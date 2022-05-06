2022/05/06,
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2022台酒玉山陳高，勇奪國際金獎！比利時世界品質評鑑大賞(MONDE SELECTION)創佳績

2022台酒玉山陳高，勇奪國際金獎！比利時世界品質評鑑大賞(MONDE SELECTION)創佳績
Photo Credit：玉山高粱

我們想讓你知道的是

台灣菸酒公司玉山高粱屢獲國際金獎肯定，在今年甫公布的世界品質評鑑大賞（Monde Selection），一舉囊括15面獎；其中包括4項已連續3年得到金質獎以上獎牌的產品，所頒發的最高國際品質獎，另有1項特等金質獎、9項金質獎、1項銀質獎，共計15面獎項的亮麗成績。

台酒表示「玉山台灣紅高粱16年陳高禮盒(三太子-愛)」、「玉山瓷瓶二鍋頭」、「玉山高粱酒(54%)」及「玉山高粱酒12年甕藏(紅麒麟)」已連續3年得到金質獎以上，今年獲頒「最高國際品質獎」殊榮；更值得一提的是，新推出的「玉山陳高-3、6、8年」，首次參賽即贏得評審青睞，一舉奪金。

3年熟成，散發清新花香、青草氣息
3年熟成，散發清新花香、青草氣息。Photo Credit：玉山高粱

得獎酒款「玉山3年陳高(可可金)」散發清新花香、青草氣息，清爽純淨的3年熟成與清淡的海鮮料理相當搭配；「玉山6年陳高(冰河銀)」經6年以上甕藏熟成，圓融飽滿的口感，厚實穀糧味與回甘烏梅醬香持久不散，適合與經典肉類，香煎牛排、鮭魚排等佐餐；「玉山8年陳高(深海藍)」，甕藏8年以上熟成，聞之青梅、香草、花蜜醬香氣息繚繞，對映沉穩醇厚陳酒香，層次細膩豐富，整體口感融合協調。3支陳高不論純飲或佐餐，皆能享受不同的樂趣，有風土，有工法、也有層次與香氣，非坊間競品所能比擬，值得行家酒迷們開箱品鑑，有興趣的朋友，可至全聯福利中心或台灣菸酒直營便利店及各酒廠選購。

6年甕藏熟成，厚實飽滿穀糧味與回甘的烏梅醬香
6年甕藏熟成，厚實飽滿穀糧味與回甘的烏梅醬香。Photo Credit：玉山高粱

世界品質評鑑大賞（MONDE SELECTION)是1961年由比利時政府設立的全球性權威機構，在品質評鑑領域已有60餘年經驗，每年邀集70多位全球知名專家評鑑來自90多個國家約3000多項送審產品。嚴格的評選標準及評審制度，讓該獎成為歐洲公信力極高的國際品質大獎。

台酒是台灣第一個產製高粱酒的公司，「玉山」品牌向來堅持以最繁複的工法完成製酒工藝的每一步，台酒感謝每一位酒粉支持，與各界好友共享這份得獎榮耀。

8年甕藏熟成_花果香層次豐富，獨特醃醬陳酒香餘韻繚繞。
8年甕藏熟成 花果香層次豐富，獨特醃醬陳酒香餘韻繚繞。Photo Credit：玉山高粱

2022世界品質評鑑大賞(MONDE SELECTION)玉山高粱獲獎名單：

【最高國際品質International High Quality Trophy X 4

  1. 玉山台灣紅高粱16年陳高禮盒(三太子-愛)
  2. 玉山瓷瓶二鍋頭
  3. 玉山高粱酒(54%)
  4. 玉山高粱酒十二年甕藏(紅麒麟)

【特等金質Grand Gold X 1玉山台灣紅高粱16年陳高禮盒(三太子-愛)

【金質獎 Gold X 9

1. 玉山高粱酒三年陳高(可可金)

2. 玉山高粱酒六年陳高(冰河銀)

3. 玉山高粱酒八年陳高(深海藍)

4. 玉山茅台酒(瓷瓶)

5. 玉山清香高粱酒

6. 玉山台灣高粱酒(58%)

7. 玉山瓷瓶二鍋頭

8. 玉山高粱酒(54%)

9. 玉山高粱酒十二年甕藏(紅麒麟)

銀質獎 Silver X 1 玉山台灣原窖1950(110春節紀念酒)

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