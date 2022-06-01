「投資」與「投機」並無貴賤之分？縱橫股海必須認清的七大原則
我們想讓你知道的是
這篇文章，是作者從過往閱讀的股市書籍、以及這三年的股市經驗，所得到的心得，如果是已經在股海一陣子的你，說不定很有感觸；如果是股市新人，希望可以藉由這一篇讓你獲得較為正確的觀念，說不定也可以讓你不會走了彎路。
文：Leon Kuo
從巴菲特的書、財報剖析、到三大法人介紹、如何抓飆股⋯⋯不同類型的書大概都有摸過一輪了。
也的確，結合書中的內容和自己的經驗，現在自己的想法也跟當初進股票的我不太一樣，我想打這一篇文章，闡述目前自己對於「股市」的想法，如果你是股市初心者，看到這篇文章，可以讓你產生不一樣的見解，那就更棒了。
1. 把股市看作是一種賭博
我現在抱持這樣看股市：買股票是種賭博，股市是個賭場。雖然以投資的角度來看，你可能不會認同這樣的說法，但我覺得用這樣的心態去看會有個好處——謹慎對待每次交易。
從短線講起好了，如果單純看技術線型去預測漲跌，這絕對不可靠；如果我們放以長時間投資來看，你可能也無法完全確定三年後產業真的如你所想的那麼好，畢竟，沒有人知道未來會發生什麼事。
因此，進入股市，我覺得要隨時保持機率論的觀點：沒有「一定會漲」或「一定會跌」的情形，對任何事件都要抱持著會發生例外的準備。因此在買股票時，心態應該是這樣：我覺得這支股票「有比較高的機率」會漲。抱持著一些不確定的心態，更能提升自己的風險意識，而不會因為一時的志得意滿，造成無法彌補的損失。
也因為我們把股市看做是一種賭博，我們就會嚴謹的對待我們每一次買賣，擬定交易計畫、風險分散就會變成很重要的事情。如果你遇到一個資深的股民，他也很可能會跟你說：敬畏且尊重市場。
2. 投資與投機並無貴賤之分
你多少聽到別人說：做股票要「投資」，不要「投機」。
為什麼？因為我們身邊總可以聽到一些例子是「XXX因為玩期貨或選擇權，結果一下就負債」，在這樣的情形下，我們不免會對想短期致富的「投機」行為冠上不務實、不可靠的負面標籤。
但如果說，「投機」真正的意思是：「我熟悉財經商品的特性，並在一個事件發生時，我找到了一些價格過低的商品，我確定有高機率這個價格會回升，而這中間就有價差可以套利」，從這句話來看，你會不會覺得，投機本身其實也要懂很多財經知識與投資經驗，才能很確保這個商品的價格是低的，中間的價差是可以賺的到的？
因此，「投機」這個詞被掛負面標籤是被冤枉的。因為人們不是因為「投機」而大賠，而是人們「不具有足夠的財經知識」以及「沒有紀律的買賣」，才會大賠。
反過來，「投資」這個詞，會有比較好的形象是因為長期來看，你看到穩定的公司，持續的放入股票而藉由領取股息的方式，的確會有比較好的結果。而你在這過程中，你會去需要了解總體經濟、產業前景、公司財報等，並且你也了解投資也是一種賭博，所以你會定期檢視產業狀況與調整你的持股比例，以達到獲利最大化、風險最小化的投資組合。
所以，就上述說明，會發現「投資」這件事是要花一些功夫去了解的。「投資」跟「投機」一樣，你需要增加財經知識以及增加交易經驗，他們兩者只是差在「交易策略的不同」，而沒有所謂高低貴賤之分，也沒有「投資比較難，投機比較簡單」的道理存在。
3. 找到自己的好球帶
巴菲特有一句名言：「你不用每一顆好球都揮棒，只要找到最甜的球揮棒即可」，意思是說，你要找到你最有把握、最舒服的投資方式，而且只做你看得懂的東西就可以了，不需要什麼股票都想做。
什麼叫做不擅長、不舒服、看不懂的方式？就是「你藉由現有的股市資料，藉由你的知識與經驗，你無法判斷你的個股未來往上走還是往下走的機率比較高」，這個時候你持有這種股票，也只是增加自己的焦慮感，那這通常也是比較建議出別碰了。
那要怎麼找出自己的「好球帶」？首先先確定自己做股票的策略（例：要投資還是投機？），並藉由網路或書上找到你有興趣的方法去做嘗試。如果有不錯的成果，那之後如果又有同樣情形的個股出現，那就是你可以揮棒的「好球帶」，因為你可以比較了解未來這支股票會怎麼走。
4. 嚴守交易紀律但保持彈性
交易紀律是指：我們在每次的買進賣出，應該都要遵循我們已經設定好的策略，如果目前的股市狀況不符合我們設定策略，則我們不應該進行交易。
但是，股市情形千變萬化，有時我們的策略可會有一段時間不符合股市狀況，那我們就要適度更改目前策略，而不是死守著原本策略。舉例而言，我們買進一支股票，預計賺10%後停利，但不幸遇到股市黑天鵝造成股市暴跌，在這樣的氣氛下，我們不應該繼續等賺10%後才停利。我們可以下修到賺5%後就離場，讓自己保持彈性。
不過，保持彈性不代表不遵守紀律：「保持彈性」是指「當股市遇到大事件造成現況改變，我們也應該要立即更改策略」，但如果股市現狀未改變，則我們應該要繼續維持我們的紀律，不要隨意更改。
5. 保持簡單的投資
以技術面觀點，會有很多的指標來協助我們判定目前要買進還是賣出，但是太多的指標參雜在一起，你就會發現有的指標叫你賣出、有的指標卻叫你買進，反而讓你變得錯亂。
怎樣叫做保持簡單呢？你可以打開股市APP，看你的副圖技術指標有幾個？以前的我可能有6到8個副圖，現在只有K線、成交量、大戶持股比，連均線指標都不太看，可以說是簡單到一個不行的圖。
你可能不認同只用這麼簡單方法判斷漲跌，因為你確實用較多的資訊提高了你的勝率，那我覺得也很好，因為你找到屬於你的方法了。
那為什麼我會選用簡單的方法，這要從我的股市接觸歷程說起，下面是我接觸股市之後不同時間點的歷程，如果你也是在股市一些時間了，可能也有些感觸：
- 股市的漲跌衡量方法都去接觸，想藉由多重資訊提高自己的勝率
- 接觸了大量股市書，研讀個股花了大量的時間，但獲利成效跟投入時間不成正比
- 逐漸發現股市漲跌隨時都有例外發生，取得大量資訊並不保證績效就更好
- 刪去許多判斷方法，只用少數方法判斷漲跌方向即可
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
我們想讓你知道的是
全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫