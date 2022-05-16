《內捲效應》：亞馬遜如何從「地球上最大書店」，搖身一變成為「地球上最大零售商」？
我們想讓你知道的是
一個新鮮化的運營模式對於企業來說，等同於一條非常規的發展路徑，當你走上一條和同類型企業完全不同的道路時，「內捲」自然而然就會被打破。
文：王為
嶄新的運營模式：找到突破點才能真無敵
隨著移動網路時代的到來，新商業時代也如期而至。面對「唯一不變的就是變化」的市場環境，如果傳統企業還是一成不變，繼續在原有行業裡埋頭深耕，為行業的「內捲」提供養分，很快就會在同質化競爭的旋渦中越陷越深，最終很有可能被市場拋棄。
面對全新的時代，傳統企業應該做些什麼呢？在我看來，我們應該使用新鮮化的手段抓住一個能突破自我的點，要讓企業能通過這個突破點和新時代碰撞。這個碰撞，不僅要迸發最大價值的火花，還要能衝破整個行業、甚至是整個社會的「內捲」。
那麼問題來了，企業要抓住的這個突破點究竟是什麼呢？是產品設計和行銷手段嗎？是，也不是，產品和行銷可以成為企業在新時代破局出圈的關鍵因素，前提是你的運營模式可以提前新鮮化，足以支撐新產品和新行銷方案的落地。
貝佐斯在亞馬遜創立初期，想把亞馬遜定位成「地球上最大的書店」並為此投入了大量的資金。好在經過兩年的虧損之後亞馬遜很快扭虧為盈，成功實現了上市。
到了1997年，亞馬遜通過版圖擴張已經線上上零售方面有了絕對優勢，成為「地球上最大的書店」。之後，亞馬遜通過發展品類再次擴張，到了2020年，亞馬遜已經不僅是「地球上最大的書店」，更是成為全球「最大的零售商」，貝佐斯也因此成為「世界首富」。
那麼，亞馬遜是如何從「地球上最大的書店」搖身一變，成為「地球上最大的零售商」的呢？答案在於亞馬遜的運營模式中有一個更新鮮的手段。
2003年，蘋果推出了iTunes音樂商店，消費者可以直接從線上商店中購買音樂產品。蘋果此舉對整個影音書市場產生了巨大影響，一經上線便引起轟動。貝佐斯從蘋果公司的成功中受到啟發，意識到內容數位化浪潮已經到來，於是著手準備自己的電子閱讀器。
2007年亞馬遜推出了第一代電子閱讀器Kindle，雖然使用方便，但價格昂貴。為了成功將電子閱讀器銷售出去，貝佐斯想到了一個巧妙的方法，那就是通過低價售書的方式，吸引消費者購買電子閱讀器。當時市面上的電子書價格在十幾美元到幾十美元不等，亞馬遜通過集中購買的方式從發行商處獲得了一定的折扣，以14.99美元的價格購買電子書，然後以更低的價格──9.99美元──銷售給Kindle用戶。考慮到電子書的便利性以及超低價格，很多用戶下單購買亞馬遜的電子閱讀器。
以降低相關產品價格的方式帶動價格更高的配套產品的銷量，這樣全新的電商平台運營模式讓亞馬遜在電子閱讀器上賺得盆滿缽滿，同時也讓貝佐斯看到了亞馬遜銷售其他類型產品的可能性。之後，亞馬遜的經營範圍不斷擴大，除了圖書以外，傢俱、數碼產品、食品、樂器、首飾、美妝、廚具、服裝等相當廣的領域亞馬遜都有所涉足。現在，亞馬遜已經成為世界上最大的電子商務公司。
一個新鮮化的運營模式對於企業來說，等同於一條非常規的發展路徑，當你走上一條和同類型企業完全不同的道路時，「內捲」自然而然就會被打破。
網路時代過去了，移動網路時代已經到來，現在的企業又該如何實現運營模式的新鮮化呢？從我個人的經驗來講，我覺得可以從社群的角度入手。那麼，社群對企業的運營有哪些全新的價值和意義？社群的運營模式新鮮在哪裡呢？這就要從社群的特質說起了。
書籍介紹
本文摘錄自《內捲效應：為什麼追求進步，反而讓個人窮忙、企業惡性競爭、政府內耗？》，采實文化出版
作者：王為
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這些都是「內捲效應」的真實寫照，從個人、企業到政府，無一倖免——
- 家長為了面子，加重小孩學習的負擔，一心想讓小孩考上名校
- 渴望脫單的男女，即使參加聯誼、註冊交友軟體，還是很難找到理想對象
- 雖然主管沒有要求加班，但同事還沒下班，你也只好加班
- 企業不關注產品的品質、客戶的需求、技術的創新，寧可累死自己，也要餓死同業
- 各部門勾心鬥角、互相推託，最後小問題變成大問題
擠在同一條跑道、過度競爭的「內捲效應」，是一種內耗。「內捲」最早由美國人類學家亞歷山大．戈登威澤（Alexander Goldenweiser）提出的概念：「當一種文化模式穩定時，內部會不斷複雜化，但無法轉化為新的文化形態。」
中國第二大製酒企業酣客醬酒創辦人王為，他觀察到，「內捲」不只是闡述文化現象的社會學概念，還可以在我們的生活和工作中發現，每個人都受到不同程度的「內捲效應」，如同所有人全擠在同一條跑道上瘋狂競爭，完全沒有注意到跑道外的領域，也像在滾輪上跑不停的小白鼠，即使體力耗盡，想停下來，但只要還有人在跑，滾輪就停不下來，所有人只能繼續跑。
這是一種沒有突破、長期停滯、盲目競爭、互相打壓的狀態，無論是有意識或無意識，幾乎所有人都深受其害，導致個人窮忙、企業惡性競爭、政府內耗。
剖析內捲的本質，六大方法對抗內捲：王為指出，若想跳脫「內捲效應」，必須先剖析內捲的本質，正視自己焦慮和欲望，不再自欺欺人。因此，他樂於擔任「吹哨人」，分享自己如何利用「反內捲」的六大方法，跳脫內捲，帶領一家傳產企業，開闢出一條前人未走過的嶄新道路。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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