碰觸肩膀算冒犯嗎？婦幼警察：「我覺得不舒服」並非性騷擾成立的唯一要件
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雖然「只要我覺得不舒服」並非性騷擾成立的唯一要件，但每個人的主觀感受也是因人而異，若是自己真的感受到不舒服，又擔心可能誤會對方，那該怎麼確認是不是性騷擾呢？
文：潘品如（台南市政府警察局婦幼警察隊警務員）
性平三法強調當事人的主觀感受，早期在防治宣導時，都會以「當我覺得不舒服時，就可能構成性騷擾」的基本概念，希望能提升社會大眾的性平意識，勇敢向性別暴力說不。但20年過去了，當法律漸漸融入社會，累積了許多案例或是法律見解，也讓性騷擾在「法律上」的定義產生更具體更細緻的模樣。
首先，必須了解性騷擾包含了哪一些要素：
- 客觀上不受到歡迎的，與「性」或「性別」有關的言行舉止。
- 被害人主觀上感到不舒服不自在，覺得被冒犯、被侮辱的感受。
- 影響到被害人就學或就業的表現，或影響日常生活之進行。
〈性騷擾防治法施行細則〉第2條明文規定：「性騷擾之認定，應就個案審酌事件發生之背景、環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。」在性騷擾案件進入調查時，必須先確認上述三項是否符合以外，還需要確認行為人的行為是否具有性騷擾之意圖，意謂著「只要我覺得不舒服」並非性騷擾成立的唯一要件。
舉例來說，某加油站員工替一位女騎士加油，找錢過程中因不想讓零錢掉落，便用雙手捧零錢給對方，但女騎士碰到他的手後趕緊甩開，事後投訴該名員工性騷擾。從這個案件，除了當事人的主觀感受有遭到冒犯以外，還要審視行為人是否有性騷擾的意圖，還有雙手捧零錢的行為是否具有必要性？或者說是否有其他更適當的替代方式？
還有一個狀況是，一位大學生陪外籍友人去看租屋，男屋主在談話過程中，一直碰觸外籍友人的肩膀，旁觀的女大生認為這就是性騷擾。肩膀是不是屬於身體隱私處，在法律上雖然意見分歧，但在我國的社會通念下，碰觸肩膀確實是比較不洽當的，然而個案中當事人可能因國情不同，並未感受到不舒服，所以說即便同樣的情境下，每個人的主觀感受也會因人而異。
換言之，若是自己真的感受到不舒服，又擔心可能誤會對方，那該怎麼確認是不是性騷擾？
- 相信自己直覺
直覺上的感受代表著自我防衛機制的啟動，你可以當下跟對方反映或是請其他人轉知你的感受，並要求對方停止這些騷擾的言詞或行為。
倘若對方經過提醒才意會到言行不妥並且道歉，或解釋其行為動機的理由是合理的，那就可以推論對方並沒有意圖性騷擾；但若對方仍持續或是反覆實施這些不受到歡迎的言行，甚至辯駁說「只是開開玩笑又沒什麼」、「幹嘛大驚小怪的」等等，很明顯地對方就是「有意」性騷擾，且不尊重他人感受。
- 尋求資源協助
可以尋找可信任的師長或親友討論事件的經過，也可以撥打保護專線113向社工諮詢，以解答心中的疑惑。有些當事人因為不瞭解法律規定，以致於遇到性騷擾時，只覺得奇怪，但不知道該跟哪個單位反映，還有哪些申訴管道來保障自己的權利。
- 蒐集相關事證
由於有些性騷擾犯罪行為是屬於長期累犯或有多名被害人，尤其是在職場上或是雙方權利不對等（例如上司對下屬、老師對學生）的情形，建議蒐集相關事證，以利作為未來採取積極的因應策略，例如提出申訴。
- 詳細紀錄事件發生的人、事、時、地、物。
- 錄音錄影等證物。
- 有無目擊證人。
- 是否曾向對方抗議拒絕？如果不敢揭露或抗議的原因（例如對方恐嚇威脅）。
- 自我的感受及該事件對日常生活的影響。
另一方面，為避免「說者無意，聽者誤會」的狀況發生，平常就要注意自己的言行，避免成為性騷擾者而不自知。
- 保持距離最安全
減少與異性肢體碰觸的機會，有些公眾人物在與異性合照時，會出現紳士手、空氣擁抱、懸空摟腰搭肩或握拳之類的動作，就是減少與異性有肢體上的碰觸，避免讓對方有被騷擾的感受。
曾經有個案例，一位女性站在狹窄的騎樓通道中間，抬頭觀看店家牆上的電視，行為人行經該處時，雖已側身行走，但仍不慎碰觸到被害人的胸部，致被害人感到不舒服而提性騷擾申訴，像這樣的狀況，最好是提醒一下對方讓路，確定空間足夠再通行。
- 注意自身言論
隨時注意自己的言詞和態度，若不確定自己的言行是否為對方所歡迎時，寧可先不要說或不要做，與「性」或「性別」有關的層面其實非常廣泛，具有性暗示、性冒犯意味的言行，甚至是針對性別議題的貶抑也都包含在內。
多年前有員警對一位女性駕駛人實施酒測，拿著酒測器請她「吹一下」，還曖昧地說「應該有吹過吧」，讓當事人感受到被性騷擾。建議平時檢視自己對性別的刻板印象，建立正確的平等性別觀念，言詞儘量以中性客觀用語，態度勿過於隨便輕蔑。
- 尊重他人感受
當對方已經反映感受不舒服或覺得遭到冒犯，就應該停止或修正自己的言行，畢竟每個人成長背景不同，認知差異和敏感度也不盡相同，若是不理會對方的感受，甚至質疑或貶抑對方，都會造成被害人二次傷害，也可能會讓自己面臨違法的行政或刑事責任。
原刊載於遠東科技大學諮商輔導中心，原文連結於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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