如何揮別疫情焦慮？身心科醫師提供「五字訣」助你照顧好心靈健康

文：姜學斌醫師

每天看著染疫確診個案數的上上下下，讓你也開始焦慮了嗎？你是否會擔心，自己是不是得了焦慮、恐慌、甚至慮病症呢？

造成焦慮的原因有很多，過度接觸令人恐慌的資訊、過度聚焦在自己無法改變的事情、過度預期性地假設尚未發生的事情，都是焦慮的來源。而焦慮與一般煩惱的差別，在於症狀的嚴重程度，是否影響到日常生活。生而為人，會焦慮是正常的，因為焦慮是根源於恐懼，因為恐懼，我們才會去特別留意或者修正自己的行為。

究竟是否有到達焦慮的程度，可以評估的要件，包括焦慮情緒佔據一整天中的時間比例，與是否有造成其他生活的困擾。倘若一整天都處在焦慮的情緒中、或是焦慮的嚴重度與壓力源不成比例、覺得自己無法控制或者轉移焦慮的情緒，甚至因為焦慮的狀況，出現類似「自律神經失調」的症狀，如胸悶、心悸、耳鳴、喉嚨卡卡的、喘不過氣等症狀，在經過內外科檢查後，若沒有明顯的器官損傷，就要思考焦慮症導致身體症狀的可能性。

為何會有這些「自律神經失調」的症狀，必須討論到我們身體的平衡方式：中醫的說法，人要陰陽調和；西醫的概念，是交感與副交感神經要平衡。交感神經是用來「作戰或逃跑」的；副交感神經是用來「放鬆休息」的。

不知道你會不會有這樣的經驗，上台的時候、出糗的時候、被責罵的時候，出現心跳變明顯、手微抖、說話開始口吃的狀況。這些症狀，都是當我們交感神經興奮時，為了自我保護，出現的正常生理反應。但是焦慮症的個案，往往會出現與壓力源不成比例的焦慮感。

而焦慮症常常會伴隨以下：

肌肉酸痛，尤其常見在肩頸或是腰背

睡眠困擾，尤其睡前想太多、淺眠或是過早清醒

專注力變差，記憶力退步，常常需要額外的提醒來讓自己不要忘記一些生活細節

情緒的變化，會容易不耐煩、坐立不安、甚至為小事發怒

整天覺得疲勞，沒有活力

上述這些都是常見的焦慮症狀。根據美國DSM-5的定義，在六個月中，有症狀比沒症狀的時間多，且個案覺得難以控制這樣的擔憂，就可能被診斷焦慮症。

改善焦慮最重要原則：學習放鬆，專注在自己可以控制的事

焦慮症的類別還有許多，剛剛提到的，是廣泛性焦慮症的症狀。根據害怕的對象與症狀的不同，焦慮類疾患還包括常見於孩童的分離焦慮症與選擇性不語症；各年齡層都可能出現的特定畏懼症、恐慌症、特定場所畏懼症與社交焦慮症等。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

一般而言，改善焦慮最重要的原則，是要先學習放鬆，並且專注在自己可以控制的事情，也就是「不要用無法控制的事情，來要求或責怪自己。」

疫情期間，有幾個提醒，或許可以幫助大家控制自己的焦慮感：

不要轉傳或散佈恐慌性購物的圖文，應該思考完整、列下購物清單再一次買齊，多次去搶購反而增加染疫風險

不要一整天都盯著新聞看，固定一個時間看就好，現在很多媒體都是用「恐嚇」在情緒勒索收看者，過度暴露在令人不安的新聞，是有風險的，倒不如看別人整理好的資訊，比如加入官方line帳號「疾管家」獲得正確的訊息

不要執著在對照確診者足跡，外出期間不論如何防護都做好做滿，確診者足跡多半已經是幾天前的資訊，主要是用來判別自己的染疫風險，與是否需要去快篩的依據（但也不要盲目地去快篩），現在應該要全面性防護，出門乾脆把所有地方都視作可能的感染源，保護好自己最重要

不要為了說服他人而讓自己受傷，把時間花在保護你在乎與在乎你的人，也是很重要的

「五字訣」照顧好心靈健康

這個時候，可以嘗試以「安、靜、能、繫、望」的五字訣，照顧好自己的心靈健康。包括了：

1. 促進安全：疫情已經從特定防護，進入全面防護的階段。應藉由正確防疫資訊的瞭解，提升自我防護，如減少不必要外出與聚會、維持社交距離、不隨意聽信假新聞、下載衛福部推出的「台灣社交距離」APP等，以創造身心的安全狀態。

2. 找回平靜：藉由有效且無害的方式，尋找自己的平靜。包括適度運動、泡澡、休息、聽音樂、深呼吸、做伸展操、正念冥想等，都是不錯的方式。

3. 提升效能：這時候，常會出現不確定感，覺得無能為力或不知所措。此時可以藉由做一些簡單的小事情，比如清理家裡、好好讀本書、與家人一同做料理等，讓自己得到更完整的自掌控感。

4. 互相聯繫：雖然因為疫情影響需要維持人與人之間的社交距離，但是仍然可以透過通訊軟體、網路視訊或者電話等等，與親友互相支持，表達關心。

5. 保持希望：透過安、靜、能、繫，讓自己感覺踏實與肯定後，要讓自己知道疫情都是一時的，總有一天會過去，對於未來還是要時時抱持著希望。

本文經姜學斌醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航