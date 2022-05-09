2022/05/09,
印太

韓國宣布不再強制戴口罩，但「他人的眼光」似乎比政府規定更有強制力

韓國宣布不再強制戴口罩，但「他人的眼光」似乎比政府規定更有強制力
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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解除室外口罩令的第一天一大早，穿梭在忙碌的上班族之間，也許是因為搭乘大眾交通工具仍規定須戴口罩，觸目所及的行人幾乎與解除規定之前毫無變化，都帶著或黑或白的口罩疾步而行。

文：廖禹揚（中央社駐首爾特派員）

韓國政府宣布2日起解除在室外須配戴口罩的規定，距離恢復疫前日常似乎又邁進一大步。但實際上因為對疫情再次擴散的憂心與他人眼光，想不戴口罩走在大街上，還是需要些勇氣。

韓國政府在4月底宣布5月2日起不再強制在室外戴口罩，當天通訊軟體紛紛傳來韓國友人的訊息，「跑步終於不用戴口罩啦」、「室外不用戴口罩，在餐廳吃飯也不能戴，不就等於都不用戴了嗎」，隔著手機螢幕似乎都能感受到對終於能拿下口罩的期待。

不過，解除室外口罩令的第一天一大早，穿梭在忙碌的上班族之間，也許是因為搭乘大眾交通工具仍規定須戴口罩，觸目所及的行人幾乎與解除規定之前毫無變化，都帶著或黑或白的口罩疾步而行。

在人潮眾多的新村鬧區，也鮮少看到真的不戴口罩出門的行人。一開始並不像台灣人一般習慣戴口罩的韓國民眾，歷經500多天規定洗禮，戴口罩出門似乎已不再那麼令人難以忍受。

也有一同外出用餐的友人說，「其實我也不想戴口罩，但大家都戴著，我就不好意思脫掉。」加上憂心疫情再起的意見不斷，比起政府規定，他人的眼光對韓國人而言也許更有強制力。

韓國近期疫情較先前趨緩，但單日確診數仍在2萬至5萬多例水準，加上接連出現傳染力更強的Omicron變種病毒株，讓部分專家反對政府持續放寬防疫規定的做法。候任政府也質疑，現任政府急著鬆綁防疫規範是出於政治考量，而沒有確切科學及數據佐證。

事實上，在度過單日數十萬例的高峰期後，是否規定必須戴口罩似乎已不再重要，餐廳等公共場所營業時間、私人聚會不再受限，自海外返國不須隔離，對於一般民眾可能才是更重要的事。最明顯的例子就是在解除營業時間限制後，在街上及地鐵上看到喝得醉醺醺行人的機率提高許多，夜間更難叫到計程車。

作為疫情間受創最大的產業之一，韓國航空業也在相關規定逐步放寬下恢復生機，大韓航空表示，自3月解除入境隔離規定後，訂票數已出現明顯增幅，尤其是夏威夷及關島，雖然離疫情前水準仍有一段距離，但實屬樂觀。

若要說解除口罩規定帶來的最大改變，目前受惠最大的可能是化妝品業者，疫情期間因口罩遮住大部分臉部，或是因外出時間大幅減少，許多人的妝容完整度都下降，甚至乾脆不化妝，但在防疫規範逐步解除趨勢下，閒置許久的化妝台又得重新補貨。

據新世界百貨公司統計，化妝品4月銷售額已較去年同期增加24％，小幅回升，業者也蓄勢待發，準備透過舉辦美妝時尚秀、優惠折扣活動吸引顧客回流。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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