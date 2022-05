「我們尚未看過其他社群媒體能造成同等瘋狂的銷售」，#BookTok成書籍銷售推手，出版商如何回應趨勢？

編譯:愛麗絲

2017年,美國作家亞當.西爾維拉(Adam Silvera)出版青少年科幻小說《They Both Die at the End》,該書幾週後便登上《紐約時報》暢銷排行榜。

2020年8月起,出版商注意到這本舊書銷量顯著增長,更於2021年4月成為《紐約時報》暢銷排行榜首。「我不斷回覆留言,告訴讀者們我不知道發生了什麼事,但非常感謝大家在多年後再次看到這個故事。」亞當.西爾維拉完全不清楚,突如其來的銷量激增從何而來,「直到有讀者告訴我,他是在『#BookTok』上看到這本書,但我完全不理解那是什麼。」

亞當.西爾維拉不是唯一一位摸不著頭緒的人。

美國作家 E.洛克哈特(E. Lockhart)的《We Were Liars》於 2014年問世,該書卻於 2020年夏天重新登上暢銷榜「我不知道是怎麼回事。」E.洛克哈特既高興又困惑,而洛克哈特的孩子們替她找出答案:抖音(TikTok)。

#BookTok帶動銷售,出版商、書商回應趨勢

抖音(TikTok) 為短影片社群App,影片內容多元,包括舞蹈、時尚穿搭、烹飪、詼諧短劇等。它並非一般認知下的書籍討論集散地,但由十幾歲青少年、二十多歲女性等創作者們製作的短影片、以#BookTok為標籤,正建構出日益增長的利基市場。在影片裡,創作者們推薦書籍,記錄閱讀時的時間流逝,或者在讀完令人不能自已的結局後,公開對著鏡頭啜泣——這些影片,使書籍銷量以超乎想像的速度大幅上升。

「這些創作者毫不避諱展現自己閱讀時的情緒,他們哭泣、抽噎、尖叫、甚至變得憤怒,創作者將其製作成情緒化、高潮迭起的短影片,人們立即與之產生共鳴,」而這些共鳴進一步轉化為實際銷售,Barnes & Noble圖書總監Shannon DeVito 表示,「我們尚未看過其他社群媒體能造成同等瘋狂的銷售——每月數萬冊。」

#BookTok內容的受眾十分廣泛——帶有#BookTok標籤的影片觀看次數總計達180億次。#BookTok推廣書籍的力量仰賴其草根性質,透過自製內容,創作者各自創造的獨特宣傳,是難以用金錢交換的。特別是如今,具媒體素養的新世代,更喜愛與書籍、產品毫無經濟利益的同儕們自發性推薦。不少出版商已注意到這點,迅速調整行銷策略以回應此趨勢。

Simon & Schuster旗下Atria Books行銷總監Liz Perl表示,「認真看待TikTok,並正視其為一種行銷工具非常重要,因為TikTok不再只是「孩子們玩的App」。 「從行銷和宣傳的角度來看,我們盡快趕上了TikTok的潮流,」Atria Books資深副行銷總監Ariele Fredman表示,為了善用#BookTok的影響力,行銷部門於抖音創建@AtriaBooks帳戶,並正與#BookTok創作者建立關係。

出版商期待將書籍交到有影響力的人手中,更需確保書籍與創作者間完美契合, 「這不僅是分享書籍,更是透過分享正確的書籍來培養關係、深耕客群。」

Barnes & Noble等書商同樣迅速回應#BookTok趨勢。「自2020年夏天以來,#BookTok一直是積極帶動銷售的主力,」Barnes & Noble圖書總監Shannon DeVito表示,Barnes & Noble改賦予各分店更多訂購權限,對#BookTok趨勢來說是好的,畢竟在地書商更清楚所在地區的熱門書籍。

美國各地許多Barnes & Noble門市都設置「#BookTok」專區,展示《They Both Die at the End》、《The Cruel Prince》、《A Little Life》等因#BookTok病毒式傳播而銷量大增的書籍。

此外,Barnes & Noble的網站更新增#BookTok類別,不僅列出#BookTok裡最受歡迎的書籍,還加上對#BookTok本身的簡短說明。 美國圖書連鎖店Books-A-Million 、加拿大Indigo Books & Music也在其網站新增#BookTok類別,供線上購物者瀏覽。然而,無論是書店門市、線上通路都並未替Instagram、Twitter等其他社群媒體規劃專區——截至目前,似乎沒有其他社群平台能完美複製抖音上「#BookTok」 的案例。

雖然存在「BookTube」和「Bookstagram」等文學社群,但Shannon DeVito認為#BookTok一直是「遊戲規則的改變者」。她說,「BookTok的獨特之處在於它能創造驚人且持久的熱度,這些書籍總能連續數周、數月保持高銷量。」反觀一本書在YouTube和Instagram上的流行,通常只造成如曇花一現的銷量飆升。

閱讀時的眼淚真的是珍珠

#BookTok影片究竟有什麼樣的魅力?背後的創作者又是什麼模樣呢?

2021年2月,15歲的Mireille Lee與13歲的妹妹Elodie一起創辦帳號@alifeofliterature,現在擁有近20萬粉絲。姐妹倆住在英國布萊頓(Brighton),疫情居家期間,閒來無事便開始錄製#BookTok影片,她們發布的許多貼文如小型電影預告片——書封、圖片在畫面裡在閃現,搭配情緒豐沛、符合書籍氛圍的襯樂。