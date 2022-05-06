2022/05/06,
醫療

在台陸生確診缺乏醫療保障，也無法透過實名制購買快篩試劑，「陸生納入健保」問題再度浮上檯面

在台陸生確診缺乏醫療保障，也無法透過實名制購買快篩試劑，「陸生納入健保」問題再度浮上檯面
大陸委員會發言人邱垂正5日出席例行記者會｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

邱垂正表示，確診陸生都由學校依照各項規定，安排進行隔離與生活照顧。但陸生確診的問題，也再度讓陸生納入健保的問題浮上檯面。

台灣近日爆發本土疫情，在台陸生也開始出現確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的案例。然而，陸生納入健保的問題多年未解，相較其他確診者，確診陸生可能更缺乏醫療保障。對此，大陸委員會發言人邱垂正5日在例行記者會上證實，目前確實有部分陸生確診。

根據《中央社》報導，確診陸生都由學校依照各項規定，安排進行隔離與生活照顧。陸委會也會協同海峽交流基金會，透過校方致贈防疫物資。雖然確診的陸生和其他境外生無法返家隔離，但教育部已經宣佈，若學校隔離檢疫宿舍不足，學生可以向教育部申請協助，前往集中檢疫所住宿。

而陸生確診的問題，也再度讓陸生納入健保的問題浮上檯面。多年來，儘管陸委會試圖推動讓陸生比照外籍生及僑生納入健保體系，政府也主張陸生可比照僑外生納保，並全額自付保費，但此事牽涉《全民健康保險法》中的納保對象及保費計算，該法修正草案在立院第9屆任期未進入二、三讀程序，直到目前仍難產中。

但事實上，讓陸生納入健保並非只有修改《健保法》一途。《端傳媒》的報導曾指出，讓陸生納保的第二種方法是給予其「居留」身份，在《兩岸人民關係條例》中，陸生來台僅具有「停留」身份，因此無法享有健保。

自中國2020年宣布暫停陸生赴臺就讀以來，陸生人數大幅下降，根據陸委會最新統計，目前在台陸生僅有4293人，其醫療保險是由商業保險的方式辦理。

以台灣大學為例，陸生在校期間需加入「團體健康保險」，每學期繳交新台幣3000元，與學雜費一起繳納。保險公司理賠項目只限必要的醫療行為，依收據實支實付，門診以每日新台幣1000元為上限，醫療手術以7000元為上限，住院金額則限於12萬元、三等病床。

在台陸生指出，若是看診超過1000元，有些醫院會協助陸生分次取藥，以滿足報銷規定；有些醫院要求一次用完，超過1000元的部分由學生自己承擔。

至於擁有「居留」身份的在學僑生（包含港澳生）、外籍生，在台待滿6個月後，就可以就讀學校為投保單位，申請參加健保。境外生在健保中屬於第六類被保險人，本人必須負擔60％保費、再由政府補助40％。

在例行記者會上，邱垂正表示，陸生納保問題是非常重要的權益問題，根據《中央社》報導，他強調陸委會會共同審酌健保整體財務負擔情形，並廣納社會各界意見後審慎評估。

至於沒有健保卡的陸生，無法透過實名制購買快篩試劑，陸委會先前已經與指揮中心協調，參照口罩實名制和疫苗接種的做法納入陸生。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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