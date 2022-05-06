策展人砲轟文化部長掀起輿論熱戰，感嘆解嚴後35年「當前的民進黨只容許一種聲音」

策展人、藝評人吳牧青昨（5）日在個人臉書發表聲明，以「文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？」為題，表示文化部長李永得狹怨報復，而文化部對此則回應，「吳牧青先生的敘述與事實不符」。

吳牧青文中所指的「節目」，是北藝中心開幕表演季壓軸節目《NEXEN 未來密碼》，此作品橫跨戲劇、舞蹈、影像與詩等藝文領域，參與其中的跨領域藝術家不勝枚舉，根據吳牧青貼出的《NEXEN 未來密碼》製作組織圖，藝術家謝春德身兼藝術總監、總導演、編劇等職務，總製作人則由陳郁秀擔綱，至於吳牧青則是擔任「戲劇構作」。

吳牧青文中寫到，《NEXEN 未來密碼》因為製作規模龐大，並仍有接續到其他場館延演計畫，所以除了台北藝術中心在開幕季的製作費，還需籌募許多製作預算的挹注。一直到過年前、後到北藝中心的兩次會議時，吳牧青和前後任執行製作人，都提醒謝春德要和陳郁秀儘快和文化部洽商預算的支持。於是謝春德在228連假期前，又委託陳郁秀私電文化部長李永得尋求預算支持的會面。

到了3月2日，吳牧青與謝春德見面時，謝春德告訴他，3月1日接到陳郁秀的電話，由陳郁秀轉述「李部長跟我說，他看了一下《NEXEN 未來密碼》的簡報，發現裡面有吳牧青是戲劇構作，他在一月底寫了篇評論批評他，他無法接受，所以如果要去談文化部預算，可能要把他從製作團隊的名單裡拿掉」。也因為此事，導致吳牧青從《NEXEN 未來密碼》慘遭除名。

吳牧青表示，第一時間覺得此事既誇張卻又不是太意外，沒想到在2022年，解嚴後35年，作為一個民主國家的文化部長，竟然仍有以公家預算作為一己之私成見當作籌碼，要脅藝術家將一個已和他討論工作兩年多的工作夥伴，抽掉這個人的名字用以取得部裡預算為代價。於是，為了一篇寫過的評論、與一個仍需龐大預算缺口的展演製作協作者身分，成為一個民主國家文化部長吹彈可破的人質。

最後，吳牧青文末則備註，備有3月2日謝春德提及陳郁秀轉述李部長要求拿掉名字的錄音，若有政風與司法單位需要調查將一併呈附，以此聲明，自當負起所有言責。而在此貼文8小時之後，吳牧青再於臉書發文，表示「真心覺得阿扁時代的民進黨真民主，當前的民進黨只容許一種聲音。」

至於吳牧青於一月底評論批評李永得的文章，指的是發表在《典藏》，標題為〈九品芝麻官、行之未然的文化部組織機構改造─以梁永斐兼任國美館、史博館館長為例〉一文，文中提到「永字輩客家精神省著用」、「較重的客家用人概念稱之『客家文化部』」。

文化部長李永得當時指出，只因為他本人及梁永斐館長是客家人，就使用歧視客家族群的字眼，來影射文化部用人以族群考量，而非專業考量。這不但與事實不符，而且這些用詞已構成對客家族群的公然侮辱。

李永得表示，文化部所有的政策及人事，均可受公評，也會虛心接受各界批評與指教。但是對使用族群歧視與偏見的文字，絕對無法接受與容忍。除予以強烈譴責外，並要求該雜誌與作者，應公開道歉。

此篇文章遭文化部強烈反彈，甚至於同日發布新聞要求《典藏》公開道歉，引起正反兩派熱議。

Photo Credit: 中央社 文化部長李永得

回到《NEXEN 未來密碼》事件，文化部也做出回應，指出《NEXEN 未來密碼》是由太界文化創意產業有限公司所提的劇場計畫，該計畫於4月6日開始文化部內核定程序，公文內首頁即註明「節目總策展／總製作人為陳郁秀，總顧問為吳靜吉，跨領域製作成員如：戲劇構作為吳牧青、舞蹈設計為胡嘉與賴翊中...」。

文化部進一步指出，簽文於4月20日由部長李永得予以核定補助，並無吳牧青所言文化部長以預算作為籌碼，要脅拿掉重要協作者名字一事。

對於文化部的回應，吳牧青今（6）日再於臉書反擊，表示劇場常態觀眾都知道要查看一個製作團隊是在「展演機構官方網站上閱讀」，所以真正的姓名權剝奪是從公開節目的官方資料頁、售票系統，以延續到公演的節目單。

吳牧青指出，這對藝文人口應是common sense，但文化部竟以這種明附暗砍混冒焦點，欺騙善良藝文閱聽人口，這種步數在一些黯黑的商場或勾串手段不是新鮮事，但用作話術來掩人耳目，實在令人不齒。

截稿至此，經詢問過後，文化部尚未有更新回應。

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核稿編輯：楊士範