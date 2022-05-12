翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶

浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。

Photo Credit：浪琴表 浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，帶有潛水運動血統的優雅之作。

浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美

陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。

有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。

令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。

這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。

Photo Credit：浪琴表 浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，防水功能達300公尺，媲美專業潛水錶規格。

浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨

晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。

浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。

聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。

不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。

Photo Credit：浪琴表 浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，左為42mm沙漠黃款、右為36mm酒紅色款

見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER

集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。

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