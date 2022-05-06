2022/05/06,
醫療

本土新增3萬6168例、10例死亡，指揮中心公布190家公費PCR社區採檢院所

本土新增3萬6168例、10例死亡，指揮中心公布190家公費PCR社區採檢院所
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

指揮中心發言人莊人祥說明，健保快易通今日中午改版，與COVID-19確診個案自主回報系統介接，只要民眾PCR檢驗陽性結果傳到IC卡，健保快易通操作畫面上就會出現一則連結，供民眾操作填寫。

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3萬6213例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬6168例本土個案及45例境外移入（22例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增10例死亡。

指揮中心今日也公布190家COVID-19指定社區採檢院所，可提供抗原快篩（含家用快篩）陽性民眾，或有COVID-19相關症狀經醫師評估懷疑等符合公費檢驗者進行PCR核酸檢驗採檢服務。詳細名單可於疾管署網頁地圖查詢。

單日確診數破3萬，死亡個案新增10例

指揮中心表示，今日新增3萬6168例本土病例，為1萬7454例男性、1萬8699例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布如下所示：

指揮中心指出，今日新增10例本土病例死亡個案，為4例男性、6例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今年4月21日至5月3日，死亡日期介於4月29日至5月2日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡的30歲個案本身有泌尿道結石的病史。個案為獨居，由其他人發現在家中昏迷不醒，送醫急救後不治。羅一鈞表示，此名個案送醫後採檢結果為陽性而列入，但個案在家中昏迷不醒的原因仍有待釐清。

羅一鈞也說明，死亡的長者中有不少人簽署DNR（不施行心肺復甦術），因此在病程上才會呈現使用氧氣鼻管或面罩後，未插管使用呼吸器。

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，22例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本（1例）、越南（1例）移入，另43例移入國家調查中。入境日介於今年3月17日至5月5日。

公布190家公費PCR社區採檢院所，民眾出發前建議先電話聯繫

指揮中心今日公布190家COVID-19公費PCR指定社區採檢院所，可提供抗原快篩（含家用快篩）陽性民眾，或有COVID-19相關症狀經醫師評估懷疑等符合公費檢驗者進行PCR核酸檢驗採檢服務。

指揮中心說明，診所名單已公布於衛福部疾管署COVID-19全國指定社區採檢院所地圖，以利民眾查詢。

指揮中心表示，民眾前往上述診所之前，請先以電話預約聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。其餘有意願且已提出申請的診所，目前由聯合會及學會協助媒合檢驗機構，將於完成整備作業後，納入下一波公布名單。

指揮中心發言人莊人祥說明，健保快易通今日中午改版，與COVID-19確診個案自主回報系統介接，只要民眾PCR檢驗陽性結果傳到IC卡，健保快易通操作畫面上就會出現一則連結，供民眾操作填寫。詳細操作流程如下所示：

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陳時中也提醒PCR採檢民眾填寫手機號碼的格式，手機號碼應為09開頭且10碼均為數字、數字中間不能加「-」或有空格。

陳時中說明，昨（5）日疫苗施打了8萬9235人次，第一劑疫苗覆蓋率為85.13％、第二劑為80.36％、追加劑為61.03%。

0506_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

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核稿編輯：楊士範


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