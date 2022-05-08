在家全職帶小孩後，我發現要當一個「丟臉的奶爸」也不是容易的事

文：小史爸

我是爸爸，我在家帶小孩 我是小史奶爸，2017年開始，步入在家帶小孩的生活。家有三寶：大寶開開、二寶兔兔與寶貝老婆阿蘭。選擇在家帶小孩的那刻起，種種挑戰迎面而來，為了與之奮鬥，我拿起了筆（鍵盤），寫下每天的育兒日常。我希望從自己開始，讓奶爸成為日常風景。

「當全職奶爸就是丟人！」

2019年父親節，我的粉專留言出現這句話，太太阿蘭看到後，提醒我去看一下。看完，我們相視而笑，果然還是有這種人，覺得男性就應該賺錢養家，當他發現我，當奶爸當得厚顏無恥（理直氣壯），就非得留言批評以正視聽。

其實我能了解他的感受，因為我就是被這樣教育長大的：爸爸負責上班賺錢，媽媽全職在家顧小孩。還記得小時候，我媽其實很想當個職業婦女，但我爸不願意，最後媽媽只好妥協。

當奶爸很丟臉！我本來也這樣覺得。（對，你沒看錯）

我都跟別人說我有在工作

剛開始決定在家照顧小孩時，我平日都不敢出門，平日推著嬰兒車出門，就好像開著宣傳車，好像到處跟人家說我沒工作，在顧小孩，這真的會讓我覺得超丟臉的！真要獨自帶小孩出門的話都只安排在六日，這樣大家就以為我是假日才接手照顧小孩的──新／心好男人。

但只有六日出門不是長久之計，在大寶開開滿半歲時，我開始平日就帶她去公園、親子館、坐火車，遇到眼神有異樣的人我的應對方式就是：微笑、心虛低頭、繼續跟小孩玩。

那陣子，有人問我：「你自己帶小孩？」我回答「是」之後，還會立刻補充說明「其實我也有工作，晚上小孩睡的時候，我就會寫劇本或剪接影片。」

現在想想，剛開始帶小孩的那段日子，真的是對「奶爸」身份很沒自信！有意無意中，我也在複製他人對奶爸的歧視。不過這種沒自信的感覺，在我全心全意照顧小孩一段時間後，有一天就煙消雲散了。

照顧小孩你需要十項全能

照顧小孩一點也不簡單，比我大學重考、當兵、出社會後擔任執行製作、企劃、編劇、攝影、剪接、導演⋯⋯還累。一般工作相對來說比較單純，一項工作只使用一種技能，但是育兒這項「工作」，你得十八般武藝樣樣都會啊！

就拿餵食來說，也不只是把菜色烹調美味這麼簡單。話說，有天，阿蘭弄了苦瓜炒蛋，放在開開的盤子裡，嚐了幾口後，開開挑出來說不要吃。

「等等！」只見我用筷子夾起苦瓜，語重心長地跟開開說：「苦瓜有個秘密，就是一開始吃很苦，可是後面會越吃越甜，你要不要試試看？」我見她有些猶豫，趕緊鋪好後路：「如果還是不喜歡，就不要吃！」

開開聽了，就把嘴巴張開，吃了一小塊苦瓜。就在她因苦皺眉時，我趕緊問她有沒有越吃越甜？

開開聽見我的暗示後說：「有～」，於是我們又試了幾次，試到最後，開開還大聲跟阿蘭說：「媽媽，我最愛吃苦瓜了！」

開開的味覺當然沒有問題，但她喜歡和我互動，喜歡我關心照顧她，喜歡到連那天的苦瓜都可以變成最愛，你說，這個事有誰能做到？

和小孩在一起，每天都有數不完的幸福時光；像是早上起床時，二寶兔兔會要我抱他去熱牛奶喝，這時他覺得被愛；我上廁所時，會播舞曲給開開他們聽，他們會很快樂；晚上時，我會抱開開看世界，她會很滿足。這些看似微不足道的小事，不只讓小孩感到開心，我也會感覺很幸福。

就是這些幸福時刻的積累，支持著我學習怎麼當個十項全能的奶爸。

丟臉也是有門檻的

國文課本裡，有一篇胡適的《母親的教誨》，寫的是他小時候得了眼翳病，媽媽為了治好他，不惜用舌頭舔他的眼睛，我那時看到這段情節，覺得非常噁心，也覺得他母親也太偉大了。

如今，成為奶爸，我歷經了各種震撼教育，像是換尿布被尿噴到、被屎炸到；用手洗黏滿大便的屁股，或用手指戳到小孩屁屁裡挖便秘的大便；徒手接嘔吐物⋯⋯我才知道胡適媽媽舔眼翳的動作沒什麼，只是為母則強，順便而已。

所以說，要當一個丟臉的奶爸，也不是這麼容易的事情，因為照顧小孩是有門檻的，而且門檻還很高，不是人人都能勝任。

有了這層理解，我不只不覺得當全職奶爸很丟人，甚至覺得全職奶爸的身份，是種榮譽，這時我才搖身一變，成為有自信（厚臉皮）的奶爸。

如果有天當奶爸不需要解釋

現在走在路上，如果有人問我是不是專職帶小孩，我都大方承認自己是全職奶爸，而且不會再多做解釋。我希望從自己開始，讓奶爸成為日常風景。

如果有一天，我們可以從傳統價值包袱解脫，就帶小孩這件事，純粹考量自己的意願與能力，一定會有更多擅長帶小孩的男人，能給小孩更好的照顧，也讓更多喜歡從工作中獲得成就感的女性，從照顧小孩的束縛中解脫。讓天賦自由，對父母和小孩來說，才是最好的安排。

我現在每天都會帶小孩出門，用行動宣傳我的理念，衝擊大家固有的「男主外女主內」觀念。期待有更多奶爸共襄盛舉，一起來成為，丟下傳統包袱的人吧。

本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此

原標題：做一個全職奶爸，首先面對的…

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航