《遇見文明．文化如何交流？》：凱特林哀嘆「高貴的紅人種族」所受的苦難，畫下三百多名美洲原住民的畫像
我們想讓你知道的是
從《印地安人遷移法案》生效到美國於一八九○年劃定邊界，這段時間內有不少藝術家直接以美洲原住民為題材，其中最著名的是喬治．凱特林（George Catlin），美洲原住民在他眼中代表的意義正如卡茲齊山風景在柯爾眼中所代表的意義。
文：大衛．歐盧索加（David Olusoga）
竊取身分
哈德遜河畫派的風景畫裡藏著小小人物，也就是那些「消失的印地安人」的形貌。美洲原住民徜徉在這片自然風光裡，但在那些「昭昭天命」信徒的眼底，這兩者一樣要被進步的大筆一揮抹去。湯馬斯．柯爾、弗雷德里克．埃德溫．丘奇、阿什．杜蘭等人的畫作之所以能散發如此莊嚴的氣息，部分原因來自他們相信這片自然美景未來注定步向毀滅。人們對美洲原住民的看法也是如此，因此那些描繪他們的作品也就散發同樣的悲愴性。
十九世紀美國政治人物會討論「印地安人問題」，小說家與詩人都在想像美洲原住竊取身分民部族（奧奈達人、萬帕諾亞格人、摩希根人）最後滅亡的情景。湯馬斯．柯爾一八二六年那幅充滿傷感情懷的作品《「最後一個摩希根人」一景》（Landscape Scene from'The Last of the Mohicans'）就是以詹姆士．菲尼摩爾．庫珀（James Fenimore Cooper）這本名作中的一段文字為創作靈感。
說到關於美洲原住民未來命運的話題時，美國人各式各樣複雜的態度都會浮現其中；啟蒙思想所頌讚的「高貴野蠻人」（noble savage）是樸素而充滿自信的人，在大自然裡過著純淨生活，但這種想法與當時逐漸抬頭的種族優越論以及對非白人的歧視相衝突。
況且，人們還有一種幾近宗教情懷的態度，拒絕讓任何人擋在「昭昭天命」的進步道路上，就算是這片土地原本的擁有者也一樣。美國自然景觀有一部分最後轉變為國家公園，以這種形式獲得保護，而那些曾經擁有自尊自信的美國原住民部族，他們殘破流離的後裔則被趕進原住民保護區裡。
傑克遜總統在一八三○年將《印地安人遷移法案》（Indian Removal Law）簽署生效，法案用意是將所有原住民驅趕出白人定居所需的土地，也就是密西西比河東邊的區域，將他們重新安置在大河西岸的聯邦土地上；那些拒絕簽署單方面條約或加以抵抗的部族將被強制遷移或消滅。接下來的慘劇被切羅基部族稱為「淚之路」（The Trail of Tears）。許多原住民接受命運，踏上死傷慘重的旅途遷往新保護地，但存活下來的人們卻發現，只要白人移民開始垂涎他們所居的土地，他們就又會被迫搬遷。到了十九世紀末，美國原住民人口已從原來的數百萬減少到僅存二十五萬。
某些藝術家純粹從白人開墾者的眼光來記錄這場種族清洗，但阿伯特．比爾施塔特（Albert Bierstadt）這位生於德國的畫家則在幾幅作品裡直接描繪美國原住民聚落的模樣。在他一八六七年的作品《移民橫越平原》（Emigrants Crossing the Plains）中可見一隊蓬馬車向西而行，後面散落牲口白骨；車隊走進夕陽裡，強光中幾乎看不清美洲原住民的圓錐形帳篷。車隊無動於衷的從帳篷邊路過，朝著太平洋前進，而美洲原住民無論是在寓意上或實際上都可說是被白人拋下。
比爾施塔特的作畫靈感來自他在一八六三年於內布拉斯加州親眼目睹的一幅景象，那時距離《印地安人遷移法案》通過已經過了三十年，白人向西擴張的性質已與之前大不相同。比爾施塔特遇到的拓荒者不再是來自東岸城市的難民，而是從北日耳曼和西發利亞（Westphalia）地區前來的移民；第一條橫越北美的鐵路即將完工，像「奧勒岡小徑」這類通衢道路的功能不久之後都會被取代。
從《印地安人遷移法案》生效到美國於一八九○年劃定邊界，這段時間內有不少藝術家直接以美洲原住民為題材，其中最著名的是喬治．凱特林（George Catlin），美洲原住民在他眼中代表的意義正如卡茲齊山風景在柯爾眼中所代表的意義。凱特林生於一七九六年，當時美國建國僅有十三年。他的母親兒時曾短暫遭到美洲原住民俘虜，這段經歷激發她兒子年輕心靈對居住在西方地平線外那無數部落氏族的神遊想像。凱特林受過雕版畫訓練，後來改畫肖像畫，進入賓夕法尼亞美術學院（Pennsylvania Academyof Fine Arts）就讀。逐漸步向三十的他，眼前人生只有沉悶無變化的平庸生活，對此他下定決心來一場精采的叛逆。
他在一八三○年啟程西行，展開一系列（總共五次） 遠征，前往西方開拓最前線，畫下那裡美洲原住民的臉龐。他對原住民風俗的觀察與理解有限，但他在其他畫作裡也盡其所能的將這些東西記錄下來。和同時代大多數的人一樣，凱特林相信他所畫的對象是一個「正在消失的族群」，注定很快就會在無情的命運之下滅亡，這讓他作畫時充滿積極的動力，且願意置個人生死於度外。他在九年之間旅行的距離長得不可思議，畫下大約三百名美洲原住民男性與女性的畫像。
凱特林對他畫中主角所遭受的苦難絕非麻木無感，他盡最大努力以正確方式記下畫中模特兒的名字，他的畫將這些人呈現為一個個獨立個體而非「某一種人」，讓願意看的人明白這裡有無數個獨立不同的美洲原住民部族，每個都有自己獨特的文化與傳統，且他們全都在美國向西拓展的過程中受到威脅。投入這項事業十年之後，凱特林哀嘆「高貴的紅人種族」所受的苦難，「他們的權利遭侵害，道德遭腐化，土地被搶走，連風俗都被改變」。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）