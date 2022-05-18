「我們尚未看過其他社群媒體能造成同等瘋狂的銷售」，#BookTok成書籍銷售推手，出版商如何回應趨勢？
我們想讓你知道的是
Simon & Schuster旗下Atria Books行銷總監Liz Perl表示，「認真看待TikTok，並正視其為一種行銷工具非常重要，因為TikTok不再只是「孩子們玩的App」。
編譯：愛麗絲
2017年，美國作家亞當．西爾維拉（Adam Silvera）出版青少年科幻小說《They Both Die at the End》，該書幾週後便登上《紐約時報》暢銷排行榜。
2020年8月起，出版商注意到這本舊書銷量顯著增長，更於2021年4月成為《紐約時報》暢銷排行榜首。「我不斷回覆留言，告訴讀者們我不知道發生了什麼事，但非常感謝大家在多年後再次看到這個故事。」亞當．西爾維拉完全不清楚，突如其來的銷量激增從何而來，「直到有讀者告訴我，他是在『#BookTok』上看到這本書，但我完全不理解那是什麼。」
亞當．西爾維拉不是唯一一位摸不著頭緒的人。
美國作家 E.洛克哈特（E. Lockhart）的《We Were Liars》於 2014年問世，該書卻於 2020年夏天重新登上暢銷榜「我不知道是怎麼回事。」E.洛克哈特既高興又困惑，而洛克哈特的孩子們替她找出答案：抖音（TikTok）。
#BookTok帶動銷售，出版商、書商回應趨勢
抖音（TikTok） 為短影片社群App，影片內容多元，包括舞蹈、時尚穿搭、烹飪、詼諧短劇等。它並非一般認知下的書籍討論集散地，但由十幾歲青少年、二十多歲女性等創作者們製作的短影片、以#BookTok為標籤，正建構出日益增長的利基市場。在影片裡，創作者們推薦書籍，記錄閱讀時的時間流逝，或者在讀完令人不能自已的結局後，公開對著鏡頭啜泣——這些影片，使書籍銷量以超乎想像的速度大幅上升。
「這些創作者毫不避諱展現自己閱讀時的情緒，他們哭泣、抽噎、尖叫、甚至變得憤怒，創作者將其製作成情緒化、高潮迭起的短影片，人們立即與之產生共鳴，」而這些共鳴進一步轉化為實際銷售，Barnes & Noble圖書總監Shannon DeVito 表示，「我們尚未看過其他社群媒體能造成同等瘋狂的銷售——每月數萬冊。」
#BookTok內容的受眾十分廣泛——帶有#BookTok標籤的影片觀看次數總計達180億次。#BookTok推廣書籍的力量仰賴其草根性質，透過自製內容，創作者各自創造的獨特宣傳，是難以用金錢交換的。特別是如今，具媒體素養的新世代，更喜愛與書籍、產品毫無經濟利益的同儕們自發性推薦。不少出版商已注意到這點，迅速調整行銷策略以回應此趨勢。
Simon & Schuster旗下Atria Books行銷總監Liz Perl表示，「認真看待TikTok，並正視其為一種行銷工具非常重要，因為TikTok不再只是「孩子們玩的App」。 「從行銷和宣傳的角度來看，我們盡快趕上了TikTok的潮流，」Atria Books資深副行銷總監Ariele Fredman表示，為了善用#BookTok的影響力，行銷部門於抖音創建@AtriaBooks帳戶，並正與#BookTok創作者建立關係。
出版商期待將書籍交到有影響力的人手中，更需確保書籍與創作者間完美契合， 「這不僅是分享書籍，更是透過分享正確的書籍來培養關係、深耕客群。」
Barnes & Noble等書商同樣迅速回應#BookTok趨勢。「自2020年夏天以來，#BookTok一直是積極帶動銷售的主力，」Barnes & Noble圖書總監Shannon DeVito表示，Barnes & Noble改賦予各分店更多訂購權限，對#BookTok趨勢來說是好的，畢竟在地書商更清楚所在地區的熱門書籍。
美國各地許多Barnes & Noble門市都設置「#BookTok」專區，展示《They Both Die at the End》、《The Cruel Prince》、《A Little Life》等因#BookTok病毒式傳播而銷量大增的書籍。
此外，Barnes & Noble的網站更新增#BookTok類別，不僅列出#BookTok裡最受歡迎的書籍，還加上對#BookTok本身的簡短說明。 美國圖書連鎖店Books-A-Million 、加拿大Indigo Books & Music也在其網站新增#BookTok類別，供線上購物者瀏覽。然而，無論是書店門市、線上通路都並未替Instagram、Twitter等其他社群媒體規劃專區——截至目前，似乎沒有其他社群平台能完美複製抖音上「#BookTok」 的案例。
雖然存在「BookTube」和「Bookstagram」等文學社群，但Shannon DeVito認為#BookTok一直是「遊戲規則的改變者」。她說，「BookTok的獨特之處在於它能創造驚人且持久的熱度，這些書籍總能連續數周、數月保持高銷量。」反觀一本書在YouTube和Instagram上的流行，通常只造成如曇花一現的銷量飆升。
閱讀時的眼淚真的是珍珠
#BookTok影片究竟有什麼樣的魅力？背後的創作者又是什麼模樣呢？
2021年2月，15歲的Mireille Lee與13歲的妹妹Elodie一起創辦帳號@alifeofliterature，現在擁有近20萬粉絲。姐妹倆住在英國布萊頓（Brighton），疫情居家期間，閒來無事便開始錄製#BookTok影片，她們發布的許多貼文如小型電影預告片——書封、圖片在畫面裡在閃現，搭配情緒豐沛、符合書籍氛圍的襯樂。
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加速敏捷開發腳步！AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務
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台灣企業勢必需要明確轉型策略，搭配適合的雲端工具作為入場券，一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。
打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率，是許多企業在面臨疫情之後，認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣，觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式，但他們往往需要與後端團隊合作過程，遭遇耗費大量討論時間，才能處理使用者介面事項。
為了降低前後端的溝通成本，有些前端工程師在掌握介面管理能力之後，開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗，甚至進一步培養技能，成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。
有的人會透過 Side Project（利用業餘時間開發有興趣的專案）或參加 Hackathon（黑客松）方式，運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端，並建立簡單易用的工具程式。究竟，AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹？
前端工程師運用 AWS Amplify，快速在雲端建立 REACT 應用程式
事實上，AWS 的入門課程指出，運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集，只需五個學習歷程，包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學，本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容，幫助前端工程師更快掌握重點。
首先，何謂 AWS Amplify？AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務，採取無伺服器模式，在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程，加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說，像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端，以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。
AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程
AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段，分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI（Command-Line Interface）或 Admin UI 設定後端，使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的，進而快速建構一個前後端專案。此外，開發者還能搭配 AWS 其他服務，例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務，或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。
到了 Deliver 階段，若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務，可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結，這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後，開發者可透過自己的 Configuration，决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令，最後再透過 Deploy 方式，幫助工程師進行前端的 Hosting。
在最後一個 Manage 階段，開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI，以開啓瀏覽器方式，透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單，涵蓋 Content、User Management 的區塊，讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者，可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI，進行一些設定或觀看其他相關資源；甚至在 Set Up 區塊還有相關選項，例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理，以及可連結到 AWS 其他服務。
運用開放資源 AWS Amplify Framework，打造高效能應用服務
AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework，一樣可利用 Amplify CLI 的方式，配置 Web 和行動應用程式的前後端，以及開發者需要用到的服務，讓應用程式更易於構建，並獲得安全、高性能的使用體驗。
Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category，例如較常使用的幾個 Comment Line，像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源；或是 Amplify Status 指令，隨時在開發過程查看各個 Category 狀態；甚至專案結束後，可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式，讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。
實際示範給你看，設定 React 程式可以如此簡單
假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能（Authentication）還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用，如何快速設定 React 程式？在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段，有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。
開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式，創建出一個 Rest API，到了 Authentication 階段，則使用到 AWS Cognito 的服務，接著針對 GraphQL 需求，可利用 AWS AppSync 服務，以及最後如果有 Analytics 的需求，也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務，開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲，或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。
在這整套流程示範之後，值得特別強調的是，AWS AppSync 是一項全托管的服務，能及時更新，甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後，這項應用程式就可重新連線，並接到後端同步數據，達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。
AWS 最後強調，Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式，例如說像是打造部落格，或者是一項 APP 內的代辦事項應用等；加上 Amplify 具全托管服務特色，可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源，都能在部署過程加以整合，加速開發流程及效率，並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案，其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源，甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。
了解更多：AWS 開發者系列