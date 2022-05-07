美墮胎權爭議開闢期中選舉新戰場，選情不佳的民主黨是否趁機絕地反攻？

文：江今葉（中央社駐華盛頓特派員）

美國最高法院擬推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」裁決，引發譁然。距離美國11月期中選舉僅剩半年，墮胎合法性爭辯勢將主宰選戰，也為選情低迷但力挺婦女自主權的民主黨注入強心針。

美國政治新聞媒體《Politico》於2日晚間發布一份主要意見書（majority opinion）草稿，指美國最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決。這項裁決案承認婦女墮胎權受憲法保障、奠定全美墮胎合法化基礎。

美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）3日確認意見草稿真實性，但也警告不代表「任何大法官在此案相關議題上的最終立場」。

消息傳出全美為之譁然。不僅因為外洩的意見草稿重創最高法院威信、破壞大法官間的互信，讓原該超然獨立的司法體系沾染政治惡鬥色彩，也引來對現任保守派大法官在聯邦參議院任命聽證會上是否說謊的質疑，更為11月的期中選舉投下震撼彈。

拜登（Joe Biden）宣誓就任美國第46位總統一年多來，從疫情控制、經濟、阿富汗撤軍、非法移民到物價飆漲，種種表現都讓選民不滿，超過半數的美國選民給拜登政府的執政表現打了不及格。其中不少是原先支持拜登的年輕人與西語裔。

支持度滑落，讓拜登所屬的民主黨對年底選情感到擔憂，不少政策分析師預期民主黨可能在年底的期中選舉中，失去聯邦眾議院的多數黨地位，參議院可能也不保。民主黨陣營的焦慮可以想見。

美國最高法院大法官意見草稿被揭露，對民主黨來說不啻是將選戰焦點轉移到新戰場的一大利多。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）2019年墮胎監測報告，20至29歲女性占墮胎婦女的比重最高，達到56.9％；非裔女性的比重最高，達到38.4％，西語裔為21.0％。換句話說，若美國最高法院真的決定推翻「羅訴韋德案」裁決，受到影響最深的將是年輕少數族裔女性，而這正是民主黨快速流失的支持族群。

也因此，在最高法院草稿外洩後，拜登隨即發表聲明力挺婦女選擇權，呼籲選民在年底的選舉中選擇支持墮胎權的候選人，並誓言推動墮胎權立法。包括美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員華倫（Elizabeth Warren）在內的民主黨大老也紛紛跳出來，重話批評最高法院的推翻意見並捍衛婦女身體自主權。

相較於民主黨立場一致力挺墮胎權，除了極右派外，共和黨多採取較為低調保守立場，將最高法院重要意見草稿外洩的焦點放在外洩事件，避開墮胎權合法爭論。共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）就表示，這是「對最高法院獨立性的攻擊」。共和黨全國委員會（Republican National Committee）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）也透過聲明表示外洩事件令人震驚，「法院應在不受恐嚇的情況下進行審議」。

共和黨不選擇站上墮胎權合法化戰場其實不並難理解，畢竟多數美國民眾支持這項裁決。路透社／易普索（Reuters / Ipsos）3日一項民意調查就顯示，63％的受訪者可能在期中選舉支持贊成墮胎權的候選人，其中包括78％的民主黨人和49％的共和黨人。若是貿然大舉反墮胎大旗將可能流失溫和中間支持者，失去原先優勢。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航