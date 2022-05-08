「拉力賽」與「場地賽」有什麼差別？領航員又是如何搭配正駕的呢？

近日站長來到了澎湖觀看高手雲集的拉力賽，到底拉力、場地賽有何差別，拉力賽的車輛有何奧妙，領航員又是如何搭配正駕的呢？就讓我們一起來看看吧。

MOTO7拉力教室EP.1影片

訪問車手

本次採訪為SIRUDA Racing Team協助拍攝，而本次參與採訪的車手清單則為：

R2A組 馮仁稚（正駕）／張耀文（副駕）

4傳A組 藍鼎盛（正駕）／藍慧瑩（副駕）

F2A組 Steven Lin（正駕）／王慎傳（副駕）

4傳A組 袁聖評（正駕）／蔡俊宏（副駕）



Photo Credit: Moto7



Photo Credit: Moto7 賽車內裝展示。

拉力賽與場地賽的不同

R2A組 正駕馮仁稚

它變化會比較多。當然場地賽也有，只不過場地賽的變化，可能會是可以預測的——因為你在跟著跑的時候，你就可以預測那些對手的一些變化。

那至於拉力賽，我覺得它所要求的程度，會跟甩尾賽是差不多相似的，因為你在跑的時候，可能會有一些狀況，比如說對手會把你帶到哪個溝裡面去，或把你帶到哪一面牆上去，然後關鍵便在於你要如何地去破解它、去對抗它，然後要進而贏得比賽。

拉力賽它是有時間制的，它是一台車在跑。那我們在跑的過程中，比如說像我面對的路況有時候不一樣，由於前面的車已經壓過路，因此跟我們所面對的路況會不同，所以有時候到現場要用臨場反應跑，我自己覺得蠻有趣的。

像這次的賽道它前面的部分，尤其像我們後驅車會比較難跑，因為我們動力是來自於後輪，是在推的。那試想你在右彎的時候，你壓過的是一個沙堆，那如果後輪還在推給你力道的話，你可能就是會再甩尾甩出來了——那這個就是我的強項。

4傳A組 正駕藍鼎盛

拉力賽事的話，它是道路的模式比較多樣化，因為下雨天或是風大都會影響到路況，那我覺得這是比較特別的地方。

F2A組 正駕Steven Lin

其實應該是這麼說，我場地賽中最常用的就是Late Brake，那如果在拉力賽裡再用Late Brake的話，那就是跟我昨天一樣，第一個彎就衝到樹裡面去了，那當然頒獎就不用說，整個就沒辦法完賽了。

所以說我覺得在場地賽中，當然你可以把車子開到99%，甚至100%都OK，但是在Rally的部分，像我可能一半比較業餘，就是發揮在90~95％之間，那更頂尖的車手，可能就是發揮在90~98%之間，那當然更頂尖這又是另外一回事。

我覺得是對車子的極限的掌控，是場地跟拉力最不一樣的地方，那它另外一塊就是所謂的路況，場地賽大部分都是乾淨的，那你在拉力這邊，比如像四傳車它進彎去裡面，砂石都拉上來了，可是你在入彎時，你不見得能夠做得到那麼細的時候，臨場的反應跟一些處理，可能就會跟場地賽是非常不一樣的狀況。



Photo Credit: Moto7

F2A組 領航員王慎傳

就要像剛剛我們Steven說的，如果像砂石變多的時候我有注意到，我可能會加減報在我的路書裡面。但他可能也會先目視到狀況，就是他會注意到，我也會增加我報路的細節，是這樣互相搭配的。

4傳A組 正駕袁聖評

我本身自己在場地賽已經有將近24年的賽車經驗了，拉力賽其實在這段期間，我也有4到5年的經驗。那相對不同的地方在於，拉力賽它是屬於個人的成績表現。

在場地賽，也許會有車隊或者是隊友的互相協調，還有的賽道上戰術的運用，但是拉力賽完全是不同領域，拉力賽是可能正副駕駛配合的默契、車輛的協調性、後勤團隊搶修的時間與速度。拉力賽考驗林林總總，全部都跟場地賽是完全不同。

領航員的關鍵工作

四傳A組 領航員 藍慧瑩

那我們領航員就是說，我們在賽前的前一天會先去做路書。那做完路書之後，在前一天我們會反覆地去核對路書的正確性，而在比賽當下，就是在下一個路段前，我們要把道路先報給正駕，讓他先知道下一個步驟要做什麼。

F2A組 領航員王慎傳

我覺得是路書要做好，報路工作不能Miss掉。然後還要跟駕駛的速度跟狀況去做搭配，不能掉任何的路書，這很重要。而控制駕駛的節奏狀況這部分，我覺得沒有那麼明顯。大家隨著比賽的次數越來越多之後，我覺得優良的報路的副駕，就真的是要像剛剛說的，要控制駕駛的Tempo，這是很重要的事情。



Photo Credit: Moto7 王慎傳認為報路工作及路書是領航員非常重要的部分。

因為正常台灣的比賽是四趟，那第一趟的時候，可能我們一開始探路時是用一般自駕車。那賽用車的話，可能整體的Tempo跟節奏都和探路的車級別不一樣，速度也不同，所以一開始第一趟跑的時候，我覺得整體速度是慢慢的、不會太快，那第二Run的時候會慢慢加速，在報路書的時候也要看駕駛的速度，我們慢慢把速度、節奏提升。

有一些駕駛會越開越興奮，所以我這時候路書就要稍微慢一點，讓節奏慢一點，不能他快我也跟著快，要控制他的情緒，這很重要。

4傳A組 領航員蔡俊宏

頭腦清晰是最重要的，這樣你才有辦法好好地引導駕駛這一方去做最好的判斷。

本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航