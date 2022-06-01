「投資」與「投機」並無貴賤之分？縱橫股海必須認清的七大原則

文：Leon Kuo

從巴菲特的書、財報剖析、到三大法人介紹、如何抓飆股⋯⋯不同類型的書大概都有摸過一輪了。

也的確，結合書中的內容和自己的經驗，現在自己的想法也跟當初進股票的我不太一樣，我想打這一篇文章，闡述目前自己對於「股市」的想法，如果你是股市初心者，看到這篇文章，可以讓你產生不一樣的見解，那就更棒了。

1. 把股市看作是一種賭博

我現在抱持這樣看股市：買股票是種賭博，股市是個賭場。雖然以投資的角度來看，你可能不會認同這樣的說法，但我覺得用這樣的心態去看會有個好處——謹慎對待每次交易。

從短線講起好了，如果單純看技術線型去預測漲跌，這絕對不可靠；如果我們放以長時間投資來看，你可能也無法完全確定三年後產業真的如你所想的那麼好，畢竟，沒有人知道未來會發生什麼事。

因此，進入股市，我覺得要隨時保持機率論的觀點：沒有「一定會漲」或「一定會跌」的情形，對任何事件都要抱持著會發生例外的準備。因此在買股票時，心態應該是這樣：我覺得這支股票「有比較高的機率」會漲。抱持著一些不確定的心態，更能提升自己的風險意識，而不會因為一時的志得意滿，造成無法彌補的損失。

也因為我們把股市看做是一種賭博，我們就會嚴謹的對待我們每一次買賣，擬定交易計畫、風險分散就會變成很重要的事情。如果你遇到一個資深的股民，他也很可能會跟你說：敬畏且尊重市場。

2. 投資與投機並無貴賤之分

你多少聽到別人說：做股票要「投資」，不要「投機」。

為什麼？因為我們身邊總可以聽到一些例子是「XXX因為玩期貨或選擇權，結果一下就負債」，在這樣的情形下，我們不免會對想短期致富的「投機」行為冠上不務實、不可靠的負面標籤。

但如果說，「投機」真正的意思是：「我熟悉財經商品的特性，並在一個事件發生時，我找到了一些價格過低的商品，我確定有高機率這個價格會回升，而這中間就有價差可以套利」，從這句話來看，你會不會覺得，投機本身其實也要懂很多財經知識與投資經驗，才能很確保這個商品的價格是低的，中間的價差是可以賺的到的？

因此，「投機」這個詞被掛負面標籤是被冤枉的。因為人們不是因為「投機」而大賠，而是人們「不具有足夠的財經知識」以及「沒有紀律的買賣」，才會大賠。

Photo Credit: 中央社

反過來，「投資」這個詞，會有比較好的形象是因為長期來看，你看到穩定的公司，持續的放入股票而藉由領取股息的方式，的確會有比較好的結果。而你在這過程中，你會去需要了解總體經濟、產業前景、公司財報等，並且你也了解投資也是一種賭博，所以你會定期檢視產業狀況與調整你的持股比例，以達到獲利最大化、風險最小化的投資組合。

所以，就上述說明，會發現「投資」這件事是要花一些功夫去了解的。「投資」跟「投機」一樣，你需要增加財經知識以及增加交易經驗，他們兩者只是差在「交易策略的不同」，而沒有所謂高低貴賤之分，也沒有「投資比較難，投機比較簡單」的道理存在。

3. 找到自己的好球帶

巴菲特有一句名言：「你不用每一顆好球都揮棒，只要找到最甜的球揮棒即可」，意思是說，你要找到你最有把握、最舒服的投資方式，而且只做你看得懂的東西就可以了，不需要什麼股票都想做。

什麼叫做不擅長、不舒服、看不懂的方式？就是「你藉由現有的股市資料，藉由你的知識與經驗，你無法判斷你的個股未來往上走還是往下走的機率比較高」，這個時候你持有這種股票，也只是增加自己的焦慮感，那這通常也是比較建議出別碰了。

那要怎麼找出自己的「好球帶」？首先先確定自己做股票的策略（例：要投資還是投機？），並藉由網路或書上找到你有興趣的方法去做嘗試。如果有不錯的成果，那之後如果又有同樣情形的個股出現，那就是你可以揮棒的「好球帶」，因為你可以比較了解未來這支股票會怎麼走。

4. 嚴守交易紀律但保持彈性

交易紀律是指：我們在每次的買進賣出，應該都要遵循我們已經設定好的策略，如果目前的股市狀況不符合我們設定策略，則我們不應該進行交易。

但是，股市情形千變萬化，有時我們的策略可會有一段時間不符合股市狀況，那我們就要適度更改目前策略，而不是死守著原本策略。舉例而言，我們買進一支股票，預計賺10%後停利，但不幸遇到股市黑天鵝造成股市暴跌，在這樣的氣氛下，我們不應該繼續等賺10%後才停利。我們可以下修到賺5%後就離場，讓自己保持彈性。

不過，保持彈性不代表不遵守紀律：「保持彈性」是指「當股市遇到大事件造成現況改變，我們也應該要立即更改策略」，但如果股市現狀未改變，則我們應該要繼續維持我們的紀律，不要隨意更改。

5. 保持簡單的投資

以技術面觀點，會有很多的指標來協助我們判定目前要買進還是賣出，但是太多的指標參雜在一起，你就會發現有的指標叫你賣出、有的指標卻叫你買進，反而讓你變得錯亂。

怎樣叫做保持簡單呢？你可以打開股市APP，看你的副圖技術指標有幾個？以前的我可能有6到8個副圖，現在只有K線、成交量、大戶持股比，連均線指標都不太看，可以說是簡單到一個不行的圖。

你可能不認同只用這麼簡單方法判斷漲跌，因為你確實用較多的資訊提高了你的勝率，那我覺得也很好，因為你找到屬於你的方法了。

那為什麼我會選用簡單的方法，這要從我的股市接觸歷程說起，下面是我接觸股市之後不同時間點的歷程，如果你也是在股市一些時間了，可能也有些感觸：