007的性感、神秘都在那幾個音符中：讓作曲家與編曲家爭執不下的〈詹姆士龐德主題曲〉

文:Booksweet Tsai

多虧了007宇宙,全世界公認最風流倜儻的間諜肯定是英國情報員詹姆士龐德,他喜愛伏特加馬丁尼,要用搖的,不要攪拌;俊俏的臉龐即使身處險境依然面不改色,總是三兩下輕鬆解決殺手,就算經過混戰,那身英挺的西裝也絕對不沾血污。他同時也是時間管理大師,無論是登機前還是開會後,再零碎、偶然的時刻都能緊抓機會與長腿繆思調情。

距離系列首作《第七號情報員》(Dr. No)已橫跨半世紀歲月,但1962年的開場序幕與主題配樂至今仍深植在龐德宇宙的最核心。007的身影先是出現在槍口的另一端,再突然來一個自信的轉身,瞄準鏡頭對著埋伏的刺客開火。當紅通通的鮮血自銀幕淋下,同時也掀起懸念和刺激感的最高潮,在短短幾妙內就讓觀眾的情緒宛如雲霄飛車般狂暴翻圈子。

多年後,〈詹姆士龐德主題曲〉不僅從未過時,更持續存在及影響續作的配樂及主題歌曲調性,它的地位就和那句簽名標語「龐德,詹姆士龐德」(Bond, James Bond)一樣無可取代。然而作曲家與編曲家的功勞誰大,卻也引發爭議,究竟哪位配樂家最配戴上這頂桂冠呢?

殺人不眨眼的風流間諜

《第七號情報員》由泰倫斯楊(Terence Young)執導,蘇格蘭男星史恩康納萊(Sean Connery)主演,劇情改編自伊恩佛萊明(Ian Fleming)所著的1958年同名小說,描述風流倜儻的英國情報員詹姆士龐德對抗神秘的諾博士(Dr. No),為了防堵神秘惡勢力阻撓美國的太空任務,龐德飛往牙買加深入調查,一路上與性感秘書、危險尤物、荒島甜心調情,在危機之間拉扯懸念,同時摟著肉感美人撩撥情慾。

請注意,別把〈詹姆士龐德主題曲〉(James Bond Theme)和〈007主題曲〉(007 Theme)搞混囉,前者始見於1962年首部龐德電影《第七號情報員》片頭,後者由約翰巴瑞(John Barry)為1963年的二部曲《第七號情報員續集》(From Russia with Love)所作,是龐德系列電影中的次要主題配樂,主要用在動作場景。

〈詹姆士龐德主題配樂〉是一首相對簡單的曲子,1962年在倫敦貝斯沃特的CTS錄音室使用獨特技術錄製,戲劇性的管絃樂編曲設計優雅、簡單的和弦,傳奇的吉他撥弦採用衝浪音樂風格。

為仿效海浪撞擊的聲音,琴音浸透高度的殘響,並凸顯顫音效果,但音色並不髒,而是更接近一種乾淨、斗大的音感。當琴弦在小號後遞進搖擺,也神妙地將鬼鬼祟祟的氣氛操作出時髦感。最後的和弦則引人猜想,披頭四是否在兩年後用在〈A Hard Day’s Night〉的第一個和弦,從中印證60年代衝浪搖滾熱潮。

誰是真正的配樂特務?

這首經典主題配樂的著作權存在諸多爭議,甚至還鬧上了法庭。

蒙蒂諾曼(Monty Norman)被認為是第一個寫下標誌性〈詹姆士龐德主題配樂〉的作曲家,獲邀創作《第七號情報員》主題曲時,他已是音樂界響叮噹的人物,也曾獲得東尼獎提名。

沃爾夫曼科維茨(Wolf Mankowitz)改編自貝弗利克羅斯 (Beverley Cross) 的音樂劇《Belle or the Ballad of Dr. Crippen》由蒙蒂諾曼寫詞和譜曲,該劇作當時因較為前衛,未能引發大眾共鳴,但蒙蒂諾曼的音樂成功地吸引綽號「Cubby」(胖嘟嘟)的電影製作人艾伯特布洛克里(Albert R. Broccoli)注意。

在獲得伊恩弗萊明間諜小說改編權後,製片安排蒙蒂諾曼和他當時的妻子戴安娜(Diana)飛到牙買加創作音樂,並支付他所有的費用。

更精確地說,蒙蒂諾曼並未在異域原創出全新的音樂,而是挖出自己的壓箱寶——早年他為戲劇導演彼得布魯克(Peter Brook)改編的音樂劇《A House For Mr Biswas》草創的音樂,曲子名為〈好兆頭壞兆頭〉(Good Sign Bad Sign),曲風和音色深受亞洲影響。但因為該片以西印度群島的千里達島東印度社區為背景,除了不堪負荷巨額成本,在1950至60年代也難以選拔亞洲人和西印度人演員,所以該片最後流產了。

儘管如此,蒙蒂諾曼從未忘記他收在底層抽屜的心血。

起初,爵士樂鋼琴手、風琴手、作曲家貝西伯爵(Count Basie)先為龐德主題曲錄製了一個不堪用的早期版本,但製片和蒙蒂諾曼都覺得它缺乏詹姆士龐德性格中的「陰險」特質。此時諾曼腦海中響起他的〈好兆頭壞兆頭〉,他先試著拆解音符,並將最初即興演奏的西塔琴用吉他代替,音色一校正,他馬上知道自己的工作大功告成。「我心想,我的老天爺,就是這樣!他的性感、他的神秘、他的冷酷都在那幾個音符中。」

然而,製片人對蒙蒂諾曼最初的創作並不滿意,因此委託年輕有為的作曲家約翰巴瑞(John Barry)重新編排蒙蒂諾曼的〈詹姆士龐德主題曲〉,約翰巴瑞的重編雖為往後50年的007音樂奠定基調,不過當他把這首經典配樂納入個人作品時,立即遭到蒙蒂諾曼的強烈反對。

蒙蒂諾曼打贏了兩次誹謗訴訟,一是發行商指控諾曼謊稱自己創作了這首曲子,第二次是2001年跟《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)的官司,因為約翰巴瑞在1997年接受該報採訪時將這支主題配樂歸功於自己。