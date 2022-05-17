《引領瘋潮》：令人意想不到的是，推特的傳播模式並不像新冠肺炎，反而較像黑死病的情況
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昨日的行銷法則，今日是成功的絆腳石。網紅不是帶領風潮的先鋒，弱連結並非促成傳播的關鍵。重新解鎖風潮成形的祕密，用全新策略跨過25%的引爆點，格局再大的改變也能遍地開花。
文：戴蒙．森托拉（Damon Centola）
推特地震
這家舊金山新創企業是透過幾個關鍵的技術與行銷步驟，才變成我們如今所知的網路霸主推特。但最初幫助推特起步的是個自然事件：一場地震。二○○六年八月，推特正式問世才幾個月，舊金山發生了一場地震，規模三．六，在灣區的標準看來並不算大。但地震的可怕之處，在於沒人知道後續會不會釀成巨災。
所以在出現第一波震動之後，原本只是用來發表中午吃了什麼之類日常瑣事的推特，突然就成了親友互報平安的生命線，大家瘋狂傳訊，即時更新受災街坊的最新情況，轉發地震和餘震的資訊，伺服器活動爆炸成長。轉眼之間，推特對於灣區居民有了再真實不過的社交意義，接著整天都黏在各自的推特帳號上。
對於推特發行者和其投資人而言，這簡直像是發現新大陸。短短幾週，推特用戶人數就從幾百跳到了幾千。這讓人首次瞥見了推特成功的一項關鍵因素；而兩年後的二○○八年美國總統大選期間，更發揮了全國等級的作用。推特兼具社交與議題兩種價值。一方面顯然可以讓人看到各種新聞與最新現況，但另一方面又不像主流媒體會將每天的新聞分門別類、加以組織，只是即時呈現成千上萬普通民眾如何感受正在發生的新聞事件。對於那些大家在意的事件，每個人都能提出自己獨特的觀點。
不管這裡所謂的事件是遊行、音樂會、地震、抗議或選舉，由於每則推文都是個人對當下事件的切身回應，自然就會讓人想要關注。
推特不同於電視台的特殊價值，在於這些新聞是來自於「自己會想和他們聊天」的那群人。推特用戶能夠選擇自己收發消息的連結對象。這種有選擇性的社群科技，是怎麼從舊金山的幾個街區擴散到足足三億用戶的生活中？
令人意想不到的是，推特的傳播模式並不像新冠肺炎，反而較像黑死病的情況：都是先從地區發展，再慢慢透過強連結傳到全國。
二○○七年，推特已經拓展到整個舊金山。二○○八年二月，推特在灣區達到臨界值，成為這個地區的主流社群科技。即使如此，無論在網路上或其他任何地方，推特都尚未進入爆炸式成長。
雖然推特正在向外傳播，但和病毒的傳播方式並不一樣。
因為推特的起源地就在灣區，先在這裡發跡並不奇怪。但網路並沒有地域限制，理論上接下來推特應該可以從舊金山前往任何一個地方。這樣的話，為什麼推特卻沒有像現代的病毒一樣，從舊金山迅速跳到像是紐約或洛杉磯那些人口密度高的地區？
如果我們看看美國地圖，畫出推特從二○○八年二月到二○○九年二月之間成長的路線，就能看出一條明顯的成功之路在美國地景上展開。
以舊金山為起點，推特呈現區域式擴張。首先是在二○○八年三、四月間，在舊金山附近的聖馬特奧、聖克拉拉、山景城、聖克魯斯、聖荷西和柏克萊達到了臨界值。
就這樣，推特傳向了加州鄉間城鎮。二○○八年四月，照當時的樣勢，推特應該只要再幾天，就會傳播到位於舊金山以東只有幾小時車程的山城波托拉（Portola）。
但奇怪的事情發生了。推特突然停止了在地理上的擴散，半年後，才終於在洛杉磯和聖地牙哥達到臨界值；過了整整一年，才終於傳到波托拉。
推特當時並未停止成長，但地點卻不再是加州境內，反而走上一條完全出乎意料的路線，這也正能讓我們看到創新在現代的傳播方式。
推特的下一個大站既非紐約，也非芝加哥，而是一跳就跳到了麻州的劍橋市。
這種一跳就跨越了整個美國的例子，似乎正能證明格蘭諾維特的弱連結理論。表面上看來，推特依地理區域擴散的這段故事就要來到尾聲，既然已經同時位於美國雙岸，應該註定會像新冠肺炎一樣擴張，在幾週內就傳到每個主要城市。
看起來是這樣。推特的幾位創辦人也是這麼期待。
但接著是又一次的出乎意料，推特的成長再次打破常理判斷：它接下來又變回了地理區域式的擴張。先是在波士頓地區獲得愈來愈多用戶，再逐漸拓展到附近的城鎮與郊區，正如在舊金山的情形。再次，像黑死病一樣向鄉間蔓延。
這種成長模式令人十分不解。
要是推特只能透過地理區域式的傳播，怎麼會是先到麻州的波士頓、才到加州的波托拉？
情況顯然不是這樣。所以推特肯定是像病毒一樣，透過弱連結而傳播。
但如果它的傳播方式是像病毒一樣，又為什麼是先傳遍了灣區、才傳到其他城市？而且一旦來到麻州劍橋市之後，又為什麼是先傳到波士頓郊區和麻州其他零星的城鎮，接著才傳向紐約或洛杉磯？
事實上，推特所表現的是一種不同的模式，一種全新而無形的強連結模型，不但存在於各個地方社群、同時遍布全國。這是一項屬於現代的獨有特徵：社交關係緊密、但地理距離遙遠的人際網路。
推特這班從舊金山到波士頓的直達車可說是前所未聞，讓網路科學家大感意外，既不像是致命的病毒透過班機傳播，也不像是某條訊息透過明信片寄出，而是一項社群招募活動，增加用戶的手法幾乎完全是透過或遠或近的強連結友誼網路。
想瞭解這種現代所獨有的網路擴張模型，就得問一個問題：住在舊金山和劍橋的人有什麼共同點，是他們和住在山區小城波托拉的人所沒有的？嗯，答案大概就是麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、東北大學、柏克萊大學、波士頓大學、塔夫茨（Tufts）大學，還有其他幾所大學。在一九九○年代末、二○○○年代初，這些頂尖大學培養出幾萬名年輕畢業生，既有商業頭腦、又有科技思維，很多人要不是留在波士頓、在一二八號公路沿線這條「科技走廊」（Tech Corridor）任職，就是前往美國西岸，到矽谷工作。
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