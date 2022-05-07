【影評】《奇異博士2：失控多重宇宙》：山姆雷米驚悚風格明顯，但沒邏輯的怪異剪輯有嚴重斷裂感

漫威電影《奇異博士2：失控多重宇宙》已經上映，許多影迷看完之後評價不一，網路已經充滿各種專業評論，在此就不再多聊影評，提供一些在觀看《奇異博士2：失控多重宇宙》前最好先理解或認知，才會比較容易看得懂電影劇情的參考。

（以下內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

恐怖片中的「愛」

《奇異博士2：失控多重宇宙》的故事時間點接續《蜘蛛人：無家日》劇情，巧妙地將漫畫原作中天馬行空的劇情融入電影中，作為全片的情感核心，擴張漫威電影宇宙未來發展的深度與廣度，為大量可能性與嶄新的故事情節打開大門。

《奇異博士 2：失控多重宇宙》充斥著複雜又神祕的多重宇宙概念。片中奇異博士要與多重宇宙的奇異博士交手，與黑化的汪達也有許多對手戲。不過《奇異博士2：失控多重宇宙》與影集《月光騎士》並沒有連動，但在處理多重人格與多重宇宙之處，卻有著異曲同工之妙。

劇情與漫威影集的《汪達幻視》、《洛基》、《無限可能：假如…？》直接相關聯，因此，建議可以先看過這些漫威影集再看電影，才更有效解鎖複雜又神祕的多重宇宙概念，而新角色阿美莉卡與奇異博士的關係，汪達的動機、魔力、執念與強化的過程，才能有更多共鳴。

本集由恐怖電影大師山姆雷米（Sam Raimi）執導，山姆雷米風格強烈，詭譎獵奇，喜愛混合驚嚇與血腥的黑色笑話，加入黑暗驚悚元素與張狂的想像力。因此，電影從頭到尾都想帶給觀眾驚嚇的「雷米式」樂趣，可以看到許多充滿喜感的恐怖鏡頭，在失控的多重宇宙中加入這些恐怖元素倒是恰到好處，就像惡作劇一樣，不會有太深刻的心靈創傷，也不會給觀眾太多的恐懼壓力，應該是一部超級英雄當主角的恐怖電影。

除了恐怖片，導演山姆雷米還拍攝過初代《蜘蛛人》三部曲，片中因為蜘蛛人是英雄不能談戀愛、英雄沒有愛就會變反派等重要的核心「愛」，這次在《奇異博士2：失控多重宇宙》也能看得到山姆雷米闡述「愛」的概念。

即使奇異博士擁有顛倒時間的魔力，卻只能看著女友克莉絲汀嫁給別人；而汪達就算法力無邊，在各個宇宙還是救不回丈夫幻視，也無法擁有雙胞胎兒子。

瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）飾演奇異博士的女友克莉絲汀，奇異博士在之後的多重宇宙中，見到多重宇宙研究員的克莉絲汀的變體，克莉絲汀在主場景838號宇宙是一位對多重宇宙研究透徹的科學家，當兩人一起解決緋紅女巫之後，奇異博士才遺憾地對著克莉絲汀變體，做出最深情的告白：「我愛妳，我在每個宇宙裡都愛妳。」成了全片的重點。

Photo Credit: 漫威影業

多重角色的重點

上文提及，由於《奇異博士2：失控多重宇宙》與《汪達幻視》非常相關，建議先看過此部影集，才能更加理解汪達的執念。

影集《汪達幻視》的時間軸聚焦在《復仇者聯盟：終局之戰》，彈指事件發生三週後，汪達因為無法接受弟弟快銀及丈夫幻視的死亡，而將西景鎮依照她的意志與力量改變現實，變成與幻視婚後的生活居住地，並創造出自己與幻視的雙胞胎小孩。

電影《奇異博士2：失控多重宇宙》承接在這部影集之後，汪達在西景鎮事件後，擁有了混沌魔法知識的「黑暗神書」，修練後正式確認了緋紅女巫的身分，成為能力非常強大的終極BOSS，汪達也因為接觸黑暗神書後，雙手指尖發黑，而黑化後的汪達則非常渴望去另一個多重宇宙與兩個孩子一起生活。

Photo Credit: 漫威影業

標誌是五芒星的美國小姐阿美莉卡（America），在《奇異博士2：失控多重宇宙》中正式登場，擁有自由在多重宇宙中旅行的超能力，小時候生活在異次元世界的烏托邦宇宙，長大後則不停穿梭在各個宇宙尋找另一個自己，但她卻發現所有宇宙中都沒有第二個她。

電影前半段阿美莉卡一直無法控制能力，她的能力只有在感到非常害怕的時候才會出現，最後阿美莉卡已經可以透過揮拳開啟宇宙通道，也留在卡瑪泰姬持續修練。緋紅女巫則利用黑暗神書召喚上古魔物，追殺逃往不同宇宙的阿美莉卡，想要用她擁有到任何平行宇宙的能力，前往有她孩子的平行宇宙。

Photo Credit: 漫威影業

王先生在奇異博士被薩諾斯彈指消失的五年期間，成為至尊魔法師，這次成為奇異博士拯救宇宙的拍檔，當奇異博士穿梭在各個不同宇宙時，王必須獨自面對緋紅女巫的攻擊與威脅，甚至被緋紅女巫打落懸崖等「悲慘」經歷。最後生命力非常強大的王還是活下來了，最終並得到奇異博士的至尊行禮。

Photo Credit: 漫威影業

劇情亮點介紹

阿美莉卡告訴奇異博士多重宇宙的危機後，便開始逃亡，某次意外兩人逃到了科技進步的地球833，遇到還沒有黑化的至尊法師莫度，兩人被送到平行宇宙中心，奇異博士被光照會（Illuminati）接見。光照會類似神盾局（S.H.I.E.L.D.），由驚奇先生、黑蝠王、卡莉版美國隊長、黑人版驚奇隊長與X教授等多位英雄管理。

電影也提到緋紅女巫的魔力來源。緋紅女巫與王最後前往的萬達格山（Mt.Wundagore），是留下黑暗神書素材的邪神桑恩（Chthon）被封印的地方，漫畫原作中緋紅女巫在這裡出生就被桑恩祝福，進而獲得強大的魔法能力，並接受阿嘉莎的指導，才能擁有如此強大的魔法能力。最後緋紅女巫為了闔上黑暗神書，用魔法摧毀了萬達格山及所有平行宇宙中的黑暗神書，直到最後都還不確定緋紅女巫是否已經死亡。