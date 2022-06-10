缺工時代｜年輕人去哪了？人口變少，而且工作不吸引人
我們想讓你知道的是
不只是台灣，近年已開發國家都相繼出現缺工問題，年輕人到底都去哪裡了？透過數據圖表，我們看見台灣年輕人勞參率衰退背後的原因。
2022年2月，台灣主計總處公布2021年全年受僱員工薪資統計，每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，較去年成長約1.93%。不到一個月後，台灣微軟在政大企研所社團貼出以月薪9萬的待遇徵求大學實習生的消息，引起網路一片譁然。
為什麼微軟要用將近台灣平均薪資兩倍的待遇搶下實習生？看在專家眼裡，正是呼應了台灣現今不分外商或本土企業，皆面臨日益嚴重的人才荒。從營造、傳產、一路擴張到金融與內需服務業，究竟人才都去哪裡了？
年輕人口變少
從台灣勞動力人口佔比來看，企業不是找不到人才，而是年輕人真的變少了。過去25-44歲人口曾經是台灣核心勞動力來源，但近年隨著少子化影響，44歲以下的人口逐年遞減，反而45到64歲以上的勞動力占比增加到37.91%，顯示台灣整體核心勞動力正在逐年老化。
國家發展委員會（簡稱國發會）在「2030年整體人力需求推估」中也指出，2010年勞動力年齡集中在25-34歲，2020年提升至35-44歲，預估未來核心勞動力年齡會持續往後遞延。一旦到了屆齡退休的年紀，台灣勞動力就會出現龐大的缺口，代表未來不僅會缺工，更缺年輕人口的投入。
不只是台灣，近年已開發國家都相繼出現缺工問題。據CNN報導，2022年1月份全美總計有1100萬個工作缺額，創下歷史新高，同時間離職人數也不斷攀升。馬來西亞也面臨缺工問題，不得不調漲基本薪資，以吸引移工入境工作，種種跡象顯示缺工已經變成了全球共同面臨的課題。
退休者多，新進者少
經濟學家認為，除了少子化影響，嬰兒潮世代的退休或退離職場，才是造成勞動力緊縮的主要原因。近兩年受疫情影響，許多人提早考慮退休、或改變工作型態，再加上移民、外來移工國際移動受阻，自然沒有足夠的勞動力可以銜接這些職位。
除此之外，這些工作缺額也開始受到求職者質疑。「雇主們做得還不夠。」報導裡引述ADP首席經濟學家Nela Richardson的說法，指出這些工作不僅未提供足夠的吸引力讓人留下，多數新開的職缺更不是人們所想要的。
而近年零工經濟的崛起，也為求職者提供更多的彈性與自由度。據勞動部統計，2020年總計有10萬人左右加入外送員職業工會，2021年已突破12萬人，有更多的人無法從統計數字上得知，選擇以兼職的身份貼補收入。
在缺工的時代下，人們的選擇變多了，也逐漸在改變整個求職市場的生態。
職缺無法吸引年輕人
因應缺工，許多企業今年大舉徵才，期望用加薪、工作福利吸引年輕人加入，但從人力銀行的數據來看，求職者的動能並沒有因此增加。
104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄指出，比較登入會員、更新履歷到儲存工作三個關鍵指標，30歲以下的年輕人、大學畢業生、或是沒有工作經驗的族群，今年求職的動能都明顯下滑8-20%。凸顯就業市場上大量的工作職缺，對年輕族群吸引力不足。
他分析，台灣勞動市場長期出現低薪、高工時的情形，成為許多年輕人不願第一時間投入職場的原因。「近年勞動力缺口讓年輕人有更多的選擇。」國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系助理教授孫弘岳分享，連普遍認為高薪的金融產業，也面臨加薪15%，收到的履歷卻比往年少了30%的困境，顯示求職者對工作的考慮更多，薪資不再是唯一。
他分享許多學生剛畢業就進入眾人稱羨的半導體產業或金融行業，卻因為高工時或守舊的企業文化，不到2年就轉行。在他的眼裡，並非年輕人吃不了苦，而是更重視工作與生活的平衡。許多求職者不屈就現有選擇，會更積極投入總體獎酬水平較高的工作，除了薪資與福利的提升，也重視工作的自主性及成就感。
孫弘岳坦言，台灣缺工已成事實，而且只會越來越嚴重，在人才聘用條件上不夠彈性、或總體獎酬缺乏競爭力的雇主，反而會在這波缺工潮下被迫轉型或淘汰。
事求人的時代
除此之外，台灣勞動市場對於中高齡就業者也相對不友善，導致台灣平均退離勞動市場的年齡較低，看在鍾文雄眼裡感到很可惜。
據勞動部108年中高齡者及高齡者勞動統計資料可以發現，台灣相較鄰近的韓國、日本，55歲以上的勞動參與率偏低。104人力銀行人資長鍾文雄分析，台灣50至54歲人口勞參率為74.4%，但55至59歲只剩下57.6%，跌幅近20個百分點，相較日本、韓國甚至美國，跌幅僅介於4-7％，有巨大的落差，對近年出現勞動力短缺的就業市場來說，是一大警訊。
台灣勞動力逐漸減少，鍾文雄指出，需求與供給的差距只會逐年擴大，將徹底改變勞動市場的規則，「過去是人求事，現在則是變成事求人，雇主不能再用過去的舊思維招募新員工進來。」
他分享公司5年前就意識到要找有經驗的人才不易，調整策略，改成與學校密切合作，召募尚無工作經驗的畢業生成為培訓工程師，也從中挖掘了不少可貴人才。除此之外，近年他們也積極與零售通路業者合作，透過對中高齡人口的再培育，許多人都能再次投入職場，成為台灣勞動力短缺下的重要戰力。
他強調企業應該要趁缺工這個時機重新思考招募策略，不再侷限年齡、專業、工作地點，增加人才參與的機會，「只有轉念，才有機會促成改變」，才能在這波人才荒裡搶得先機。
【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
我們想讓你知道的是
毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
為毛小孩家人選擇合適的飼料，其實一點都不難，掌握四大挑選重點，看清標示、挑對原料，做好「食」的功課，就能幫貓狗選到最佳飼料，毛小孩營養充足、身體更健康，一起享受更多的美好時光！