【PCR檢驗地圖】哪裡可以做PCR核酸檢測？ 各縣市醫院、診所一次查

隨著台灣COVID-19​​（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情升溫，確診個案遽增，為提升各地醫療院所採檢量能，中央疫情指揮中心5月6日增加公費PCR核酸檢驗採檢服務診所。如果有以下兩種情形：

抗原快篩（含家用快篩）陽性

或自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀

請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估後執行PCR核酸檢驗。指揮中心也提醒，民眾要前往上述診所之前，須先以電話預約聯繫，確認服務時段及預約狀況再前往。為方便民眾查詢住家附近可以提供採檢的院所，《關鍵評論網》根據中央流行疫情指揮中心資料，整理提供PCR核酸檢驗採檢服務的診所地址、電話等資訊。大家可以利用以下地圖或表格，輸入縣市與地址關鍵字做查詢。

全台醫院、診所PCR採檢地圖

查詢各縣市可做PCR採檢的地點資訊

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核稿編輯：林奕甫