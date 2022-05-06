MH-60R反潛直升機等三項軍購生變：國防部研擬備案，美方則希望立法加速流程

美國對台的三項軍售案近期出現變化，分別是MH-60R反潛直升機、M109A6自走砲與刺針飛彈。前一項是因為售價過高，後兩項則是因為俄烏戰爭，對美國武器產能引起的排擠效應。對此國防部正在研擬備案，美國國會也在草擬一項法案，加速對台軍售的流程。

（中央社）國防部長邱國正5月5日表示，MH-60R反潛直升機因價格過高，已經超出能力範圍；至於M109A6、刺針飛彈軍售案發生變化，是因俄烏戰爭爆發緣故，但國軍不會兩手一攤，相關備案預計今年9月前定案。

國防部、內政部、教育部、經濟部、衛生福利部、國家通訊傳播委員會等單位，5月5日上午以「『全民國防手冊』之編纂、內容及檢討」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告並備質詢。

民進黨立委趙天麟質詢關切，神鷹三號的「MH-60R反潛直升機」、「M109A6自走砲車」、遊龍專案的「刺針飛彈」等3個軍售案發生變化，原因為何。

邱國正回應，第一案（神鷹三號）是因為價格太高已超出能力範圍；第二、第三案，是因俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後導致供貨期程改變，但不管原因為何，國軍一定會照著程序走，並向美方據理力爭，同時也準備備案應對，「不能說沒有武器就兩手一攤」。

邱國正強調，國軍會做好眼前的建軍備戰工作，而建軍與備戰是一體兩面。建軍的意涵，是想透過軍購等方式達到想要的目標；備戰是運用現有資源做好準備工作，因此國軍會就備戰層面進行調整及因應。

趙天麟關切，外傳海馬斯多管火箭系統將成為M109A6的替代方案，是否屬實。邱國正指出，確實是意見之一，但不管怎樣都會有替代方案。

趙天麟追問，最快什麼時候可以得知替代方案的結果。邱國正表示，9月前會有定案，將再向立法院報告說明。

邱國正答詢國民黨立委溫玉霞、無黨籍立委林昶佐時也指出，國軍絕對會有備案，台灣的國家處境外界都很清楚，面對困難國軍會儘量據理力爭、研討方案。

《美國之音》報導，刺針飛彈採用紅外線導引，追蹤攻擊空中目標。在俄烏戰爭中，烏克蘭守軍利用刺針飛彈對俄羅斯空軍構成嚴重威脅。但是美方大量軍援烏克蘭刺針飛彈，卻導致美軍的庫存急劇降低，而製造商雷神（Raytheon）公司目前在提高產能上也遭遇困難。

對此邱國正說：「台美雙方有合約可循，國防部會據理力爭，程序照走；並準備替代方案，同時避免走向法律程序。」

《路透社》報導，美國國務院發言人，拒絕就台美軍購生變的具體情況發表評論。只表示：「美國迅速向台灣提供防禦性武器……對台灣的安全至關重要，我們將繼續與產業界合作，支持這一目標。」

Photo Credit: AP / 達志影像 M109A6自走砲

美國國會提出法案，加速對台軍售流程

除了國防部正在研擬備案，解決俄烏戰爭造成的軍備排擠效應外，美國國會的共和黨議員，也正在草擬一項法案，希望能加速台灣軍購案的處理速度。《美國之音》報導，這項由共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）5月3日提出的法案，名為《以實力促進台灣和平法》（Taiwan Peace through Strength Act）。

這項法案要求 美國國防部，每年對台灣進行年度評估，並根據結果每年擬定一份批準對台軍售清單。還要求美國建立一套全面聯合訓練計劃，提高台灣國防能力。此外，美國政府必須以「快速通道」（fast-track foreign military sales）的方式，優先處理對台軍售案。法案指出，無論合約的簽署順序為何，軍購承包商必須優先處理來自台灣的訂單。

除了上述內容，這項法案還要求修改《台灣關係法》中限制美方「僅可販售台灣防禦性武器」的內容，以「有助於強化台灣遏制中國人民解放軍衝突的武器」等新文字取代。以及在未來10年內，每年向台灣提供20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）基金。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航