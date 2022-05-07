確診藥師經驗分享：從快篩陽性到居家隔離的五大重點整理，如何低門檻照顧自己？

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

與疫情共存，該如何低門檻照顧自己？

為什麼我會說「請做好一定會確診的準備」？

因為雖然說比例很小很小，但我們都知道，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的中症、重症真的惡化很快，首先119、接著臥床、然後運氣不好就要跟世界說掰掰了。

但就目前來說，台灣已經沒有像去年一樣取消內用了，而隔離的條件也沒有那麼嚴格。看起來「一定比例的全民確診」，將會是台灣的未來趨勢。​甚至，我在台中的家人，也都做好了「總有一天會確診的心理準備、物資準備」。

廷岳我深深地覺得，既然現在要思考的已經不是「會不會確診」、而是「什麼時候輪到我」了。​那是否就來用心準備，讓自己不要臥床吧！

我是廷岳藥師，也是剛剛康復​＋解隔離的確診者，甚至還在撰寫關於「如何低門檻照顧自己」的部落格。

​所以這篇文章，我會利用這五個整理，讓你與家人都可以有能力照顧好自己，分別是：

讓活下去機率提高的關鍵 機動控管物資的方法​ 快樂度過十天的方法 必須持有的心態​​ 從確診到出獄，這一切的關鍵​是？

1. 讓活下去機率提高的關鍵​

我的確診經驗是，確診的第四天症狀會突然惡化，那天將會是「喝熱水、睡覺、吃咳嗽藥、量血氧、吃喉糖、煮飯給自己吃」的無限循環。

所有行事曆上安排的行程，在第四天你絕對沒有心力完成。很多送急診、打119的民眾，都多半是聚集在第三第四天。​

這樣一來，你至少要先讓自己知道，住家附近有哪家中醫可以遠距看診（西醫4月22日開始這項服務了）、然後翻閱一下診所的看診時間（很多診所上午沒有營業）、以及至少知道血氧太低、很喘的時候可以打119 （1922一定打不通）。

很簡單吧？「知道中醫營業時間」「很喘時要打119」這兩樣就夠了。​

倒是，你也該想想有誰能幫你打電話？若自己住、無人照顧，可以請鄰居或家人不定時打電話給你關心安全。（特別是第四天或任何你覺得嚴重的那天）。​

2. 機動控管物資的方法​

還記得我在另一篇文章有提到：確診之前，記得貯備咳嗽藥與喉糖、而且朋友很重要，比普拿疼還重要。​

這是因為咳嗽藥與喉糖，絕對都是會多買、會過期的。所以我建議可以跟家人朋友分享合購。倒是你買任何牌子的喉糖都可以，而咳嗽藥我是跟醫師拿Medicon-A這個成分。​

而血氧機這回事，依我的經驗是，光用「喘的程度來作判斷」，並無法確實知道自己好轉或惡化（尤其確診第四天會惡化），若這時有台血氧機就太好了。反正兩三年後你也不會想用了，我建議直接跟鄰居朋友合買一台。​

然後到時候可以用lalamove的服務寄來寄去。​（非業配，單純推薦XD）

3. 快樂度過十天的方法​

「運動與均衡飲食」絕對是你的快樂泉源，但這兩個習慣的好處早已老生常談，所以我在此教你如何降低達成的門檻。​

首先，運動要從站著看電視開始練習、找回有力雙腳、然後重新體會到腳變有力的好處，你漸漸就會想運動了。而吃飯的部分，請開始練習「知道每一口吃下了什麼種類的食物」。這兩項是我環島演講幫20000人減藥、幫長輩培養運動與均衡飲食兩項習慣的最大心得。不相信你就請直接試試看。

接著，第二步再來把這兩個「好習慣」，利用創意改變成「嗜好」。例如：一周飲食挑戰，這周每天都要吃不一樣的蔬菜、每餐該如何有三四種顏色的蔬菜。又例如：請挑戰自己，該如何在網路上找到免費又能預防肩頸痠痛的運動。

然後得到更多好處，就會更願意長期維持下去。這就是健康的長期抗戰。​

只要擁有好的「嗜好」，如此一來，確診隔離的10天你也可以活得很好。​​

4. 必須持有的心態​​​

光是當政府媽寶，絕對是活不過10天的。和疫情共存與學會照顧自己，原本就是所有人類自己的事情。​

我甚至在解隔離這天，連一張隔離通知都還沒拿到，而且確診第七天才拿到防疫物資箱與快篩。更別說每個市長的政策都不太一樣、導致不同縣市確診者彼此能分享的經驗也不多。

我建議你先學會照顧好自己，然後等待衛生局打來，把握唯一問政府（公部門）問題的機會。​

5. 從確診到出獄，這一切的關鍵​是？

關鍵絕對是快篩。

快篩是目前唯一知道自己已經確診、先不要回家鄉看家人，要趕快去需要PCR的唯一方法。就連我症狀出現的時候，醫師也是這樣跟我說的。

確診十天的這段日子，我將自己確診的病況稍作整理。老實跟你說，確診頭兩天的症狀，真的跟感冒一樣。​沒有快篩，真的沒有人能知道你確診了沒。只要一回家，就有機會傳染給家人、剛出生的家人、許多慢性病的家人。

甚至，你必須確定要快篩陽性了，你也才有公費的清冠一號可以吃、才有視訊看診、才有隔離通知、才有接下來的一切政府作為。

所以「快篩」將會是開啟一切的關鍵鑰匙。雖然快篩一次就要丟掉100元，但也不要省下買快篩的錢。​​更別說已經有很多公司與場合，都會要求出示「當天快篩陰性」證明，你才能進大門。所以我真心覺得，大約兩周後，快篩沒什麼人排隊時，各位就可以去買一點來備用了。

而快篩陽性的人，走路去醫院PCR並不會被強制隔離，請不用擔心。​

確診的經驗也許人人都不太一樣，但症狀、確診時的物資匱乏、政府手忙腳亂的問題，短時間內應該還是無法解決。所以我還是把經驗寫成文章，讓越來越多確診的台灣，能有確診者深刻的經驗分享，尤其是你以及你的家人。​

畢竟「肺炎」，可是我演講時常常提到的「台灣人七大臥床疾病」之一，雖然它確實是最好預防的。（我為了環島演講發明的【五步驟，預防七大臥床疾病！】手機觀看版PDF，你可以點這裡下載來使用。）