聯準會升息2碼重挫美股，道瓊指數蒸發1063點，拖累台股熱錢匯出5800億元

受到美國聯準會（Fed）升息影響，美股3大指數昨（5）日重挫，尤其是道瓊指數（DJIA）直接蒸發1063點，跌幅3.1%，是2年來單日最差表現，也是自疫情初期以來的最大反轉行情；截至4月台灣股市熱錢匯出達5800億元，今（6）日台股繼續走弱，終場下跌287點，跌幅達1.72%，收在1萬6408點。

聯準會升息2碼，22年以來最大幅度

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）繼今（2022）年3月升息1碼後，在周三再度升息2碼，並且明確表示將繼續升息；此外，他們還預告將開始縮減9兆美元（新台幣261兆元）的資債負債表。

如此劇烈的升息幅度是22年以來最大的一次。

幾個月以來，美國的通貨膨脹始終高居不下。根據美國勞工部（BLS）統計，美國3月消費者物價指數（CPI）年增達到8.5%，創下40多年來新高，同時也是連續6個月通膨率高於6%。

再加上，俄烏戰爭持續僵持，能源價格持續高漲，加劇了各類原物料的運輸成本。昨日，國際油價基準布倫特（Brent crude）原油期貨再度上漲歐0.83%，至每桶111.06美元。

然而，昨日稍晚美國又再公布，上周首申失業救濟人數轉為上升1.9萬人到20萬人，加上今年前3個月的商品和服務產出以2.4%的速度下滑，《華爾街日報》稱恐導致投資人信心不足吃掉前日漲幅。

《華爾街日報》報導指出，聯準會升息的態度趨於強硬，將導致企業獲利放緩，有時候甚至產生虧損；此外，對投資人而言，擁有固定收益且利率較高的產品將比股票更受到青睞。

不過，聯準會的政策也不是不會轉向，只要美股跌勢慘烈，將使鮑爾重新評估未來的貨幣政策走向，例如標普500（S&P 500）於2018年底下跌20%，即促成聯準會暫緩繼續升息的腳步。

標普500：成份股共有505檔，前5大權值股分別為蘋果（佔比權重6.18%）、微軟（5.89%）、亞馬遜（3.93%）、Ｍeta（2.40%）、Alphabet Class A（2.24%），前5大成份股佔比權重即超過20%。

然而，美國股市歷經前一日反彈收紅後，投資人還未回神，昨日美股下殺重挫，尤其是道瓊指數直接蒸發1063點，跌幅3.1%，創下2020年以來單日最差表現。

還有，納斯達克綜合指數（NASDAQ），下跌647.16點，至12317.69點，跌幅5%；標普500指數下跌153.30點，至4146.87點，跌幅3.6%。今年至今標普500指數下跌了約10%左右。

台股雲霄飛車，熱錢匯出達5800億元

Crestwood Advisors的首席投資官兼合夥人John Ingram告訴《華爾街日報》：「美聯儲的做法導致市場流動性減少、波動加劇，因此，在美聯儲控制住通脹並改變政策之前，這可能是我們這一段時間的新常態。」

市場投資人瀰漫著不安的情緒。這陣子以來科技類成長股衝擊最明顯，包含了晶片製造商超微（AMD）、輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）還有特斯拉（Tesla）。

受到國際金融震盪，熱錢正大舉從台股撤出。證交所告訴《關鍵評論網》，外資今（2022）年以來至4月底，已經賣超台股金額突破新台幣7千億元，並匯出高達200億美元（新台幣5800億元）。

央行外匯局局長蔡烱民對外解釋，4月外匯存底變動有3大因素：首先，外匯存底投資運用收益入帳；其次，主要貨幣對美元貶值；最後則為，央行為維持匯市秩序進場調節。

他坦言，美國貨幣政策使科技類股重衰，台股連帶受到影響。另外，蔡烱民針對聯準會升息分析，根據美國核心通膨而言，已經有趨緩的跡象，等到供應鏈問題開始解決，通膨率就會達到高峰，進一步有回落的可能。

今日收盤，台股各大族群全面跳水，尤其是電子科技股殺聲隆隆，指標股台積電大跌2.58%，終場收528元，單日市值蒸發3630億元；拖累台股終場下跌287點，跌幅達到1.72%，收在1萬6408點。

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核稿編輯：翁世航