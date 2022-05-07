淺談Kyrie Irving與齋戒禁食：是穆斯林的榜樣，卻是季後賽的戰犯？

季後賽，籃網與塞爾提克的系列賽，這本來被外界預測是最難分出勝負的一個對戰組合，想不到最後籃網卻被綠衫軍以4-0毫無招架之力的橫掃。

「他們都累了。」

「Irving正在忍受禁食，這真的很不容易。」

面對四次對陣一場勝利都沒拿下來的情況，陣中兩大球星Kyrie Irving與Kevin Durant難辭其咎，尤其是Irving第二戰與第三戰在三分線上8投0中，整體命中率僅33.3%，籃網總教練Steve Nash也為其緩頰，表示身為穆斯林的Irving正在接受齋戒月的禁食。

事實上，在G2的時候，場邊媒體就拍到了令人印象深刻的一幕。

籃網球星Kyrie Irving在第一節末段離開板凳席前往更衣室，正當大家納悶他是不是受傷的時候，他立刻回到板凳上並且手上拿著一個水果盤，接者就開始拿起裡面的香蕉吃了起來。

不少運動員為了預防在比賽中抽筋，確實會在賽前吃一些香蕉，即使在比賽中肚子餓，大多數的球員也都會選擇中場休息時回更衣室再吃，即使帶上板凳席，也會偷偷摸摸地偷吃，像Irving這樣，直接帶食物進賽場吃的人確實卻並不常見。

但事實上，這樣的畫面籃網卻早已見怪不怪，甚至可以說在這個四月間，這樣的狀況屢見不鮮。

對於已經超過14個小時沒有吃東西的Irving來說，此時的熱量補充是非常必要的。畢竟身為穆斯林的他，在這個齋戒月中，他每日必須有很長的時間禁止飲食。

可以說，此時的他必須帶著飢餓上陣殺敵。

那麼，什麼是齋戒月呢？

這邊先簡單說明一下，所謂的齋戒月是伊斯蘭教的一個習俗，在伊斯蘭曆的第九個月進行。齋戒期間，信眾（俗稱的穆斯林）日出之前就會起床吃當天的第一餐，並且喝下大量的水，因為日出後必須謝絕一切飲食。

不僅白天禁止吃東西與喝水，同時也禁止抽菸與任何親密行為，只是穆斯林不會因為禁食不去上班上課或避免平常固定的勞務，他們相信透過暫時拋開世俗的慾望，能夠更接近天堂，也更能夠藉由苦修，提升惻隱之心。

若在齋戒期間有特殊原因無法完成禁食，也可以從隔天開始重來，在齋戒月中未能完成的任務，也可以在齋戒月結束後補回，或者選擇做善事，像是提供免費的一餐給需要的人，來作為你前些日子未能守齋的補償。

那麼，Irving什麼時候成為一名穆斯林的？

不打疫苗、無事缺席、對球迷比中指，或許對許多人來說，Irving就是一個我行我素、捉摸不定的人。但或許這一切的轉變，都是有跡可循的⋯⋯。

「我覺得自己從小的時候，就比同齡人更成熟。」

「這其實並不容易，但你必須接受。」

「我當然希望我的母親健在，但你知道有時人就是難敵命運。」

剛進入聯盟時，身為選秀狀元的Irving立刻在球場上展現出驚人的進攻天賦，可是不同於許多天才的狂傲不羈，此時的Irving在媒體前的態度相當謙虛內斂，完全看不出是一名19歲的年輕菜鳥，而當被問到為什麼如此早熟時，Irving認為或許是因為四歲時歷經母親的過世，迫使自己必須比其他孩子更早學習獨立。

但在幫助克里夫蘭拿下一座冠軍，並且因季後賽屢屢立功後，Irving的一些舉動開始被媒體放大解讀，比方開始比較他與LeBron James誰更有資格做為球隊老大、誰關鍵時刻更能帶領球隊取得勝利等等。

或許是受夠了媒體挑起事端的嗜血與斷章取義，Irving對外逐漸撕去了過往「乖寶寶」的標籤，開始將更真實的自己暴露在媒體前。而這，正是他開始被媒體認為特立獨行的開端⋯⋯。

「有時候，我相當沉迷於陰謀論。」

「我相信很多人跟我一樣。」

2016年，Irving被媒體拍到左手臂上有個奇特的刺青圖案，一個大手掌的中間有著三角形，而三角形的中央則有一隻眼睛，這樣符號被認為是光明會的代表圖騰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

光明會，是歷史上相當著名的陰謀論團體，據說在政府與世界重要組織中都有安插人馬，策畫重大事件，企圖在幕後參與並控制全世界的秩序。雖然光明會一直以來僅停留在都市傳說的範疇，並沒有確切的證據證明其存在，但全世界的陰謀論者全都相當推崇光明會的真實性。

而Irving此時也多次在媒體與個人社群平台，宣稱自己是個陰謀論的狂熱分子，因此不少媒體推測這個刺青或許跟光明會有關。

但事實上， 後來證實Irving左臂的刺青是「法蒂瑪之手」，它是西亞地區很常見的護身符，法蒂瑪是伊斯蘭教先知穆罕默德之女，這個圖騰被認為有趨避邪惡的作用，有保護和祝福的意義。

Irving將其刺在身上，或許有著趨吉避凶的意思，因為在他踏入聯盟到2016年間，他的全身已經受了多達13處大大小小的傷勢。但不論原因為何，此時的Irving，開始與伊斯蘭教有初步的接觸了。

「我對自己公開發表地球是平的論點感到抱歉。」

「我只是想要針對這個話題討論，沒想到事情會被社群傳得這麼大。」

「這讓我了解有些事，可能只能『私下說』。」

只是雖然刺青被認為是誤會一場，但是Irving的對外發言卻也充滿著陰謀論的色彩，最著名的就是他的地平論，他認為地球是圓的論調，只是政府要人民相信的假象，這樣的言論一出讓他立刻飽受抨擊，最後甚至不得不出面道歉。