貧民女孩打出一片天，越南拳擊手阮氏秋兒奪世界冠軍給拳壇拋震撼彈

「冠軍是來自越南的阮氏秋兒！」裁判舉起站在右邊阮氏秋兒（Nguyen Thi Thu Nhi）的手，伴隨著高昂的歡呼聲，她成為越南首位奪得世界拳擊組織（WBO）迷你蠅量級（Super Featherweight）冠軍的女選手。

《法新社》於5月4日發佈一則阮氏秋兒的深入報導，團隊們走進她平時訓練的拳擊場，一窺這名25歲冠軍選手的訓練日常。阮氏秋兒在去年10月23日以96比94分數擊敗日本女子拳擊手多田悦子（Etsuko Tada），成為世界冠軍。「我簡直不敢相信我贏了，整晚都沒有睡著，冠軍腰帶就在我的床旁邊。」她對記者說。

貧民窟誕生冠軍選手

據報道，阮氏秋兒自小就在街頭謀生，對一個出生於保守且貧困的環境的阮氏秋兒來說，這是一個極為驕傲的勝利。阮氏秋兒在訪問中表示，「我在獲得冠軍的那一刻感到無比驕傲，我想跟全世界說：『我是越南人，我也可以贏得世界冠軍。』」

阮氏秋兒與9名家庭成員居住於胡志明市（Ho Chi Minh）的貧民窟，13歲的她因在學校成績不理想而轉向拳擊，她像是遇見伯樂的千里馬，一名教練提拔她進入城市隊，從此展開艱難的拳擊生涯。她回憶當時困苦生活時說到：「我在街上賣彩券賺錢，也曾在餐廳賣麵條，我做任何事情賺錢來幫助我的家人。」

一名拳擊選手的養成並不輕鬆，阮氏秋兒為了訓練犧牲玩樂的時間，不顧一切尋找擺脫困境的道路。2015年，阮氏秋兒參加了拳擊俱樂部「Cocky Buffalo」韓國經理金尚汎（Kim Sang Bum）在越南舉辦第一屆半職業拳擊賽。在2018年，她在「Victory 8」拳擊競標賽中擊敗菲律賓世界選手格蕾琴·阿巴尼尔（Gretchen Abaniel），震驚國際拳壇。

擊倒性別歧視

阮氏秋兒除了在貧困中掙扎，她身為一名女性運動選手在保守的越南社會下也遭受不少性別歧視。阮氏秋兒形容說：「我的鄰居經常質疑我的祖母，為什麼她讓我像男孩一樣大拳擊。我必須盡力向他們證明我選擇的道路適合我。」她也告訴祖母不需要在意他人的指點，因為拳擊是她的愛好，她將證明她選擇的道路比其他小孩都要好。

她分享，「我自小就不斷盡我所能，把我的身體推向極限，但我依然認為自己比男生更弱。」儘管如此，阮氏秋兒仍然表現出十分堅強的樣子。《越南青年報（Tuoi Tre）》2021年在她獲勝時報導，阮氏秋兒在比賽前三天瘦了4公斤，血糖及體重下降。她向媒體表示，「我告訴自己要為未來夢想努力，所以我一定要適應。」

阮氏秋兒的艱辛換來理想的回報，就算擊敗多田悦子的那場比賽讓她眼皮流血。在成為世界冠軍的6個月後，她將面對另一項難題——職業競賽與業餘賽事中做出選擇。阮氏秋兒告訴記者，世界拳擊組織將剝奪她的冠軍腰帶，因為她選擇代表越南參加週一一場在土耳其舉辦的業餘女子世界錦標賽，而沒有在規定的180天內捍衛這面金牌。根據WBO等職業拳擊組織的規定，職業選手不被允許參加業餘比賽，包括奧運會的拳擊項目也被視為是業餘比賽。

「我此刻的目標是在土耳其贏得一枚獎牌，向所有人證明我可以兼顧業餘和專業競賽。」目前阮氏秋兒正在為將於5月12日在河內（Hanoi）舉行的東南亞運動會（South East Asian Games）作準備。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒