刑，不過，目前他正在上訴中；而法院可能對蕭文合併執行聯邦級別的判刑與州級別的判刑。

聯邦控案的認罪協議，刑期可能超過州的判刑，而明尼蘇達的判刑一般是在最後1/3刑期時獲得假釋，亦即蕭文在明州規定下會坐牢15年。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航