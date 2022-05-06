單口喜劇演員戴夫查普爾遭人攻擊，串流平台Netflix：「強烈捍衛單口喜劇演員的表演權利」
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這起襲擊發生在晚上10點40分左右，戴夫查普爾在好萊塢露天劇院完成了「Netflix喜劇祭」的表演時，23歲的以賽亞李衝上舞台將戴夫查普爾撲倒在地，保全見狀則立刻制止，經過與保全的拉扯扭打後，以賽亞李最終移交給洛杉磯警局，而以賽亞李保釋金則為3萬美金。
美國時間3日晚間，知名喜劇演員戴夫查普爾（Dave Chappelle）出席「Netflix喜劇祭」（Netflix Is a Joke Festival）活動時，遭一名男子攻擊，兇嫌以賽亞李（Isaiah Lee）當場遭警方逮捕，而戴夫查普爾則並未受傷。
「Netflix喜劇祭」是串流平台Netflix嘗試的現場大型表演節目，於4月28日至5月8日在洛杉磯舉辦250多場活動，地點包含好萊塢露天劇院、道奇體育場等知名場館，活動也邀請在喜劇圈內的多名重要人士，包含克里斯洛克（Chris Rock）、凱文哈特（Kevin Hart）、大衛萊特曼（David Letterman）、艾米舒默（Amy Schumer）、黃艾莉（Ali Wong）等人，當然也有戴夫查普爾。
《好萊塢報導者》指出，這起襲擊發生在晚上10點40分左右，戴夫查普爾在好萊塢露天劇院完成了「Netflix喜劇祭」的表演時，23歲的以賽亞李衝上舞台將戴夫查普爾撲倒在地，保全見狀則立刻制止，經過與保全的拉扯扭打後，以賽亞李最終移交給洛杉磯警局，而以賽亞李保釋金則為3萬美金。
而根據洛杉磯警局最新消息表示，襲擊發生時，以賽亞李攜帶一把帶有刀片的仿製手槍，未受傷的戴夫查普爾也正在配合相關調查。
至於洛杉磯市檢察官麥可・費爾（Mike Feuer）則對嫌犯提出相關控訴，罪名包含毆打、持有武器意圖襲擊、在表演期間未經授權進入舞台區域，以及施延誤活動或干擾表演者的行為。「這種襲擊絕對必須付出代價。」麥可・費爾這樣說。
這起事件也引起外界熱議，其中包含單口喜劇表演的玩笑界線以及現場演出的安全性等等，而同樣在當晚登台的克里斯洛克，則將這起襲擊事件，拿來與自己在奧斯卡被威爾史密斯（Will Smith）掌摑類比，開玩笑地指稱嫌疑犯為「威爾史密斯」。
最後，Netflix則發出聲明表示，「我們非常關心創作者的安全，也強烈捍衛單口喜劇演員在舞台上表演的權利，且不必擔心暴力。」至於戴夫查普爾的發言人Carla Sims則對外表示，希望別讓這起襲擊事件抹煞了戴夫查普爾極具標誌性的史詩演出。
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核稿編輯：楊士範