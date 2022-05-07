《南國啟示錄：清邁篇》：清邁是座「幸福之城」，但記錄片並未套上百分百的「幸福」濾鏡

看完《南國啟示錄－泰國清邁》試映影片，同時溢出胸口和眼眶的是「好想清邁！」

也許是在當地待了一段時間，影片裡有許多熟悉感，那位是工作坊認識的教授或講座老師、是去村落學赫蒙族臘染時負責主要解說的大姊、那裡是曾坐過的織布機、是看了偶戲節以及走過數次傣族市集的傳統屋舍博物館（園子裡那株大雨樹是最愛，沒有之一）。通往南奔的國道 106，什麼季節經過都美，但最愛潑水節時倚在高大龍腦香樹（影片中翻為橡膠樹）上的聚石斛。

Photo Credit: iStock 清邁的雙條車，照片攝於COVID-19之前

在《南國啟示錄》系列節目發表會後的媒體報導中，提到劉嵩導演「藉由鏡頭拍攝，傳達東南亞人民傳承傳統文化的使命與熱情，希望帶領台灣觀眾用新視角認識不一樣的東南亞。」確實，影片切入的角度很多元，光看影片從清邁南奔路上，協力復育及照顧高大龍腦香樹的樹醫生和志工阿姨的故事講起，就知道這部影片不單描繪印象風光、簡述人文歷史或產業發展。雖說每段故事可能有多數旅客不熟悉的清邁樣貌，但導演都已為觀眾畫好論述這座城市「傳承、與自然共存、溯源再發展」的重點。

在樹木復育訪談後，接續有清邁城牆與建築特點帶到城市柱祭（影片中譯花缽節），素帖寺與建山路的高僧以及每年徒步登山的功德之路；青年重新演繹慢活生活態度的市集，延伸到傳統織布與供僧節的信仰即生活；從帕喇寺（Wat Palad）再點明人民生活日常與山林環境的依存，清邁大學藝術學系敬師節的溯源、藍納傳統智慧學校的課程傳承，對應了第一段樹志工阿姨提到對地方的牽掛守護，以及想要把這份心情傳遞給子孫的意念。

對個人而言，印象最深刻的就是「供僧衣節 การทอดกฐิน」儀式（影片中譯供僧節）。根據習俗，在解夏節後，信徒們會準備僧服袈裟供給僧侶們。可供奉袈裟的時間長達一個月，但仍有一些需要遵守的事，包括：袈裟必須在供奉當天製作，一個工作天內完成等。之前只是「知道」這項儀式但從未見過，從節目實地在佛寺拍攝的現場編織袈裟畫面，已得到美好的印證。

影片旁白提及清邁是「幸福之城」，但記錄片並未套上百分百的「幸福」濾鏡。影片拍攝時間明顯在清邁最舒適的涼季，怎麼拍都美的季節，談到水燈節是必須，也輕輕的提了施放天燈的問題，再延伸到湄卡河的清運整治。熟悉清邁的朋友或許會問，潑水節和霧霾呢？其實能在總長58分鐘節目中，透過不同的人物與角度疏理城市脈絡已經很精采。那麼，清邁的文化傳承真的那麼紮實又美好？

Photo Credit: 女子@清邁 湄卡河流經Chang Moi（ช้างม่อย）區的河段。

Photo Credit：Reuters/達志影像 清邁天燈節。

片中訪問的多是為傳承投入心力的發起者，他們的起心動念絕對令人感動。但曾經在某回活動中和一位經常參與傳統儀式籌備的年輕人說到，總覺得清邁人對於自己的傳統（藍納）文化有種驕傲和用心守護，他遲疑了一下，笑說也不全然是這樣，世代差異依舊存在。

不過，由於多次參加清邁文化中心或清邁大學社會研究院、文化推廣中心舉辦的工作坊或講座，最後想以自身經驗回應影片中受訪者們所述。

在清邁參加的工作坊，無論主題是手作染布、料理、編織、壁畫臨摹等，活動流程上半場都會先以講座或實地參觀啟動，先請該領域的學者教授講述歷史或小故事後，才開始讓大家領材料動手做，若為料理課，結束後還會驅車前往靠近南奔的一處傳統市場，認識市區市場少見的當季食材。

2018年雨季末，衝著傳統織布主題前往由清邁大學社會研究院主辦的講座，活動接近尾聲時，從工作人員發下的報名表單，大家才知道這其實是為期一個多月的工作坊計畫。公視影片中受訪的Nussara Tiengkate老師以及回鄉以高山民族織布創作新商品的Yujarej Somana小姐，都是當時指導老師與講師之一。活動透過自然染見習、紡線暨各種織布法實作體驗和旅客市場調查講座等，讓參與學員有基本認識後，或個人或分組，最終要做出以以高山部族或傳統織布為主素材創作新商品，並在當年「清邁設計週」（Chiang Mai Design Week）展示。

活動期間藉由基礎知識的累積、與裁縫或織布者的溝通，加上自己的想法、觀摩鄰座學員的成品，傳統織品或高山部族織品不僅是節慶遊行人員身上的裝扮、博物館裡的陳列與文字敘述，是帶著生命在自己的眼前和手上經過。

無論有沒有去過清邁，都推薦大家鎖定公視或線上收看《南國啟示錄》，東南亞有很多我們還不知道的事，是借鏡、是啟發、是開視窗。

關於《南國啟示錄》（INSPIRATIONS FROM THE SOUTHEAST）：

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒