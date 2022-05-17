《優雅反駁的技術》：保護自己免受形式攻擊、容忍他人缺失，這亦是「格雷厄姆之靶」所要傳遞的訊息
我們想讓你知道的是
「溝通標靶」共分為8圈，從最外圍的肢體、語言暴力，進展到最需要以實力見真章的有效說服。書中逐一教戰並優化讀者的思考與溝通技巧。「溝通標靶」教你避開雷區，批判思考助你有效說服，挺進取得共識的靶心。
文：納森．宇天達爾（Nathan Uyttendaele）
編按：《優雅反駁的技術》作者改良的「溝通標靶（格雷厄姆之靶）」共分為八圈，從最外圍的肢體、語言暴力，進展到最需要以實力見真章的有效說服。書中將逐一教我們避開引起對立的雷區，幫助我們用最有效的方式發表論點，一步步往取得共識的「靶心」前進。
第四圈：形式攻擊
形式攻擊類似人身攻擊，不全然相同也沒那麼惡劣，指的是透過指責對方在言論形式上的錯誤、或在公共場合詆毀他，使他的話失去公信力，以此迴避他所談論的內容，而非攻擊對方所代表的族群或其個人。
花園裡的小矮人 [1]
舉個簡單的例子，參與會議討論者認為對方品味不佳，因為對方透過Powerpoint簡報提出一系列想法，每張投影片都以紫色背景下的花園小矮人為插圖，字型則是漫畫體。對於一個想找碴的人來說，可能會傾向於攻擊他的簡報樣式，而非他所傳達的訊息，於是可能會聽到這樣的話：「我看著你做的簡報，實在很難認真看待你所說的內容。」
即便一個人做的簡報有錯字，穿的衣服不是很得體……這些都不足以成為無視他的論點的理由。
漫畫體的問題在哪裡？
2012年，歐洲核子研究中心 [2] 的法比奧拉．吉亞諾，在一場宣布發現希格斯玻色子的記者會上使用了漫畫體，引發了許多連鎖反應。
《時代雜誌》在此兩年前已指其為有史以來最糟的字體，批評者認為這種字體很幼稚、設計不當且經常被濫用。漫畫體是1990年代中期，文森特．康奈爾幫微軟（Comic Sans MS，字體名稱中MS的由來）所設計，旨在供兒童電腦軟體使用。
儘管平面設計師告訴人們：字體應該要反應其所承載的訊息基調。但這還是無法避免漫畫體在一些不恰當處出現，像是2018年，使用在前智利總統佩德羅．阿吉雷．瑟達的雕像底座上；2015年，使用在希臘首相所屬政黨多位重要成員的辭職文件中；又或是2012年，荷蘭的二次世界大戰紀念碑上。在那些致力於推廣科普的法文YouTube頻道中，也常常會把漫畫體用在影片的對話框裡，而這些影片有好幾十萬人次的觀看量。
社群媒體上，嬰兒潮與最年輕世代之間的那場跨世代戰爭，從幾年前便已開打，且有愈演愈烈的趨勢，到了2019年尤為緊張，最年輕世代比以往任何時候都更渴望與眾不同，執意與他們眼中大多是卑鄙、過時和屈尊的那一代劃清界線，結果迎來了一波貶低曾在嬰兒潮世代風行一時的漫畫體之新浪潮。
出於種種原因，漫畫體被視為具破壞性，因其被作為形式攻擊目標的風險太高，並導致對方對實質內容的漠不關心。熱衷這個字體並無實質好處，尤其是當網路上有其他數以千計的免費字體可以使用的時候。
等你學會寫字再回來
正如缺乏魅力、不得體的裝扮或低下的品味一樣，寫錯字對某些人來說，已成為將麻煩的對話者排除在討論外很好用的藉口。今日，網路的使用幾乎遍及全世界，來自各個社會階層的人都會在網路上瀏覽。
無論是在網路上還是現實生活中，寫作能力比以往任何時候都更具社會選擇功能，因此，錯別字未必是用以衡量智商或判斷是否可以參與討論的準則。如果有人聲稱有證據證明人類從未踏足月球，但是他的錯別字稍多，應該禮貌地要求他提出證據並加以說明，除非他提出的證據形式讓人無法理解，否則沒有理由進行形式攻擊。以此原由，把這個人排除在他深感興趣的討論主題外，這種做法並不可取；更好的做法是協助他更正錯誤，讓證據可以被理解，而非在未理解他所提出的內容前，就先貶低其內容價值。
我要強調的是並非內容、形式、拼寫以及語氣都無關緊要；正好相反，在討論中，擁有魅力並能正確地表達是首要且需執著之事。YouTube 上許多知識頻道的成功都是建立在清晰且非典型的溝通形式。
跟擁有魅力一樣，在溝通或寫作時把錯誤降到最低、使用合宜的語氣、措辭得當並且有結構性地表達出想法，這些同等重要，因為這可以最大限度地減少形式攻擊。
位於靶內
前面的章節裡，我提過有一種反駁方式不比肢體暴力好到哪兒：言語攻擊。在社群媒體或現實生活中，許多人雖提出很棒的論點卻克制不了言語攻擊，即便他們的論點很突出，還是落在了靶心外圍。2019年初，我在YouTube上介紹了「格雷厄姆之靶」以來，觀察到一個有趣的現象，某些熱衷這套理論的人，在面對他人的言語攻擊時，以此靶作為理由拒絕聽取對方的意見，即便對方的意見可能具有參考價值。他們之間的交流就會變成下圖的小貓們那樣。
為了迴避對方的實質論述而抱怨他沒打中靶心，這樣做只是形式攻擊。
這段對話中，有缺失的是右邊的小貓，牠迴避了左邊小貓所言×三次被證明為虛假的問題。
無論對方的語氣如何，當他提出了具實質內容的訊息，以此為理由中斷這場交流就會喪失推進溝通的機會。如果對方同時落在「格雷厄姆之靶」上幾個不同處，則應優先考慮最靠近靶心那個。
避免自己遭受形式攻擊
為什麼我像逃避瘟疫一樣避開漫畫體，還建議大家也這麼做？為什麼我每個月要花幾小時重讀拼寫規則，即便它毫無樂趣可言？為什麼我在公開演說時，會在意我的服裝以及髮型？我本可以用學術風格寫作這本書，為什麼要放貓咪插圖？為什麼「格雷厄姆之靶」會用顏色做區隔？這些問題的答案和參與討論一樣：不關心這些形式的風險就是可能被指責。如果我沒有付出努力讓這本書具有吸引力，並施展我的魅力，就有可能讓這些點變成攻擊目標，作為把我從討論中排除的藉口，而這本書也可能不會被閱讀。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）