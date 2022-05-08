【專訪】斜槓醫師李偉文：拯救荒野，要先拯救人類荒涼的心

文：周倩漪

步入三重湯城園區，在公司商家與購物中心環繞的辦公大樓中，竟有一方藏書豐富、藝文味洋溢的小型圖書館。然而，定睛一瞧，這間圖書館的本尊，竟是一間牙醫診所。而這方有如個人工作室的空間，同時也是台灣知名生態保育團體「荒野保護協會」的誕生地。

集醫師、作家、荒野保護協會創辦人、電台主持人等多重身分於一身的李偉文醫師，他以赤誠的熱情分享生命理念，從行醫執業到環境教育推廣，韶光荏苒30年，樣樣精彩。

圖／葉大衛攝 李偉文除了是位牙醫，還是出過40多本書的知名作家、電視電台節目主持人、荒野保護協會的發起人之一……身份斜槓又多元

汲取前輩經驗，開間圖書館診所

1994年，李偉文在園區開設了湯城牙醫診所，作為醫療執業與個人志業的核心基地。

「牙醫診所就如個人工作室，可以選擇自己的看診時間。我用人家工作的一半時間，賺取生活開銷；另外一半時間，做自己想做的事情。」李偉文汲取前輩的經驗，打造出自己的理想生活。

診所的藏書多到像圖書館，則是另一個讓人印象鮮明的特色。李偉文與圖書館的情緣從小開始，除了自身喜歡看書、買書，大學時期也當過圖書館工讀生，而他自己的小孩，簡直是放在圖書館長大的。

診所的主要客群為園區顧客，來看診時，他們順便逛逛圖書館，借還書籍雜誌都很方便。一開始，一天中大概有10－12個病人，但來借書的人竟然更多。但他也坦言：「從2008至2009年後，智慧型手機時代來臨，大眾的閱讀習慣年年降低，借閱書籍的數量大為減低。」他的購書花費，也從每個月2萬元，銳減到2、3000元。

而就在這間充滿書香的診所，李偉文的夢，開始孕育。

圖／葉大衛攝 熱愛閱讀的李偉文將診所也打造成一個小型圖書館，空間中不但充滿著濃濃的人文氛圍，也讓看牙不再只有單純的恐懼

童軍少年，分享從事公益的美好

創立荒野保護協會，從事自然保育及生態教育超過20年，則是李偉文醫師生命中另一條重要的軌道。究竟是什麼樣的經歷與驅力，讓他持續不懈地投入志業而持續至今？

「我小時候就是童子軍，很多時間都在大自然裡跑來跑去，退伍後住在民生社區，還擔任過童軍團團長。」對李偉文而言，辦活動、組織人員、經營社團，都是再熟練不過的事情。

而成為牙醫後，他認識了更多朋友，但像他一樣有擔任志工經驗的人少之又少。「當志工不為名利，大家為了同樣的理想，一起付出實踐，這是多麼棒的感受！」他眼中閃耀著光芒說道。

「智慧與慈悲是我人生追尋的核心價值，」李偉文描摹生命圖像：「藉由閱讀，可獲得智慧；號召朋友一起做事，從事公益活動，而體認慈悲。」

為了讓大家體認到從事公益活動的價值感，他在家中舉辦讀書會，性質近似成長團體，由朋友帶朋友來，人數從二十多到一百多個家庭。他還摘寫大夥兒的心得筆記，編輯出版成刊物《民生健士會通訊》，經營到第五年時每期都要寄發200多份刊物，影響力擴及數百個家庭。

而正是在這些聚會中，他遇到了徐仁修。

荒野保護，每個人的最大公約數

當時，台灣環境生態觀念正是蓬勃發展的階段，1994年，徐仁修、李偉文及民生健士會的夥伴們到思源埡口，進行三天兩夜的自然觀察活動。他們在營火前徹夜長談，共同省思環境破壞問題，凝聚了一起保護台灣自然生態環境的共識。

經營五年的讀書會，雖然充滿成就，但李偉文早已感到對越來越忙、職位越來越高的朋友們來說，只是聚會交朋友其實蠻可惜的。

「我一直在想，什麼是社會大眾都關切，而且可以投入的最大公約數？答案正是我們身處的環境，這也是所有人都可參與的事務。」

他想，若能成立一個協會，設立參與平台，讓更多人一起做事，激發出的價值感，對人、對社會的意義才能更高。

就在這一晚，荒野保護協會的雛型定位就此確立。

李偉文參考西方設立國家公園的概念，協會目標溯源環境保護的源頭——以荒地與棲地保育為核心，將之圈護，讓大自然恢復原有的生機。他又在《民生健士會通訊》陸續刊載荒地保護的理念，訴諸中產階級，作為改變社會的階層主力，並徵求夥伴參與環境行動。

他的診所成了協會最初的會址，大家聚在一起編印刊物、摺快報、辦理講座、討論戶外活動怎麼執行……，來看診的病人變成荒野志工的例子屢見不鮮，有一位更成了之後協會的理事長。

「不用說服啊，每一個生活在地球上的人，想要守護自己的環境，不是很正常的一件事嗎？」他笑著說，荒野的理念也逐漸茁壯、擴散。

為了要讓理念跨越世代的傳承下去，李偉文特別重視兒童環境教育，從小就開始帶著孩子們認識這片土地。現在，荒野在全國共有100多個親子團，到偏鄉各地發展組織，由志工免費帶領孩子，家長陪同參與。荒野親子團的影響力遍及3000個孩子，而每個孩童又可影響父母、祖父母、外公外婆等6個成人，漣漪效應驚人。

「董卓挾天子以令諸侯，我們是挾孩子以令父母。」李偉文開著玩笑說，「不過改變最多的是帶孩子的家長和大人，」他說，「曾有一位好朋友很訝異地跟我分享，他的學長是個老菸槍，加入荒野親子團後，為了帶當別人家的孩子的榜樣，竟然主動戒菸成功！」

「拯救荒野，要先拯救人類荒涼的心。」李偉文語意深刻。從家長的參與，他看見人們因付出而成長。荒野保護協會猶如人間保育者，透過志工的群體力量，達成人心的根本轉變。

圖／李偉文提供 荒野「把人帶到自然裡，讓自然去感動他。」的理念吸引了無數志工與孩子，藉由在大自然中玩耍、學習，不但讓親子間的感情更緊密，也更了解腳下的這片土地

一輩子只做一件事

而除了牙醫師、荒野保護協會榮譽理事長外，李偉文的多重身分也猶如繁星浩瀚——他是廣播節目及電視節目的主持人；他也是出版過數十本書的知名作家，至今每個月都還有20多篇的約稿，持續筆耕超過20年；卸任理事長後，他將演講視為社會服務。從2008-2017年，他平均每年有220場演講，題目多元，2018年後沒有仔細統計，但每年也超過100場。