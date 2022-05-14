【沖繩返還50週年】琉球屬於日本毫無異議，唯一有利北京的史料反而是中華民國（台灣）的

今（2022）年是美國根據1971年簽訂的《沖繩返還協定》（Okinawa Reversion Agreement），在1972年5月15日正式把琉球群島交回日本70週年。這個事件在日本稱為「沖繩返還」或「沖繩復歸」。

日本堅持把條約稱為「沖繩返還」，要點有兩個，一個是「沖繩」，一個是「返還」。「返還」著眼於是國際法：返還（reversion，即return），意味著原本屬於自己，現在是「還給自己」，這個好理解。至於「沖繩」則有必要稍微解釋一下。沖繩和琉球大致上都是指同一個群島（琉球群島）。但兩種叫法的不同，背後是歷史傳統和認同之爭。

在19世紀被日本吞併之前，琉球長期是一個獨立國家。「琉球」（Ryūkyū）的發音是琉球群島原生民族對自己的叫法。在六世紀，中國的隋朝，中文就有「流求」的音譯寫法（《隋書》81卷列傳，就有「流求國」），後來又出現各種變體（留仇、流虬、瑠求、琉球等）。

14世紀，明朝正式和琉球國建立關係，明朝正式冊封「琉球國」，琉球成為明朝藩屬，於是也固定了「琉球」這個「官方寫法」。由於琉球上層精英也學習和使用中文，於是在琉球典籍中「琉球」也成為正式寫法。在大航海時代，葡萄牙西班牙等繪圖師在地圖中也用「Liuqiu」（或其變體）指代琉球群島。後來，類似發音的拼寫「Ryūkyū」也成為西方對該群島的稱呼。在戰後初期的美治時代，也同樣用Ryūkyū稱呼這個「托管地」。

可以說，用「琉球」指代整個琉球群島，代表的是「本土視角」、「中國視角」、和「世界視角」。

至於「沖繩」 （Okinawa），則是琉球群島最大島嶼沖繩島的名字，也是歷史上琉球國的統治中心。儘管其確切起源不明，但八世紀鑒真東渡日本時旅途中經過的「阿児奈波島」一般認為就是現在的沖繩島。在琉球的古歌謠集（おもろさうし，Omoro Soshi）中，「Uchinaa」是一個女神的名字。在日本製作的地圖中，早期把沖繩島寫為「惡鬼納」（Wokinaha），到了1702年，日本一幅地圖第一次用「沖繩」指代沖繩島，沿用至今。在日本吞併琉球之後，廢除「琉球藩」，建立「沖繩縣」，於是沖繩就開始指代整個琉球群島。可以說，用沖繩指代整個琉球群島，代表的一種「日本視角」。

由此可見，正所謂「名正言順」，可見光是如何指代琉球群島已充滿認同上的區別，涉及的是「誰是正統」。何況，歷史傳統及認同，與國際法本來就是密切相關的。日本之所以堅持「沖繩返還」而不是「琉球返還」，就是存在這種考慮。事實證明，日本也並非過慮。