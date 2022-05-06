香港晚報：曾健成7.1案出獄，寄望主賜新特首智慧

1）曾健成出獄感嘆香港陌生

社民連成員曾健成（阿牛）去年10月因2019年7.1非法集結罪被判監10個月，今早刑滿出獄；社民連前主席吳文遠、前政協劉夢熊、天主教香港榮休主教陳日君等人到場迎接。他一度舉起在獄中畫的鄒幸彤肖像，稱她為「現代秋謹」，並感嘆現在香港大小監獄中有齊律師、醫生、學生及教授。

阿牛表示只坐了大半年監已感痛苦，感嘆不少《港版國安法》被告甚至未開始審訊，一直被還押。他透露在獄中已成功戒煙，而且「肚腩」已消失。他又指現時香港很陌生，寄望主賜新特首智慧，解決本港住屋、貧窮和社會矛盾等問題。

2）東鐵烏蠅頭列車退役

隨著東鐵線過海段即將通車，全線將在明天轉用9卡南韓製列車，今日最後一輛東鐵線12卡英國製列車「烏蠅頭」退役，下午1點在紅磡站開出。港鐵為列車辦榮休活動，大批市民到紅磡站送別該輛列車。列車在約1點9分到達沙田站，停留至3點讓市民拍照。

港鐵車務總監李家潤表示，「烏蠅頭」的前身「黃頭」在1982年5月6日投入服務，車隊前後服務香港40年。他稱列車退役後，部份組件會送到學校和社區組織，並指若市民有保育列車的意見，可向港鐵提供。

Photo Credit：Channel C HK Youtube影片截圖

3）李家超舉行造勢大會

特首選舉唯一候選人李家超，今日下午4點在會展辦「我和我們、同開新篇」造勢大會；有選委、競選顧問團、主席團、地區人士出席。下午會展多個出入口有保安看守，亦有警員帶警犬巡邏，傳媒要經警犬檢查裝備登記入場。

造勢活動歷時約1小時，李家超表示公職人員經歷影響人生，加入警隊是為保護市民和弱勢社群。他稱要為市民建立「安全穩固」環境和「實踐型、執行型」政府，用「我和我們」團隊精神解決問題，會「全面提升香港競爭力」和「幫助青年上流」，「同為香港開新篇」。

Photo Credit：李家超 John Lee Facebook直播影片截圖

4）警方拘捕1男子涉無線新聞App異常

無線新聞（TVB NEWS）App星期二凌晨連續推送23條異常訊息，包括「【直播中】比家超见记者」、「curvediscuss」。警方今早指，當晚已就相關事件拘捕1名林姓27歲男子，涉「不誠實使用電腦罪」，暫准保釋。《無線電視》指獲悉警方拘捕1名員工，事件已交警方調查，暫無補充。

《HK01》引消息報導，該男子為無線負責推廣系統的員工，當晚意外加入1條無需密碼便可進入該App後台的連結，懷疑網民透過連結在後台推送奇怪訊息。

Photo Credit：Newscom / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin