2022/05/06,
中國

曾承諾反對強迫勞動，研究人員發現adidas、PUMA服裝成分仍有新疆棉

曾承諾反對強迫勞動，研究人員發現adidas、PUMA服裝成分仍有新疆棉
新疆農夫在維吾爾自治區採收棉花｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

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新疆棉禁令的執法具有相當的挑戰性，因為這些品牌的採購遍布世界各地數百家工廠，幾乎沒有證據能證明棉花的來源。

2021年，新疆棉花的強迫勞動問題延燒全球，包含H&M、NIKE、adidas在內等各大服裝品牌，紛紛表示會抵制來自新疆的原料。事隔一年，德國的研究人員卻透過同位素的研究，發現部分品牌的服飾中，藏有新疆棉的痕跡。

根據《衛報》報導，德國下萊茵應用科學大學（Niederrhein University of Applied Sciences）的研究人員表示，同位素能夠區分棉花的產地，不只是中國和其他國家的棉花，來自中國內部不同區域的也能夠分辨出來。考古學家、法醫經常運用同位素分析，來追蹤有機或非有機物地理上的來源。

分析結果顯示，在運動品牌PUMA、adidas的T恤，以及德國品牌Hugo Boss的襯衫、戶外品牌Jack Wolfskin和時尚品牌Tom Tailor的服飾中，都能發現新疆棉的存在。

其中，Hugo Boss曾在2021年10月表示，其最新服飾已經符合全球標準，且不容忍強迫勞動；PUMA在2020年自清，與新疆的任何廠商都沒有直接、間接的業務關係；adidas在同年表示和新疆供應商沒有合約關係，且已經交代他們的供應商，不要從新疆地區採購這類原料。

西方國家難查清供應鍊，企業自清棉花符合標準

從去（2021）年開始，美國禁止從中國西北部的自治區進口棉花，類似規定也曾在歐洲議會中進行辯論。然而，《華盛頓郵報》先前的報導指出，新疆棉禁令的執法具有相當的挑戰性，因為這些品牌的採購遍布世界各地數百家工廠，幾乎沒有證據能證明棉花的來源。

雪菲爾哈倫大學人權與當代奴隸學系教授墨菲（Laura Murphy）表示，被禁止的新疆棉花仍可能在美國上架，因為過程中原料會被運往第三國製成服裝。

墨菲團隊所進行的一項研究，揭示不透明的供應商網絡，如何讓棉花從新疆的棉花田摘下、最後做成服裝。報告指出，中國出口的棉花，有一半以上會銷往孟加拉、越南、印尼、柬埔寨等亞洲國家，並在當地加工製成服裝，最後出口到世界其他地區。

一名匿名的中國外包稽查人員向《衛報》表示，西方公司幾乎不可能徹底了解自己的供應鏈，因為他們在進入中國的同時就受到共產黨政府的限制，「理論上，西方企業可以保證他們的棉花供應中沒有新疆的強迫勞動，但實際上是高度不可能的。」

《衛報》和電視節目《STRF_F》也與5個服裝品牌聯繫，PUMA的發言人堅稱品牌沒有從新疆地區採購任何棉花，也和供應商沒有任何直接或間接的關係。adidas發言人強調，該公司只從其他國家採購棉花，且會採取各種措施，來確保其供應鏈中安全的工作條件。

Hugo Boss表示該品牌不會容許供應鏈中存在強迫勞動，Jack Wolfskin沒有直接回答新疆棉花的問題，但側面回應其棉花有獲得認證，Tom Tailor則沒有對此回覆。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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