2022/05/06,
【PCR檢驗地圖】哪裡可以做PCR核酸檢測？ 各縣市醫院、診所一次查
我們想讓你知道的是
為提升各地篩檢能量，衛福部2022年5月6日新增190個PCR核酸檢測診所，提供快篩陽性或自覺症狀不適的民眾前往檢測。《關鍵評論網》整理簡單易懂的地圖與表格，方便大家快速查詢。
隨著台灣COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，確診個案遽增，為提升各地醫療院所採檢量能，中央疫情指揮中心5月6日增加公費PCR核酸檢驗採檢服務診所。如果有以下兩種情形：
- 抗原快篩（含家用快篩）陽性
- 或自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀
請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估後執行PCR核酸檢驗。指揮中心也提醒，民眾要前往上述診所之前，須先以電話預約聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。為方便民眾查詢住家附近可以提供採檢的院所，《關鍵評論網》根據中央流行疫情指揮中心資料，整理提供PCR核酸檢驗採檢服務的診所地址、電話等資訊。大家可以利用以下地圖或表格，輸入縣市與地址關鍵字做查詢。
全台醫院、診所PCR採檢地圖
查詢各縣市可做PCR採檢的地點資訊
延伸閱讀：
- 【居家隔離懶人包】確診後住哪裡？該準備哪些藥物、有哪些警訊症狀？
- 「COVID-19確診個案自主回報系統」今日上路，資料填寫、密切接觸者注意事項QA一次看
- 中藥「清冠一號」懶人包：如何取得？哪些人適合吃？沒有確診可以吃嗎？
- 【快篩試劑地圖】各縣市快篩實名制販賣地點一次查
資料來源：
核稿編輯：林奕甫
猜你喜歡