魯迅與賴和「皆棄醫從文喚起國魂」？這是犯了似是而非的邏輯謬誤

我們想讓你知道的是
回到一剛開始在魯迅與賴和的異同上，正是我們長期以來在這些認同思維上的混淆，導致我們在國家與族群議題上牽扯不清，也讓其他勢力有其操作空間，加深我們內部的矛盾與對立。
在某次高三學生的自習課堂上，同事隨手拿了講桌上的國文模擬考試卷來做，最後對照正確答案卻百思不得其解，後來當他拿來詢問我時，我也下意識和他選擇一樣的答案，當然我們都是選擇了錯誤的選項。然而再仔細思索時，發現我們都不小心陷入思考上的陷阱，因為題目中看似兩人表面上相似的過程，其實還是有很大的差異性。試題如下：
【引文】
魯迅（1881-1936），國籍為大清帝國與中華民國，最高學歷為日本仙台醫學專科學校，職業為文學家與評論家，地位為中國新文學之父，作品特色為用隱晦曲折或幽默詼諧筆法，諷刺社會的黑暗面、民族的劣根性。
賴和（1984-1943），國籍為大清帝國與日本帝國，最高學歷為台灣總督府醫學校，職業為醫師與作家，地位為台灣新文學之父，作品特色為殖民地的抗議文學，多描寫「舊社會習俗的敗壞」、「受屈辱的人民」及「弱者的奮鬥」。
【問題】關於魯迅與賴和的共同點，下列敘述何者正確？
（A）皆曾被日本殖民統治
（B）皆受過日本醫學教育
（C）皆棄醫從文喚起國魂
（D）皆為散文的創作奠基
正確答案選（B）是毫無疑問，但若沒有仔細思考魯迅與賴和的差異性，也會覺得（C）亦是正確答案，然而題目本身並無爭議，但在答題卻很容易產生理解上的謬誤。當然這裡並非要探討解題技巧，只是當我們在生活中遇到各種議題時，會很自然地用當下認知來定義過去的事情，殊不知兩者之間卻存在著不同的發展脈絡，也並非每個環節能都能理所當然地連結。
如果對魯迅與賴和有基本的認識，對於兩人有著高度的相似背景並不陌生，但是我們卻也時常將這兩人看做「同一個模型的中國代表與台灣代表」，加上這兩人的白話文小說都曾被當代國文課本收錄時，在直線思考上更容易將兩人歸為一類，所以看似兩人似乎都有透過文學來喚醒國魂時，卻也產生幾個疑問：
- 賴和是要喚醒哪一國的魂？
- 魯迅是要喚醒那一國的魂？
這兩人逝世於各自分屬的不同國家政權，僅有台灣割讓前一年是共同歷經大清帝國統治，所以要說是喚起身為大清子民的國魂，怎麼想都過於牽強，且二人的漢族背景更沒必要喚醒滿族政權的國魂。再者魯迅經歷的中華民國時期是尚未遷台的中國代表政權，賴和在台灣更沒有歷經過中華民國時期，故而當代國文課本收錄這兩人的文章時，是要依何種狀況下的「國」來看待？
換個角度說，我們自身又要用什麼樣的國家概念來看待這兩人？怎麼想都覺得不適宜，所以將這兩人用國家的定位來看，確實犯了思考上的謬誤，用「愛國情操」或「愛國主義」來包裝這兩人更是偏離，更沒有「國魂」這回事。
相較於「國」而言，「族」或許是相對較為緊密的概念。魯迅為漢族，寫作較側重在當時中國人性的缺失弊病與傳統桎梏，這裡所指的中國人是廣泛包含繼承大清治下的全民族，故而魯迅是透過寫作來喚醒當時廣義中國人的意識。然而對照賴和而言，他出生隔年的台灣則進入了日治時期，日本人治理台灣的前期也很鼓勵漢文教育，所以賴和從小就受過傳統的私塾漢文教育，雖然他也熟悉日文的讀寫，但他卻更重視用漢文創作。
然而日本政府的殖民政策，時常出現台日雙方的不平等對待，更加深了賴和對漢民族及漢文化的認同，同時期的台灣文人多數意識型態亦是類似於此。魯迅雖然希望透過文學讓當時的廣義中國人意識提升，但他完全不在意漢文化是否要認同或強調；賴和雖然在意漢民族及漢文化的認同，但那僅是在日本殖民統治下的反射心情，不代表他非得要在國家政權的認同上做選擇。
所以回到一開始的問題，魯迅與賴和透過文學是要喚醒何種國魂？其實根本沒有存在著這個問題，如同在體制教育下的國文課（國語課），究竟我們是用什麼視野來定義「國家」的文學？又或者體制教育的文學課程是否應該擺脫「國家」包袱？現代台灣人對於「我們國家」的定位存在著不同解讀與認知，而當我們自己都沒有形成一個普遍論述，卻又要用一個模糊概念將這兩人套用，亦是犯了似是而非的邏輯謬誤。
我們這些讓香港電影伴隨成長的六七年級生，透過上述例子，讓我想起以往在港片中看到許多百思不得其解的畫面和故事，例如像《四大家族之龍兄虎弟》曾經出現一幕，主角黑幫兄弟出席了香港某社區的中華民國國慶日活動，畫面裡的香港某社區掛滿了中華民國國旗；抑或是《五億探長雷洛傳》亦有一幕，主角雷洛和一群警察們在雙方群眾抗議現場維持治安，雙方群眾分別舉著中華民國與中華人民共和國的國旗。
兒時看到的港片畫面能讓我印象深刻，亦是當時這些問題讓我困惑許久，當時我雖然明白香港在九七後回歸於中華人民共和國，但在電影敘述所屬的港英殖民時期裡，舉這兩國的國旗又是什麼樣的認同？老實說我腦袋一片混淆，而這混淆的產生，正是過往被「國」的狹隘定義所侷限的認同混淆。
後來有機會出國自由行時，先後曾跑去東南亞的一些華人地區，其實也讓我看到類似的認同混淆情境。例如在越南胡志明市的華人廟宇，會看到早期楹聯上的紀年為中華民國，甚至現行文宣書寫為繁體或繁簡並用，但是當地華人又是什麼認同？或是戰爭撤退至泰國拜縣居留的中華民國國軍遺眷，中華民國政府或民間在早期皆提供他們援助資源，及至中華人民共和國經濟起飛後，亦可看到他們在這裡的介入與拉攏，當地的國軍遺族又是什麼認同？甚至是馬來西亞分散不同城市的華人族群中，因為他們相較馬來人的相對弱勢生活空間，從文化認同角度也可能認為自己是中國人，但這又是什麼定義的中國人？這很明顯存在著「國」與「族」的認同混淆。
幾年前曾和澳洲白人朋友聊過台灣現行主權與治權的爭議，也因為中華民國憲法並未針對現行固有疆域完全明確化，使得大陸地區是否為中華民國固有疆域而有模糊解釋空間，多方各自都能表述，澳洲朋友當時說：「難怪外國人會將兩岸看成同一國。」中華民國實際治權僅限於台澎金馬，或許我們都明白修憲明訂疆域的難處，正是在於避免給對岸找到台獨藉口而動武，所以雙方難以釐清的國家認同，長期總是用「我國」這個詞來模糊帶過。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
我們想讓你知道的是
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
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浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
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浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
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聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
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