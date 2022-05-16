美國小學生不用寫功課？學習不是只有記住知識，用心體會、應用在生活中才是最重要的
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雖然安親班有處理好孩子的照顧及成績的問題，但不斷的練習習題可能造成學習壓力，學習的本質要回歸學習動機以及融入社會生活，而父母的專心陪伴是回歸學習本質的最佳方法。本篇文章以經驗、故事、及實驗說明，當父母看到孩子成績落後時，該如何穩定內心，堅持自己認為有效的教養呢？
最近有一篇新聞提到「安親班成為台灣家長強大的後援隊，但也讓家長對安親班越來越依賴，成為壓榨和過勞學習的惡性循環。」
安親班的確有幾項優點，第一，因為群體效應，學校或安親班的老師要求，孩子比較無法耍賴。再者父母不用擔心接送問題，在常需要加班的台灣職場，安親班能處理好照顧及晚餐等問題。第三，可能也是家長們最關心的，就是考試成績，孩子在安親班一直練習測驗卷，學校考試成績基本上不會有太大的問題。
然而，安親班也有其問題。童年本該快樂生活，但是安親班需要確保學生的成績，大部分的行程是不斷的練習習題，或者安排才藝班和學科班，課後一條龍的照顧，讓孩子從小就承受巨大的學習壓力。
伊凡・伊里奇（Ivan Illich）在《非學校化社會》書中所稱的「儀式化」，就是依循著「上課→寫作業→考試」的模式，讓學生完成這儀式，通過考試的學生看起來像是學會了，但實際上卻無法在生活中運用這些知識或技能。學校教的學科可能與社會生活已有脫節，而安親班卻用大量的習題練習，確保孩子考試可以拿高分，等於是在加強伊里奇所說的「儀式化」。
教育專家的孩子成績一定要優秀嗎？
我在教育研究所擔任教職，平常做的研究和寫的書籍多是教育相關領域，常在受邀演講的場合中，就被冠上「教育專家」的名號。因為對於演講的主題我能駕輕就熟，所以這名號對我來說不會是負擔。
然而，當自己小學一年級的孩子第一次考了期中考試，成績是班上倒數的，可能第一次考試不知道遊戲規則，然而考到下學期，竟然還是倒數的，這名號對我來說已漸漸成為負擔了。
孩子的學校是一般的公立小學，因為建校時間不長，校舍新穎，校長和老師都比較年輕，所以成為附近一帶的搶手學校，要在學區裡持有房屋滿四年才能入學，這條件其實蠻嚴苛的。
孩子是班上唯三下午沒有去安親班的，雖然我與內人平時工作忙碌，也知道安親班就是一直讓孩子不斷的寫練習題，而學校課後輔導班的老師幾乎不會管小孩的，但為了不扼殺孩子的學習興趣，還是選擇讓孩子待在課後照顧班。
課後班的行程通常就是要求孩子把作業做完，有問題再問老師，寫完作業後就自行看書。這種學習方式的缺點是比較被動，但至少孩子在學校的時間是開心的，像我的小孩每天都要求我們晚一點接他。
相較於安親班，先不討論才藝班或專才班，老師會積極的準備測驗卷讓孩子練習，但也常常變成過度練習測驗卷，甚至是抄寫或死背，讓孩子可能厭惡學習這件事。
當初我決定不送孩子去安親班的原因就是，我實在無法認同安親班的教學方式，那我寧可讓孩子快樂的度過他的童年。
然而看到孩子的成績是班上倒數時，第一時間也是情緒複雜的，甚至開始與老婆討論是否送孩子去安親班加強功課，家中氣氛一度低迷，為了孩子的學習胃口不被打壞，還是選擇繼續觀察一段時間。
突然覺得在外演講時所說的快樂學習、自主學習、自律的重要性等，但真的自己遇到問題時，卻也很難靜下心來釐清真正的問題出在哪裡？我希望孩子能有什麼樣的成長環境。連我自己有專業背景的都很難把心態穩定下來了，何況是不懂教育領域的家長呢？
美國的小學生都不用寫功課？
我弟弟在科技公司上班，因為公司要去美國設廠，可能需要舉家搬遷到美國三年的時間，他的女兒（我的姪女）整個樂歪了，因為她聽說美國小學都沒有回家作業，更不用寫習題，也沒什麼考試。
美國小學真的沒有回家作業嗎？記得十年前我還在美國念博班的時候，下午三點都會在公園與中學生一起打球到五、六點，他們下午的行程就是三點放學，打球到晚上六點，回家上網查找資料和作筆記，隔天帶去課堂上討論。當初我也是很訝異，這麼簡單的作業，竟是中學生的回家功課。
美國小學在周一到周四放學後也是有回家作業的，是一些跨學科的學習單，例如有幾何概念的英文學習單，問題諸如「how many sides does a square have?」（正方形有幾個邊）。美國小學很重視閱讀，也要求家長要與孩子共讀，因此回家功課也有閱讀課外讀物。周五和周末都沒有作業，因為老師認為放假就是要享受全家在一起的生活，走出戶外，認識自己生長的環境。
美國有很多課程是體驗課，例如他們會請昆蟲專家帶來他們飼養的昆蟲，讓孩子實際與昆蟲互動，聽專家講解昆蟲的習性，再分組查找資料，對於老師給的問題做出簡報，最後上台報告。即使是在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，他們也會與昆蟲專家遠距連線，請專家在鏡頭的另一端介紹昆蟲，讓孩子與專家互動，鼓勵對答與討論。
美國的老師對於課程有很大的自主性，因為沒有全校性的期中和期末考，也沒有全年級一樣的考卷，老師可以針對孩子的需求，設計適合她的班級的評量，例如小組報告、音樂賞析、科學動手做等，老師對每個孩子的質化意見、小組組員間的互評，都可以成為評量結果。
美國的學校對於校園的課程及活動安排，也有很大的自主空間，例如有學校行政找學生一起規劃活動，設計出睡衣日，就是全校的孩子在選定的某一天，全部都穿睡衣到校。還有反穿日，就是在這一天可以上衣和褲子反穿、內衣外穿，讓小孩子盡量發揮創意。另外還有電影日、個性日、搞怪日、職業服裝日、藍T恤日等，讓生活充滿創意和樂趣。
學習的本質
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