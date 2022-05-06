北韓今年14度試射飛彈還揚言全力生產核武，美國擬在聯合國安理會加大制裁力道

文：梅緣緣

日本及韓國官方近日指出，北韓於本週三（5月4日）進行彈道飛彈試射。日本防衛省表示，北韓這次飛彈射程為500公里，發射高度更高達800公里，最後落在日本本島200海里的經濟海域之外。

根據《韓聯社》（Yonhap News Agency）報導，北韓近期會如此大動作挑釁，是因美國總統拜登（Joe Biden）自去（2021）年上任後，首次有意出訪韓國，與下一任韓國總統尹錫悅進行會談。若後續拜登確定於5月20日出訪，屆時將會加劇目前朝鮮半島內已十分緊張的局勢。

北韓近日再出招，飛彈發射加核武試爆不手軟

《日本時報》（The Japan Times）報導，目前人在羅馬的日本首相岸田文雄對此表示：「我們沒有辦法姑息北韓最近頻繁發射飛彈的舉動，因為他們已經對大家的安全造成威脅了。」後續岸田文雄強調，有關北韓構成威脅的問題，近日在為期8天的訪問會談中，會與同台的英國及義大利官員進行討論。日本防衛省副大臣鬼木誠，也強力譴責北韓今（2022）年「過高頻率」的試射行為。

對於北韓這次發射的飛彈，鬼木誠拒絕透露該枚飛彈的確切種類。不過韓國軍方近日公布，該飛彈是從北韓平壤順安（Sunan）區域發射，而該區也是近期3個月遭人目擊發射洲際飛彈（ICBM）的地點。

日本防衛大臣岸信夫後續也表示，北韓自2017年11月起試射的洲際飛彈，射程最遠可達1萬5000公里，範圍可涵蓋整個美國領土。對此北美防空部司令萬赫克（Glen VanHerck）在接受《韓聯社》訪問時表示：「我有信心可以保衛我們的家園，不受像北韓之類的流氓國家攻擊。」

只是《CNN》報導也指出，無論是美國或是日韓官方，都難以準確預測金正恩政權會將他們研發已久的核武，放在基地地底下的哪一個位置。同時如果金正恩近期又再度要求試爆核彈，將會成為近5年內北韓實施的第7次地下核武測試。

面對北韓動作頻頻，美國該如何應對

對於北韓不間斷的挑釁行為，美國也計畫將在5月的聯合國安理會（UN Security Council）上提出對北韓的進一步制裁。不過根據《路透社》（Reuters）報導，美國這次在聯合國安理會上提出的制裁議案，也須獲得9票同意票才會通過，並且中、法、英、美、俄五大常任理事國中不得有任何一國否決。

只是俄羅斯及中國對此已表達反對，美國要能夠在安理會上通過加重對北韓實施的制裁措施，恐有難度。另根據《法蘭西24》（France 24）報導指出，中國針對歐美對北韓提出的制裁議案所投下的反對票次數，至今已經是自2017年以來的17次。

印度媒體《Times Now》報導指出，北韓自今年1月起，已經執行14次飛彈等武器試射計畫，其中不乏多次洲際飛彈。金正恩更在上週宣布，北韓將盡全力投入核武的研發生產，並警告未來有可能會透過使用核武來「先發制人」。

對此，美國正積極尋求與北韓談話的機會，五角大廈發言人科比（John Kirby）表示：「我們對北韓的頻繁的飛彈試射跟彈道導彈（Ballistic Missile）計畫感到非常擔憂。」並點出對於北韓什麼時候會突然下令進行飛彈或核彈試爆，目前依然是未知，但美國將持續以外交手段試圖與北韓溝通，盼能儘速達到「無核化」（Denuclearize）的目標。

後續科比也向《CNN》記者透露，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）日前也已致電韓國國防部長徐旭，並對朝鮮半島現在及未來的環境安全展開更進一步的討論。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範